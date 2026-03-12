भारत के करोड़ों घरों में एक चीज बिल्कुल समान होती है, रसोई के कोने में रखा लाल रंग का LPG गैस सिलेंडर. यह इतना सामान्य दृश्य है कि शायद ही कोई यह सवाल पूछता हो कि यह हमेशा लाल ही क्यों होता है.

लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह साधारण सा सिलेंडर अचानक चर्चा में आ गया है. कारण है पश्चिम एशिया में बढ़ता ईरान-इजराइल युद्ध, जिसने बाजार में हलचल पैदा कर दी है.

तेल की कीमतें अस्थिर हैं, गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है और ऊर्जा विशेषज्ञ संकट की चेतावनी दे रहे हैं. ऐसे समय में लोगों की नजर फिर उस लाल सिलेंडर पर जा रही है जो हर घर की रसोई में मौजूद है.

दिलचस्प बात यह है कि इस लाल रंग के पीछे सिर्फ एक औद्योगिक नियम नहीं, बल्कि सुरक्षा विज्ञान, ज्योतिषीय प्रतीक और वैश्विक ऊर्जा राजनीति तीनों का गहरा संबंध छिपा है.

लाल सिलेंडर का असली वैज्ञानिक कारण

सबसे पहले विज्ञान की बात.

LPG यानी Liquefied Petroleum Gas अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है. इसलिए दुनिया भर में गैस उद्योग ने सुरक्षा के लिए एक कलर कोड सिस्टम बनाया है. इस सिस्टम के अनुसार ज्वलनशील गैसों के कंटेनर को लाल रंग में पेंट किया जाता है. इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं:

पहला कारण: खतरे का संकेत. लाल रंग मानव मस्तिष्क में तुरंत चेतावनी का संकेत देता है. यही वजह है कि:

फायर एक्सटिंग्विशर

फायर अलार्म

आपातकालीन चेतावनी चिन्ह

अक्सर लाल रंग में बनाए जाते हैं.

दूसरा कारण: दूर से दिखाई देना. लाल रंग की Wavelength अधिक होती है. इसलिए यह धुएं, धुंध और कम रोशनी में भी आसानी से दिखाई देता है.

तीसरा कारण: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक. गैस उद्योग में अलग-अलग गैसों के लिए अलग रंग तय किए गए हैं.

गैस रंग LPG लाल ऑक्सीजन सफेद नाइट्रोजन काला कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि केवल रंग देखकर गैस की पहचान हो सके. ज्योतिष में लाल रंग और अग्नि का संबंध बताया गया है. भारतीय संस्कृति में लाल रंग केवल चेतावनी का संकेत नहीं है. यह ऊर्जा और अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार:

मंगल ग्रह अग्नि तत्व का कारक है

मंगल का रंग लाल माना जाता है

लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है

यही कारण है कि भारतीय परंपरा में:

विवाह में लाल रंग

पूजा में लाल वस्त्र

मंगल से जुड़े प्रतीक विशेष महत्व रखते हैं. रसोई को भी शास्त्रों में अग्नि का स्थान कहा गया है. इसलिए कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि रसोई में मौजूद गैस चूल्हा और सिलेंडर दरअसल अग्नि तत्व का आधुनिक स्वरूप हैं.

वास्तु शास्त्र में रसोई और अग्नि तत्व

वास्तु के अनुसार घर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए रसोई की दिशा महत्वपूर्ण होती है. सबसे शुभ दिशा मानी जाती है. आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा), यह दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार:

गैस चूल्हा आग्नेय दिशा में होना चाहिए

खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है

ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

ईरान-इजराइल युद्ध और ऊर्जा संकट

इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा तनाव पश्चिम एशिया में चल रहा है. ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने तेल और गैस बाजार को अस्थिर कर दिया है. सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है. यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है. अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो:

तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं

गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है

वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो सकता है

भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकती है. भारत में गैस आपूर्ति पर क्या असर पड़ सकता है. भारत दुनिया के सबसे बड़े LPG उपभोक्ताओं में से एक है. ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल देश में घरेलू LPG की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा चला तो:

गैस कीमतों में बढ़ोतरी

आपूर्ति पर दबाव

ऊर्जा बाजार में अस्थिरता

देखी जा सकती है. सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं. ज्योतिष में मंगल को युद्ध और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है.

शनि और राहु का प्रभाव संघर्ष और अस्थिरता बढ़ा सकता है. जब अग्नि तत्व सक्रिय होता है तो ऊर्जा से जुड़ी घटनाएं भी अधिक देखने को मिलती हैं. हालांकि यह दृष्टिकोण आस्था पर आधारित है, लेकिन भारतीय परंपरा में ऊर्जा और अग्नि को हमेशा आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा गया है. रसोई में रखा लाल गैस सिलेंडर केवल एक घरेलू वस्तु नहीं है. उसका रंग तीन अलग-अलग स्तरों से जुड़ा है:

विज्ञान: ज्वलनशील गैस का सुरक्षा संकेत

ज्योतिष: मंगल और अग्नि तत्व का प्रतीक

भू-राजनीति: वैश्विक ऊर्जा बाजार की संवेदनशीलता

और आज जब दुनिया ईरान-इजराइल युद्ध के कारण ऊर्जा संकट की आशंका देख रही है, तब यह लाल सिलेंडर हमें याद दिलाता है कि रसोई की आग भी कभी-कभी दुनिया की राजनीति से जुड़ी होती है.

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