Aaj ka Makar Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक साझेदारियां करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग बनने से बिजनेस में पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूती प्राप्त करेंगे जिससे आप दोनों मिलकर बिजनेस की कमजोरी कड़ी को मजबूत करने के प्रयास में लग जाएंगे, कुछ नए एमओयू (MOU) हो सकते हैं. मार्केट में किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपके योगदान के लिए आपकी सराहना की जाएगी. बिजनेसमैन के लिए कस्टमर फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहेगा, ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स बढ़ सकती हैं; इसे मोमेंटम की तरह यूज करिए, सोशल प्रूफ से नए कस्टमर्स आपके बिजनेस में ऐड होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और इंटर्नशिप कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन सीखने का रहेगा. जो लोग इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लीजिए, जो भी सीख रहे हैं उसे नोट करिए; ये एक्सपीरियंस आगे बहुत वैल्यूएबल होगा. नौकरी में अपने वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ सामंजस्यपूर्ण रहेगी. वर्कप्लेस पर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहकर कार्य करेंगे, आपकी कार्यशैली को देखकर को-वर्कर्स के मन में भी कार्य के प्रति जागृति बढ़ेगी, अपने कामकाज को बखूबी अंजाम दे पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत से भाग्य चमकाने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा आपकी इच्छाशक्ति को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर करने और अपने भविष्य को संवारने के लिए दिल लगाकर मेहनत कर सकेंगे, जिससे बड़ी सफलता मिलने के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन असीम शांति और आनंद लेकर आने वाला है. आज आपकी कुंडली में लक्ष्मीनारायण योग सक्रिय रहने से अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे, शाम के समय प्रेमी के साथ प्यार भरी बातें हो सकती हैं. पॉलिटिक्स के रुझानों को देखते हुए आपका पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बना रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मन पूरी तरह प्रफुल्लित रहेगा. पारिवारिक सुख और वैवाहिक आनंद मिलने से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सिद्ध योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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