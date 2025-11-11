हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips 2026: नवंबर में जरूर घर लाएं ये पांच शुभ वास्तु वस्तुएं, बढ़ेगा धन

Vastu Tips 2026: नवंबर 2026 में घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन वृद्धि के लिए ये पांच शुभ वास्तु वस्तुएं जरूर लाएं. जानें ये वस्तुएं सौभाग्य, सुख-समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips 2026: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और हर कोई नए साल 2026 को खुशियों और समृद्धि से भरपूर बनाना चाहता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नवंबर का महीना घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन बढ़ाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है. वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस समय आप कुछ खास वस्तुएं घर में लाते हैं तो आने वाला साल आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा.

ज्योतिषियों का मानना है कि नवंबर में घर में श्रीयंत्र, शिवलिंग, पिरिट क्रिस्टल बॉल, शालिग्राम और स्वस्तिक यंत्र जैसे शुभ प्रतीक रखने से 2026 में धन, सफलता और शांति का योग बनता है.

श्रीयंत्र इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. घर में श्रीयंत्र रखने से पैसों की तंगी दूर होती है और नए अवसर मिलने लगते हैं. इसे पूजा घर या ऑफिस की मेज पर उत्तर-पूर्व दिशा में लाल या पीले कपड़े पर रखना शुभ होता है.

पारद शिवलिंग और पिरिट क्रिस्टल बॉल शुभ

पारा धातु से बना पारद शिवलिंग घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. इसे पूजा घर में स्थापित कर रोज जल चढ़ाएं. मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द बढ़ता है.

पिरिट क्रिस्टल बॉल को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है. वास्तु में यह धन आकर्षित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला तत्व माना गया है. इसे ऑफिस की मेज, दुकान के कैश काउंटर या घर के उत्तर दिशा में रखने से धन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. इससे आपकी क्षमता में भी सुधार होता है.

शालिग्राम और स्वास्तिक भी है जरूरी

भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाने वाले शालिग्राम को घर में रखना अत्यंत शुभ है. इससे परिवार में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है.

इसे तुलसी के पौधे के पास या विष्णु मूर्ति के साथ रखें और दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल से नियमित पूजा करें. स्वस्तिक यंत्र हिंदू धर्म में मंगल और शुभता का प्रतीक है.

मान्यता है कि इसे मुख्य दरवाजे, दुकान या वाहन पर लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं. लाल रंग का स्वस्तिक सबसे शुभ माना जाता है. यह घर में सौभाग्य, सफलता और सुख-समृद्धि बनाए रखता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Vastu Tips 2026 Lucky Items For Home
