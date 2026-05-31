Aaj ka Meen Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. मीन राशि होने से भद्र योग का प्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला साबित होगा. ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस में आज ऑर्डर्स की बाढ़ आ सकती है, वेबसाइट और ऐप पर ट्रैफिक बढ़ेगा; सर्वर कैपेसिटी चेक करवाइए ताकि वेबसाइट डाउन ना हो, कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस रखिए. सिद्ध योग बनने से बिजनेस में कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है, ऑनलाइन काम में अच्छे लाभ होने की संभावना है. पेरेंटल बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट प्राप्त होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन टीम का नेतृत्व करने का रहेगा. आज ऑफिस में टीमवर्क का दिन है, को-वर्कर्स के साथ मिलकर काम करिए; कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर क्लियर होगा, बेहतर तालमेल से आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, सबकी इनपुट लीजिए और लीड करिए. वरियान या वाशि योग से काम में मन लगने से आपके अनकम्प्लीट कार्य भी पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, हालांकि विरोधियों के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा; सीनियर एंड बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा भटकाव से बचने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य तो देगा, लेकिन विपरीत गोचर के कारण स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह एक औसत दिन होगा, मन में एक अजीब सा डर बना रहेगा. अपनी एकाग्रता बनाए रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. वाशि योग से फैमिली मेंबर्स के साथ आपका व्यवहार बेहतर रहेगा, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी; गृहस्थ जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत बना रहेगा. ऑर्डर्स बढ़ने और अटके काम पूरे होने की खुशी से मानसिक प्रसन्नता रहेगी. आज अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर से काम पर निकल रहे हैं, तो माँ के हाथ से थोड़ा-सा मीठा दही खाकर निकलें, दिन भाग्यशाली रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक डर से मुक्ति के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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