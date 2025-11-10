हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराशि कैसे पता करें: जन्म की घड़ी में छिपा पूरे जीवन का रहस्य!

राशि कैसे पता करें: जन्म की घड़ी में छिपा पूरे जीवन का रहस्य!

Rashi in Hindi: कई बार राशि का पता न होने से जीवन में होनी वाली अच्छी-बुरी घटनाओं को समझने में दिक्कत आती है. नाम के पहले अक्षर से कैसे अपनी सही राशि का पता लगाया जा सकता है, यहां देखें Rashi List.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Nov 2025 07:01 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashi Naam Akshar: जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय आकाश में चंद्रमा जिस राशि में होता है, वही उसकी चंद्र राशि कहलाती है. यह राशि हमारे मन, विचार, स्वभाव और भाग्य की दिशा तय करती है. वेदों में कहा गया है कि चन्द्रमा मनसो जातः यानी मन का स्वामी चंद्रमा है. इसलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है.

अपनी राशि जानने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है पहले जन्म तिथि, दूसरा जन्म का समय और तीसरा जन्म स्थान. इन जानकारियों के आधार पर ही जन्म कुंडली बनती है, उसमें चंद्रमा जिस राशि में स्थित होगा, वही आपकी चंद्र राशि है.

अगर जन्म समय नहीं पता, तो आप नाम के पहले अक्षर से भी अपनी राशि जान सकते हैं. उदाहरण के तौर पर इसे देखें-

अ, च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, आ से नाम शुरू हो तो मेष राशि

ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से वृषभ राशि

के, को, क, घ, छ, ह, ड, ही, हू, हे, हो से मिथुन राशि

ह, हे, हो, डा, ही, डो, डी, डू, डे, डो से कर्क राशि

म, मे, मी, टे, टा, टी, मा, मी, मू, मे, मो से सिंह राशि

प, ष, ण, पे, पो, प, ढो, प, पी, पू, ष से कन्या राशि

रे, रो, रा, ता, ते, तू, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती से तुला राशि

लो, ने, नी, नू, या, यी, तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी से वृश्चिक राशि

धा, ये, यो, भी, भू, फा, ढा, ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा से धनु राशि

जा, जी, खो, खू, ग, गी, भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी से मकर राशि

गे, गो, सा, सू, से, सो, द, गे, गो, सा, सू, से, सो, द से कुंभ राशि

दी, चा, ची, झ, दो, दू, दी, चा, ची, झ, दो, दू, दी, दू से मीन राशि मानी जाती है.

बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि 'राशयः द्वादश संज्ञाः चन्द्रस्थानेन निश्चिता' अर्थात बारह राशियां होती हैं और व्यक्ति की राशि चंद्रमा की स्थिति से तय होती है.

12 राशियां और उनका स्वभाव

  1. मेष राशि (Aries) - मंगल ग्रह की राशि. साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाले लोग.
  2. वृषभ राशि (Taurus) - शुक्र की राशि. स्थिर विचार, सुंदरता और धन-सुख के प्रेमी.
  3. मिथुन राशि (Gemini) - बुध ग्रह की राशि. जिज्ञासु, बुद्धिमान और संवादप्रिय स्वभाव.
  4. कर्क राशि (Cancer) - चंद्रमा की राशि. भावुक, संवेदनशील और परिवार से जुड़ी प्रवृत्ति.
  5. सिंह राशि (Leo) - सूर्य की राशि. आत्मविश्वासी, गर्वीले और नेतृत्व में निपुण.
  6. कन्या राशि (Virgo) - बुध ग्रह की राशि. तार्किक, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक स्वभाव.
  7. तुला राशि (Libra) - शुक्र की राशि. संतुलनप्रिय, कलात्मक और संबंधों में कुशल.
  8. वृश्चिक राशि (Scorpio) - मंगल की राशि. रहस्यमयी, गहराई से सोचने वाले और दृढ़ निश्चयी.
  9. धनु राशि (Sagittarius) - गुरु की राशि. ज्ञानप्रिय, सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग.
  10. मकर राशि (Capricorn) - शनि की राशि. कर्मठ, व्यवहारिक और जिम्मेदार स्वभाव वाले.
  11. कुंभ राशि (Aquarius) - शनि की ही दूसरी राशि. नवाचार, विचारशीलता और मानवता का प्रतीक.
  12. मीन राशि (Pisces) - गुरु की राशि. कल्पनाशील, दयालु और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले लोग.

राशि जानना केवल भविष्य देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अपने मन और स्वभाव को समझने की कुंजी है. जन्म के समय में चंद्रमा की स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है, यह बताती है कि हम किस तरह सोचते हैं, किससे आकर्षित होते हैं और जीवन की चुनौतियों को कैसे संभालते हैं. ज्योतिष का एक कार्य सचेत करना भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Nov 2025 07:01 PM (IST)
Rashi Astro Special Astrology
