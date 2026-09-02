वैजयंती माला, वैजयंती माला को सफलता और विजय का प्रतीक माना गया है. जन्माष्टमी के दिन यह माला लड्डू गोपाल को अर्पित करें और बाद में इसे अपने व्यापार स्थल के पूजा मंदिर या मुख्य बहीखाते के पास रख दें. इससे वित्तीय निर्णय सही साबित होते हैं, रुका हुआ धन वापस मिलता है और आय के नए-नए स्रोत बनने लगते हैं. जन्माष्टमी से पहले इन पवित्र वस्तुओं को शुभ मुहूर्त में स्थापित करने से व्यापारिक वास्तु दोष खत्म होते हैं और कारोबार में लगातार मुनाफा सुनिश्चित होता है.