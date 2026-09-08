घर छोटा है तो कितनी बड़ी गणेश मूर्ति लाएं? भक्ति के लिए आकार नहीं, ये नियम जरूरी

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. घर में गणपति स्थापित करने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने एक व्यावहारिक सवाल है, छोटे घर या फ्लैट में बप्पा की मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए? क्या छोटी मूर्ति स्थापित करने से पूजा का फल भी कम मिलता है? जानें मूर्ति चुनते समय आकार से ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

गणेश उत्सव करीब आते ही बाजारों में छोटी-बड़ी और कई आकर्षक स्वरूपों वाली गणपति प्रतिमाएं दिखाई देने लगती हैं. कई परिवार बड़ी मूर्ति को अधिक प्रभावशाली और शुभ मानकर घर ले आते हैं. लेकिन स्थापना के बाद पता चलता है कि चौकी छोटी पड़ रही है, पूजा की सामग्री रखने की जगह नहीं बची या विसर्जन के समय मूर्ति उठाना मुश्किल हो रहा है.

अगर घर छोटा है तो केवल दिखावे या दूसरों की देखादेखी बड़ी मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है. भगवान के प्रति श्रद्धा का मूल्यांकन प्रतिमा की ऊंचाई से नहीं होता. घर में ऐसी मूर्ति स्थापित करना बेहतर है जिसकी पूरे उत्सव के दौरान सुविधापूर्वक पूजा और सम्मानपूर्वक विसर्जन किया जा सके.

घर के लिए कितनी बड़ी गणेश मूर्ति ठीक रहेगी?

धार्मिक ग्रंथों में प्रत्येक घर के लिए इंच में कोई एक ऐसा सार्वभौमिक आकार तय नहीं है, जिसे मानना सभी के लिए अनिवार्य हो. बाजार और वास्तु से जुड़े लेखों में अलग-अलग माप बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्र का अंतिम नियम नहीं मानना चाहिए.

छोटे फ्लैट या सीमित पूजा स्थान के लिए सामान्यतः 8 से 12 इंच की मिट्टी की मूर्ति सुविधाजनक हो सकती है. यदि पूजा की चौकी और विसर्जन की पर्याप्त व्यवस्था है तो 12 से 18 इंच तक की मूर्ति भी रखी जा सकती है. ये माप धार्मिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि घर में स्थापना और पूजा को आसान बनाने के व्यावहारिक सुझाव हैं.

मूर्ति खरीदने से पहले उस स्थान की चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई नाप लें जहां बप्पा को बैठाना है. मूर्ति के दोनों ओर दीपक, कलश, फूल, भोग और पूजा की थाली रखने के लिए भी जगह बचनी चाहिए.

केवल मूर्ति नहीं, चौकी का आकार भी देखें

अक्सर लोग मूर्ति की ऊंचाई तो देखते हैं, लेकिन उसके आधार की चौड़ाई पर ध्यान नहीं देते. दुकान में छोटी दिखाई देने वाली प्रतिमा का आसन या मुकुट काफी चौड़ा हो सकता है. इससे घर की चौकी पर मूर्ति अस्थिर हो सकती है.

मूर्ति का आधार चौकी के भीतर पूरी तरह आना चाहिए. उसे किनारे पर टिकाकर या पीछे दीवार के सहारे खड़ा करने से बचें. प्रतिमा को सीधे जमीन पर न रखकर साफ और स्थिर चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जा सकता है.

मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता क्यों दें?

घर में उत्सव के लिए लाई जाने वाली प्रतिमा का विसर्जन भी करना होता है. इसलिए प्राकृतिक मिट्टी से बनी हल्की और छोटे आकार की मूर्ति ज्यादा सुविधाजनक रहती है. घर पर बाल्टी या बड़े पात्र में विसर्जन करना हो तो मूर्ति उसी के अनुरूप चुनें.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संशोधित गाइडलाइन प्राकृतिक और जैविक रूप से नष्ट होने वाली सामग्री से बनी प्रतिमाओं तथा हल्दी, चंदन और गेरू जैसे प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है. रासायनिक रंग और सजावट जल को दूषित कर सकते हैं.

