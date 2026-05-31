Aaj ka Kumbh Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साइड इनकम जनरेट करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग सक्रिय रहने से जो लोग फ्रीलांसिंग या साइड इनकम कर रहे हैं, आज नया क्लाइंट मिल सकता है, पोर्टफोलियो अपडेट करिए और लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए; एक्स्ट्रा इनकम के अच्छे रास्ते खुलेंगे. बिजनेस में आप अपनी मैनेजिंग टीम और वर्कर्स से उचित तालमेल बिठाने में सफल होंगे जिससे बंपर मुनाफा मिलेगा. बिजनेसमैन मार्केटिंग के साथ-साथ कोर बिजनेस पर भी ध्यान दें, लाभ मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन की वर्कप्लेस पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे काम का बोझ रहेगा. हालांकि, ऑफिस में टेंशन के माहौल में भी मस्त रहने से आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे; हंसते-खेलते काम निपटाने की आपकी यह कला सीनियर्स को जमकर पसंद आएगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम लाने वाला रहेगा. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा, उनका स्टडी में भरपूर मन लगेगा जिससे वे कमजोर विषयों के नोट्स बना पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार लेकर आया है. आप अपने भाई-बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताएंगे; साथ ही संतान सम्बन्धी खुशखबरी का एक समाचार आपको खुश कर देगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बेहतरीन रहेगा. आपकी बुजुर्गों के साथ ट्रैवलिंग हो सकती है जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

आपका शारीरिक स्वास्थ्य आज बहुत सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. संतान की खुशखबरी मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी. बुजुर्गों के साथ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य नियमों का पालन करें और खान-पान हल्का रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज कर्मक्षेत्र को मजबूत करने और सुनफा व परिध योग की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का पाठ करें.

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