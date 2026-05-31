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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 31 May 2026: मकर राशि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को मिलेगा सीखने का मौका, सीनियर्स संग बना रहेगा तालमेल

Aaj ka Makar Rashifal 31 May 2026: मकर राशि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को मिलेगा सीखने का मौका, सीनियर्स संग बना रहेगा तालमेल

Capricorn Horoscope 31 May 2026: मकर राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्ध योग, क्या रविवार को पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक और सोशल प्रूफ से जुड़ेंगे नए ग्राहक? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 31 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा.  वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक साझेदारियां करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग बनने से बिजनेस में पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूती प्राप्त करेंगे जिससे आप दोनों मिलकर बिजनेस की कमजोरी कड़ी को मजबूत करने के प्रयास में लग जाएंगे, कुछ नए एमओयू (MOU) हो सकते हैं. मार्केट में किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपके योगदान के लिए आपकी सराहना की जाएगी. बिजनेसमैन के लिए कस्टमर फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहेगा, ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स बढ़ सकती हैं; इसे मोमेंटम की तरह यूज करिए, सोशल प्रूफ से नए कस्टमर्स आपके बिजनेस में ऐड होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और इंटर्नशिप कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन सीखने का रहेगा. जो लोग इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लीजिए, जो भी सीख रहे हैं उसे नोट करिए; ये एक्सपीरियंस आगे बहुत वैल्यूएबल होगा. नौकरी में अपने वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ सामंजस्यपूर्ण रहेगी. वर्कप्लेस पर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहकर कार्य करेंगे, आपकी कार्यशैली को देखकर को-वर्कर्स के मन में भी कार्य के प्रति जागृति बढ़ेगी, अपने कामकाज को बखूबी अंजाम दे पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत से भाग्य चमकाने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा आपकी इच्छाशक्ति को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर करने और अपने भविष्य को संवारने के लिए दिल लगाकर मेहनत कर सकेंगे, जिससे बड़ी सफलता मिलने के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन असीम शांति और आनंद लेकर आने वाला है. आज आपकी कुंडली में लक्ष्मीनारायण योग सक्रिय रहने से अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे, शाम के समय प्रेमी के साथ प्यार भरी बातें हो सकती हैं. पॉलिटिक्स के रुझानों को देखते हुए आपका पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बना रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मन पूरी तरह प्रफुल्लित रहेगा. पारिवारिक सुख और वैवाहिक आनंद मिलने से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सिद्ध योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 03:45 AM (IST)
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