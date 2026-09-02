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Janmashtami 2026 Vastu: व्यापार में चाहिए बंपर तरक्की? जन्माष्टमी से पहले घर और ऑफिस लाएं ये 5 चीजें
जन्माष्टमी 2026, व्यापार में मंदी से हैं परेशान? जन्माष्टमी से पहले घर और दुकान लाएं कान्हा की ये 5 प्रिय चीजें. वास्तु दोष होंगे दूर, बिजनेस में होगी दिन दोगुनी-रात चौगुनी तरक्की.
कृष्ण जन्माष्टमी 2026, वास्तु टिप्स
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Published at : 02 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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मनीष खेमका
Opinion