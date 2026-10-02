सावधान! गलत दिशा में रखा ‘फ्रेंडशिप ट्री’ ला सकता है कंगाली, वास्तु का यह नियम जान लें

घर-दफ्तर की सजावट के साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए लोग अक्सर इनडोर प्लांट्स लगाते हैं. इन्हीं में एक लोकप्रिय पौधा है ‘फ्रेंडशिप ट्री’, जिसे क्रासुला (Crassula Ovata) या जेड प्लांट भी कहा जाता है.

वास्तु और फेंगशुई के जानकारों के अनुसार, यह पौधा केवल धन आगमन के लिए ही नहीं, बल्कि कारोबारी तरक्की और पति-पत्नी के आपसी रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए भी अहम माना जाता है. हालांकि, इसका सकारात्मक प्रभाव तभी देखने को मिलता है जब इसे सही दिशा और उचित स्थान पर रखा जाए. गलत दिशा में रखा यह पौधा फायदे की जगह आर्थिक और मानसिक तनाव की वजह बन सकता है.

बिजनेस में तरक्की के लिए कहां रखें?

कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए क्रासुला को कार्यक्षेत्र में रखना शुभ माना गया है:

ऑफिस डेस्क या कैश काउंटर: फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार, इस पौधे को ऑफिस के मुख्य डेस्क की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए. इसे नए अवसरों और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.

दुकान का मुख्य प्रवेश द्वार: दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर दाईं ओर इसे रखने से ग्राहकों का जुड़ाव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने की मान्यता है.

शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक रिश्तों पर असर

‘फ्रेंडशिप ट्री’ का प्रभाव केवल पैसों तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों के तालमेल को भी प्रभावित करता है:

लिविंग रूम में पूर्व दिशा: अगर पति-पत्नी या परिवार के सदस्यों के बीच तनाव रहता है, तो इसे घर के लिविंग रूम (बैठक) की पूर्व दिशा में रखना अनुकूल माना जाता है. यह दिशा स्वास्थ्य और पारिवारिक सौहार्द से जुड़ी है.

बेडरूम में रखने से बचें: नवविवाहित जोड़ों या कपल्स को सलाह दी जाती है कि वे इसे बेडरूम में न रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे रखने से ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे कपल्स के बीच नींद में खलल और अनावश्यक मानसिक तनाव की संभावना रहती है.

किन गलतियों से बचें?

दक्षिण दिशा में न रखें: दक्षिण दिशा को भारी ऊर्जा का क्षेत्र माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में क्रासुला रखने से फिजूलखर्ची और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

सूखे पत्ते न छोड़ें: यदि पौधे की पत्तियां सूख रही हों या पीली पड़ रही हों, तो उन्हें तुरंत हटा दें. मुरझाया हुआ पौधा घर या कार्यस्थल पर नकारात्मकता का संकेत माना जाता है.

गंदी या अंधेरी जगह: इस पौधे को बाथरूम के पास, सीढ़ियों के नीचे या अंधेरे कमरों में रखने से बचना चाहिए. इसे हल्की प्राकृतिक रोशनी की जरूरत होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.