Children's Day 2026: इस साल 14 नवंबर 2026, शनिवार को देशभर में बाल दिवस मनाया जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र और हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष बाल दिवस का दिन बेहद खास रहने वाला है. 14 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (जिसे लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी भी कहा जाता है) और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को ऊर्जा, रचनात्मकता (Creativity) और विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं. वहीं, पंचमी तिथि विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारक भगवान गणेश और मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए उत्तम मानी गई है. ऐसे में माता-पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, तेज दिमाग और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए इस दिन कुछ सरल और पारंपरिक उपाय कर सकते हैं.

बाल दिवस 2026: पंचांग और शुभ मुहूर्त

तिथि: कार्तिक शुक्ल पंचमी (14 नवंबर को रात 11:23 बजे तक)

कार्तिक शुक्ल पंचमी (14 नवंबर को रात 11:23 बजे तक) नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (रात 08:24 बजे तक)

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (रात 08:24 बजे तक) विशेष योग: सौभाग्य पंचमी और शनिवार का संयोग

सौभाग्य पंचमी और शनिवार का संयोग राहुकाल: सुबह 09:24 से सुबह 10:45 तक (इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा करने से बचें)

बच्चों की बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के 5 आसान उपाय

भगवान गणेश को दूर्वा और हल्दी अर्पित करें पंचमी तिथि और शुभ नक्षत्र के इस संयोग पर सुबह स्नान के बाद बच्चों के हाथों से भगवान गणेश को 5 या 11 गांठ दूर्वा (हरी घास) अर्पित कराएं. साथ ही, भगवान के मस्तक पर हल्दी और घी का तिलक लगाकर बच्चों के माथे पर भी वही तिलक लगाएं. मान्यता है कि इससे बुद्धि तीव्र होती है और पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं.

केसर या चंदन का तिलक लगाएं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है. इस दिन बच्चों को स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनाकर उनके मस्तक और कंठ पर केसर या सफेद चंदन का तिलक लगाएं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह उपाय मन को शांत रखता है और बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करता है.

स्टडी टेबल (पढ़ाई की मेज) की दिशा सुधारें बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के पढ़ने की जगह को व्यवस्थित करें. वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, बच्चों की स्टडी टेबल पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में होनी चाहिए. मेज पर अनावश्यक सामान न रखें और वहां मां सरस्वती या उगते हुए सूर्य की एक छोटी तस्वीर लगाएं, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे.

जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें बाल दिवस बच्चों को समर्पित दिन है. इस दिन अपने बच्चों के हाथों से किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल या रंग दान कराएं. शास्त्रों में विद्या से जुड़ी वस्तुओं का दान महादान माना गया है. इससे बच्चों में परोपकार की भावना जागती है और ज्ञान में वृद्धि होती है.

केले का फल खिलाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें शुभ नक्षत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस दिन बच्चों को केले का फल खाने के लिए दें. इसके अलावा, सुबह या शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर कम से कम 11 बार 'ॐ भूर्भुवः स्वः...' (गायत्री मंत्र) या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. यह अभ्यास मानसिक तनाव कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है.

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