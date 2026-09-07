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गणेश स्थापना के समय कलश में क्या रखें? छोटी-सी गलती से अधूरी रह सकती है पूजा

Ganesh Sthapana 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है, इस दिन दोपहर में बप्पा की स्थापना होगी, ऐसे में स्थापना से पहले जान लें कलश में क्या रखें, क्या है विधि.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Sep 2026 07:04 PM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर घर में बप्पा की स्थापना केवल मूर्ति रखने की प्रक्रिया नहीं है. परंपरागत पूजा-विधि में पहले पूजा स्थान की शुद्धि, आसन, कलश पूजन, संकल्प और इसके बाद गणपति का आवाहन एवं पूजन किया जाता है. कलश को पूजा में देवताओं और पवित्र नदियों के आवाहन का आधार माना गया है. इसलिए गणेश स्थापना के समय कलश की तैयारी भी विधि का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

कलश में क्या रखें?

  • गणेश स्थापना के लिए साफ तांबे, पीतल या अन्य शुद्ध पात्र का कलश लें. उसमें शुद्ध जल भरें.
  • इसमें अक्षत, सुपारी, दूर्वा और एक सिक्का रखा जा सकता है.
  • कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उनके ऊपर नारियल स्थापित करें.
  • नारियल को लाल वस्त्र या मौली से बांधकर रखें.

गणेश चतुर्थी पर बप्पा की स्थापना कैसे करें?

पूजा स्थान तैयार करें - सबसे पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें. चौकी पर स्वच्छ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं. मूर्ति स्थापना के लिए चावल या अक्षत की छोटी-सी वेदी बनाई जा सकती है.

कलश स्थापित करें- चौकी के पास कलश रखें. कलश का पूजन गंध, अक्षत और पुष्प से करें. इसके बाद उसमें देवताओं एवं पवित्र नदियों का आवाहन करने की परंपरा है.

संकल्प लें - आचमन के बाद देश-काल का स्मरण करते हुए परिवार के कल्याण और गणपति पूजन का संकल्प लें. परंपरागत गणेश चतुर्थी पूजा-विधि में संकल्प के बाद पूजन की अन्य तैयारियां और फिर गणपति की प्राणप्रतिष्ठा बताई गई है.

गणपति की मूर्ति स्थापित करें - बप्पा की मूर्ति को स्वच्छ चौकी पर अक्षत के ऊपर स्थापित करें. मूर्ति को स्थापित करते समय गणपति का आवाहन करें. वैदिक परंपरा में गणपति स्थापना के लिए गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्।ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्॥ ये ऋग्वेद का मंत्र है

प्राणप्रतिष्ठा और पूजन - फिर आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि उपचारों से पूजा की जाती है. 

दूर्वा और मोदक अर्पित करें - गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक अथवा अन्य नैवेद्य अर्पित करें. दूर्वा हमेशा जोड़े से चढ़ाएं. फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. 

आरती करें - गणेश जी की आरती करें और परिवार के सभी सदस्य भगवान से बुद्धि, विवेक और मंगल की प्रार्थना करें.

स्थापना में इन बातों का रखें ध्यान

  • गणेश स्थापना के लिए स्थानीय पंचांग में दिए मध्याह्न मुहूर्त को तवज्जों दी जाती है. स्थापना के समय क्लेश न करें.
  • गणपति आने के बाद घर में साफ सफाई रखें.
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन-प्याज से युक्त खाना न खाएं.
  • ध्यान रखें कलश में रखी सामग्री विसर्जन के दौरान विसर्जित करें, इधर उधर न फेंके, नहीं तो 10 दिन की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है ऐसी मान्यता है.

गणेश स्थापना मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को हरतालिका तीज की सुबह पूजा का समय लगभग सुबह 6:03 से 8:27 बजे तक और गणेश चतुर्थी की मध्याह्न पूजा का समय सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक है. स्थापना के लिए ये शुभ मुहूर्त रहेगा. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Ganesh Chaturthi 2026
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