मूर्ति खरीदते समय दुकानदार से केवल इको-फ्रेंडली सुनकर संतुष्ट न हों. पूछें कि प्रतिमा प्राकृतिक मिट्टी से बनी है या प्लास्टर ऑफ पेरिस से. उस पर लगाए गए रंग पानी में आसानी से घुलने वाले हैं या नहीं, इसकी जानकारी भी लें.

छोटी मूर्ति से कम नहीं होती भक्ति

गणेश पूजा में भाव, संकल्प और नियमित सेवा को प्रमुख माना गया है. अगर परिवार छोटी मूर्ति की अच्छे से पूजा कर सकता है, समय पर भोग लगा सकता है और सम्मान के साथ विसर्जन कर सकता है तो वह बड़ी मूर्ति लाने से अधिक व्यावहारिक है.

बड़ी प्रतिमा की स्थापना के साथ उसकी सुरक्षा, दैनिक पूजा और विसर्जन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. यदि मूर्ति को उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़े, घर से बाहर निकालने का रास्ता संकरा हो या विसर्जन का उपयुक्त स्थान न हो तो छोटा आकार चुनना समझदारी होगी.

मूर्ति लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखें

1. प्रतिमा खंडित न हो

मूर्ति की सूंड, हाथ, मुकुट, कान और आसन को ध्यान से देखें. कहीं दरार, टूटा हुआ हिस्सा या रंग के नीचे छिपी टूट-फूट न हो.

2. मूर्ति स्थिर बैठती हो

प्रतिमा का आधार समतल होना चाहिए. दुकान पर ही उसे किसी सपाट जगह पर रखकर जांच लें. हिलने या एक तरफ झुकने वाली मूर्ति घर न लाएं.

3. पूजा के लिए शांत स्वरूप चुनें

घर में गणेश उत्सव के लिए बैठी हुई और सौम्य भाव वाली प्रतिमा सुविधाजनक मानी जाती है. प्रतिमा का स्वरूप ऐसा हो जिससे परिवार की श्रद्धा और उत्सव की गरिमा बनी रहे.

4. विसर्जन की व्यवस्था पहले तय करें

मूर्ति खरीदने से पहले तय कर लें कि विसर्जन घर में होगा या स्थानीय प्रशासन के कृत्रिम कुंड में. घरेलू विसर्जन करना है तो पात्र और पानी की मात्रा के अनुसार ही मूर्ति चुनें.

5. भारी सजावट से बचें

प्लास्टिक, थर्मोकोल, चमकीली पन्नी और आसानी से अलग न होने वाली सजावट विसर्जन में परेशानी पैदा करती है. मिट्टी, कपड़े, कागज और प्राकृतिक फूलों से सजावट बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

छोटा घर हो तो ऐसे बनाएं सुंदर पूजा स्थान

छोटी मूर्ति को आकर्षक दिखाने के लिए बहुत बड़ा मंडप जरूरी नहीं है. दीवार के पास मजबूत चौकी लगाकर उसके पीछे कपड़े का साफ पर्दा लगाया जा सकता है. फूलों की छोटी मालाएं, मिट्टी के दीपक और कागज की सजावट कम जगह में भी उत्सव का सुंदर वातावरण बना सकती हैं.

ध्यान रखें कि सजावट के कारण हवा का रास्ता बंद न हो और पर्दे या कागज के बहुत पास दीपक न जलाया जाए. घर से बाहर जाते समय जलता हुआ दीपक छोड़ना सुरक्षित नहीं है.

गणपति की प्रतिमा चुनने का सीधा नियम यही है, जितनी जगह, उतनी मूर्ति और जितनी क्षमता, उतनी व्यवस्था. बप्पा की पूजा में प्रतिमा की ऊंचाई से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता, नियमित सेवा और सम्मानपूर्वक विसर्जन है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में धार्मिक परंपराओं के साथ व्यावहारिक एवं पर्यावरण संबंधी सुझाव दिए गए हैं. पूजा की विधि और परंपराएं क्षेत्र तथा परिवार के अनुसार अलग हो सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.