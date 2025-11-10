राशि कैसे पता करें: जन्म की घड़ी में छिपा पूरे जीवन का रहस्य!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashi Naam Akshar: जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय आकाश में चंद्रमा जिस राशि में होता है, वही उसकी चंद्र राशि कहलाती है. यह राशि हमारे मन, विचार, स्वभाव और भाग्य की दिशा तय करती है. वेदों में कहा गया है कि चन्द्रमा मनसो जातः यानी मन का स्वामी चंद्रमा है. इसलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है.

अपनी राशि जानने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है पहले जन्म तिथि, दूसरा जन्म का समय और तीसरा जन्म स्थान. इन जानकारियों के आधार पर ही जन्म कुंडली बनती है, उसमें चंद्रमा जिस राशि में स्थित होगा, वही आपकी चंद्र राशि है.

अगर जन्म समय नहीं पता, तो आप नाम के पहले अक्षर से भी अपनी राशि जान सकते हैं. उदाहरण के तौर पर इसे देखें-

अ, च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, आ से नाम शुरू हो तो मेष राशि

ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से वृषभ राशि

के, को, क, घ, छ, ह, ड, ही, हू, हे, हो से मिथुन राशि

ह, हे, हो, डा, ही, डो, डी, डू, डे, डो से कर्क राशि

म, मे, मी, टे, टा, टी, मा, मी, मू, मे, मो से सिंह राशि

प, ष, ण, पे, पो, प, ढो, प, पी, पू, ष से कन्या राशि

रे, रो, रा, ता, ते, तू, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती से तुला राशि

लो, ने, नी, नू, या, यी, तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी से वृश्चिक राशि

धा, ये, यो, भी, भू, फा, ढा, ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा से धनु राशि

जा, जी, खो, खू, ग, गी, भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी से मकर राशि

गे, गो, सा, सू, से, सो, द, गे, गो, सा, सू, से, सो, द से कुंभ राशि

दी, चा, ची, झ, दो, दू, दी, चा, ची, झ, दो, दू, दी, दू से मीन राशि मानी जाती है.

बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि 'राशयः द्वादश संज्ञाः चन्द्रस्थानेन निश्चिता' अर्थात बारह राशियां होती हैं और व्यक्ति की राशि चंद्रमा की स्थिति से तय होती है.

12 राशियां और उनका स्वभाव

मेष राशि (Aries) - मंगल ग्रह की राशि. साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाले लोग. वृषभ राशि (Taurus) - शुक्र की राशि. स्थिर विचार, सुंदरता और धन-सुख के प्रेमी. मिथुन राशि (Gemini) - बुध ग्रह की राशि. जिज्ञासु, बुद्धिमान और संवादप्रिय स्वभाव. कर्क राशि (Cancer) - चंद्रमा की राशि. भावुक, संवेदनशील और परिवार से जुड़ी प्रवृत्ति. सिंह राशि (Leo) - सूर्य की राशि. आत्मविश्वासी, गर्वीले और नेतृत्व में निपुण. कन्या राशि (Virgo) - बुध ग्रह की राशि. तार्किक, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक स्वभाव. तुला राशि (Libra) - शुक्र की राशि. संतुलनप्रिय, कलात्मक और संबंधों में कुशल. वृश्चिक राशि (Scorpio) - मंगल की राशि. रहस्यमयी, गहराई से सोचने वाले और दृढ़ निश्चयी. धनु राशि (Sagittarius) - गुरु की राशि. ज्ञानप्रिय, सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग. मकर राशि (Capricorn) - शनि की राशि. कर्मठ, व्यवहारिक और जिम्मेदार स्वभाव वाले. कुंभ राशि (Aquarius) - शनि की ही दूसरी राशि. नवाचार, विचारशीलता और मानवता का प्रतीक. मीन राशि (Pisces) - गुरु की राशि. कल्पनाशील, दयालु और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले लोग.

राशि जानना केवल भविष्य देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अपने मन और स्वभाव को समझने की कुंजी है. जन्म के समय में चंद्रमा की स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है, यह बताती है कि हम किस तरह सोचते हैं, किससे आकर्षित होते हैं और जीवन की चुनौतियों को कैसे संभालते हैं. ज्योतिष का एक कार्य सचेत करना भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.