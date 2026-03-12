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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो90% लोग नहीं जानते: गैस सिलेंडर लाल क्यों होता है, अब युद्ध ने बढ़ाई चिंता

90% लोग नहीं जानते: गैस सिलेंडर लाल क्यों होता है, अब युद्ध ने बढ़ाई चिंता

रसोई का लाल गैस सिलेंडर अचानक चर्चा में क्यों है? जानिए क्यों LPG सिलेंडर लाल होता है, ज्योतिष में इसका मंगल से क्या संबंध है और ईरान-इजराइल युद्ध से ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ रहा है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Mar 2026 12:48 PM (IST)
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भारत के करोड़ों घरों में एक चीज बिल्कुल समान होती है, रसोई के कोने में रखा लाल रंग का LPG गैस सिलेंडर. यह इतना सामान्य दृश्य है कि शायद ही कोई यह सवाल पूछता हो कि यह हमेशा लाल ही क्यों होता है.

लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह साधारण सा सिलेंडर अचानक चर्चा में आ गया है. कारण है पश्चिम एशिया में बढ़ता ईरान-इजराइल युद्ध, जिसने बाजार में हलचल पैदा कर दी है.

तेल की कीमतें अस्थिर हैं, गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है और ऊर्जा विशेषज्ञ संकट की चेतावनी दे रहे हैं. ऐसे समय में लोगों की नजर फिर उस लाल सिलेंडर पर जा रही है जो हर घर की रसोई में मौजूद है.

दिलचस्प बात यह है कि इस लाल रंग के पीछे सिर्फ एक औद्योगिक नियम नहीं, बल्कि सुरक्षा विज्ञान, ज्योतिषीय प्रतीक और वैश्विक ऊर्जा राजनीति तीनों का गहरा संबंध छिपा है.

लाल सिलेंडर का असली वैज्ञानिक कारण

सबसे पहले विज्ञान की बात.

LPG यानी Liquefied Petroleum Gas अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है. इसलिए दुनिया भर में गैस उद्योग ने सुरक्षा के लिए एक कलर कोड सिस्टम बनाया है. इस सिस्टम के अनुसार ज्वलनशील गैसों के कंटेनर को लाल रंग में पेंट किया जाता है. इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं:

पहला कारण: खतरे का संकेत. लाल रंग मानव मस्तिष्क में तुरंत चेतावनी का संकेत देता है. यही वजह है कि:

  • फायर एक्सटिंग्विशर
  • फायर अलार्म
  • आपातकालीन चेतावनी चिन्ह
  • अक्सर लाल रंग में बनाए जाते हैं.

दूसरा कारण: दूर से दिखाई देना. लाल रंग की Wavelength अधिक होती है. इसलिए यह धुएं, धुंध और कम रोशनी में भी आसानी से दिखाई देता है.

तीसरा कारण: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक. गैस उद्योग में अलग-अलग गैसों के लिए अलग रंग तय किए गए हैं.

गैस रंग
LPG लाल
ऑक्सीजन सफेद
नाइट्रोजन काला
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि केवल रंग देखकर गैस की पहचान हो सके. ज्योतिष में लाल रंग और अग्नि का संबंध बताया गया है. भारतीय संस्कृति में लाल रंग केवल चेतावनी का संकेत नहीं है. यह ऊर्जा और अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार:

  • मंगल ग्रह अग्नि तत्व का कारक है
  • मंगल का रंग लाल माना जाता है
  • लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है
  • यही कारण है कि भारतीय परंपरा में:
  • विवाह में लाल रंग
  • पूजा में लाल वस्त्र

मंगल से जुड़े प्रतीक विशेष महत्व रखते हैं. रसोई को भी शास्त्रों में अग्नि का स्थान कहा गया है. इसलिए कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि रसोई में मौजूद गैस चूल्हा और सिलेंडर दरअसल अग्नि तत्व का आधुनिक स्वरूप हैं.

वास्तु शास्त्र में रसोई और अग्नि तत्व

वास्तु के अनुसार घर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए रसोई की दिशा महत्वपूर्ण होती है. सबसे शुभ दिशा मानी जाती है. आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा), यह दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार:

  • गैस चूल्हा आग्नेय दिशा में होना चाहिए
  • खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है
  • ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

ईरान-इजराइल युद्ध और ऊर्जा संकट

इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा तनाव पश्चिम एशिया में चल रहा है. ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने तेल और गैस बाजार को अस्थिर कर दिया है. सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है. यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है. अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो:

  • तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं
  • गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है
  • वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो सकता है

भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकती है. भारत में गैस आपूर्ति पर क्या असर पड़ सकता है. भारत दुनिया के सबसे बड़े LPG उपभोक्ताओं में से एक है. ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल देश में घरेलू LPG की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा चला तो:

  • गैस कीमतों में बढ़ोतरी
  • आपूर्ति पर दबाव
  • ऊर्जा बाजार में अस्थिरता

देखी जा सकती है. सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं. ज्योतिष में मंगल को युद्ध और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है.

शनि और राहु का प्रभाव संघर्ष और अस्थिरता बढ़ा सकता है. जब अग्नि तत्व सक्रिय होता है तो ऊर्जा से जुड़ी घटनाएं भी अधिक देखने को मिलती हैं. हालांकि यह दृष्टिकोण आस्था पर आधारित है, लेकिन भारतीय परंपरा में ऊर्जा और अग्नि को हमेशा आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा गया है. रसोई में रखा लाल गैस सिलेंडर केवल एक घरेलू वस्तु नहीं है. उसका रंग तीन अलग-अलग स्तरों से जुड़ा है:

  • विज्ञान: ज्वलनशील गैस का सुरक्षा संकेत
  • ज्योतिष: मंगल और अग्नि तत्व का प्रतीक
  • भू-राजनीति: वैश्विक ऊर्जा बाजार की संवेदनशीलता

और आज जब दुनिया ईरान-इजराइल युद्ध के कारण ऊर्जा संकट की आशंका देख रही है, तब यह लाल सिलेंडर हमें याद दिलाता है कि रसोई की आग भी कभी-कभी दुनिया की राजनीति से जुड़ी होती है.

यह भी पढ़ें- Israel-Iran War: 20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 12 Mar 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
LPG 

Frequently Asked Questions

एलपीजी गैस सिलेंडर हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है?

एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए सुरक्षा के लिए ज्वलनशील गैसों के कंटेनर को लाल रंग में पेंट किया जाता है. यह खतरे का संकेत देता है और दूर से आसानी से दिखाई देता है.

एलपीजी सिलेंडर के लाल रंग का ज्योतिषीय महत्व क्या है?

ज्योतिष में लाल रंग को मंगल ग्रह और अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है. यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और रसोई को अग्नि का स्थान माना जाता है.

ईरान-इजराइल युद्ध का भारत की एलपीजी आपूर्ति पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा चला तो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति पर दबाव देखा जा सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आ सकती है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई के लिए कौन सी दिशा शुभ मानी जाती है?

वास्तु के अनुसार, आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा) रसोई के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है.

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