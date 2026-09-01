Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Chaturthi 2026: दिल्ली और मुंबई में एक समय पर नहीं बैठेंगे बप्पा, नोट करें सही मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2026: दिल्ली और मुंबई में एक समय पर नहीं बैठेंगे बप्पा, नोट करें सही मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2026 पर दिल्ली में गणपति स्थापना सुबह 11:02 और मुंबई में 11:20 बजे शुरू होगी. जानें पूजा, चंद्र दर्शन और विसर्जन का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Sep 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

Ganesh Chaturthi 2026 Date Time: गणेश चतुर्थी की तारीख पूरे देश में एक है, लेकिन गणपति स्थापना का समय एक नहीं होगा. 14 सितंबर 2026 को दिल्ली में बप्पा की स्थापना सुबह 11:02 बजे से की जा सकेगी. मुंबई में शुभ मुहूर्त 18 मिनट बाद, सुबह 11:20 बजे शुरू होगा.

ऐसे में इंटरनेट पर दिख रहे किसी भी मुहूर्त को अपने शहर का समय मान लेना ठीक नहीं होगा. शहर बदलते ही सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न काल बदल जाता है. इसी कारण गणपति स्थापना के समय में भी अंतर आता है. हिंदू पंचांग में दिल्ली और मुंबई के लिए अलग-अलग मुहूर्त दिए गए हैं.

गणेश चतुर्थी 2026 कब है?

गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी. तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा.

चतुर्थी 15 सितंबर की सुबह तक रहने के बावजूद गणपति स्थापना 14 सितंबर को ही की जाएगी. गणेश चतुर्थी तय करने में केवल सूर्योदय की तिथि नहीं देखी जाती. इसके लिए मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी को महत्व दिया जाता है.

मान्यता है कि भगवान गणेश का प्राकट्य मध्याह्न काल में हुआ था. 14 सितंबर को मध्याह्न के समय चतुर्थी तिथि रहेगी. इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत, गणपति स्थापना और मुख्य पूजा इसी दिन होगी.

  • गणेश चतुर्थी: 14 सितंबर 2026, सोमवार
  • चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 14 सितंबर को सुबह 7:06 बजे
  • चतुर्थी तिथि समाप्त: 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे

यह भी पढ़ें- Bhadrapada Month 2026: 29 अगस्त से शुरू हो रहा है भादो का महीना, जानिए जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी सहित प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

दिल्ली में गणपति स्थापना का मुहूर्त

दिल्ली में गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर को सुबह 11 बजकर 2 मिनट से दोपहर 1 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. श्रद्धालुओं को लगभग 2 घंटे 28 मिनट का समय मिलेगा.

घर में गणपति स्थापना करनी है तो चौकी सजाने, पूजा सामग्री रखने और मंडप तैयार करने का काम पहले पूरा कर लें. शुभ मुहूर्त शुरू होने पर बप्पा की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद संकल्प, प्राण प्रतिष्ठा और विधिवत पूजन किया जा सकता है.

दिल्ली का स्थापना और पूजा मुहूर्त: सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक.

मुंबई में कब विराजेंगे गणपति?

मुंबई में गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त दिल्ली से 18 मिनट बाद शुरू होगा. यहां 14 सितंबर को सुबह 11 बजकर 20 मिनट से दोपहर 1 बजकर 48 मिनट तक बप्पा की स्थापना और पूजा की जा सकेगी.

मुंबई में सार्वजनिक गणेश मंडलों के साथ बड़ी संख्या में लोग घरों में भी प्रतिमा स्थापित करते हैं. मंडप में प्रतिमा पहले लाई जा सकती है, लेकिन विधिवत स्थापना और मुख्य पूजा स्थानीय मध्याह्न मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है.

मुंबई का स्थापना और पूजा मुहूर्त: सुबह 11:20 से दोपहर 1:48 बजे तक.

दिल्ली और मुंबई के मुहूर्त में अंतर क्यों?

दिल्ली और मुंबई दोनों भारतीय मानक समय यानी IST का पालन करते हैं. इसके बाद भी दोनों शहरों में सूर्य उगने और अस्त होने का समय एक नहीं होता. वैदिक पंचांग में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को अलग-अलग भागों में बांटा जाता है. इन्हीं में एक भाग मध्याह्न कहलाता है.

गणेश पूजा के लिए मध्याह्न काल को सबसे शुभ माना गया है. इस काल की शुरुआत और समाप्ति स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त के आधार पर निकाली जाती है. इसलिए दिल्ली का मध्याह्न मुंबई पर और मुंबई का मध्याह्न दिल्ली पर लागू नहीं किया जाना चाहिए.

यही वजह है कि किसी वेबसाइट पर दिख रहा सामान्य भारतीय मुहूर्त हर शहर के लिए सटीक नहीं हो सकता. गणपति स्थापना से पहले स्थान के अनुसार समय जांचना जरूरी है.

स्थापना और पूजा अलग-अलग समय पर करें?

गणपति स्थापना और मुख्य पूजा के लिए दो अलग मुहूर्त खोजने की जरूरत नहीं है. मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त के दौरान प्रतिमा स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और मुख्य पूजन किया जा सकता है.

सबसे पहले साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं. उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें. जल से भरा कलश स्थापित करें. इसके बाद गणपति का ध्यान कर पूजा का संकल्प लें. बप्पा को सिंदूर, अक्षत, फूल, दूर्वा, फल और मोदक अर्पित करें. अंत में आरती करें और परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें.

घर में स्थापना के लिए मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी प्रतिमा चुनना बेहतर रहेगा. इससे घर पर विसर्जन करना आसान होगा और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा.

चंद्र दर्शन को लेकर रखें सावधानी

गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से बचने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन से व्यक्ति पर झूठा आरोप या मिथ्या कलंक लग सकता है.

दिल्ली में 14 सितंबर को सुबह 9:06 से रात 8:04 बजे तक चंद्र दर्शन से बचने का समय रहेगा. मुंबई में सुबह 9:10 से रात 8:37 बजे तक चंद्रमा न देखने की सलाह दी गई है.

अनजाने में चंद्र दर्शन हो जाए तो भगवान गणेश का ध्यान करें और स्यमंतक मणि की कथा का पाठ या श्रवण करें.

गणेश विसर्जन 2026 कब है?

दस दिवसीय गणेशोत्सव का मुख्य विसर्जन शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर किया जाएगा. अनंत चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर को रात 11:18 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर को रात 11:06 बजे समाप्त होगी.

पारिवारिक परंपरा के अनुसार भक्त इससे पहले भी विसर्जन कर सकते हैं.

  • डेढ़ दिन का विसर्जन: 15 सितंबर
  • तीसरे दिन का विसर्जन: 16 सितंबर
  • पांचवें दिन का विसर्जन: 18 सितंबर
  • सातवें दिन का विसर्जन: 20 सितंबर
  • अनंत चतुर्दशी का मुख्य विसर्जन: 25 सितंबर 2026

इस गणेश चतुर्थी केवल तारीख नोट करना काफी नहीं है. दिल्ली और मुंबई में गणपति स्थापना के मुहूर्त में 18 मिनट का अंतर है. इसलिए बप्पा को घर लाने से पहले अपने शहर का सही समय जरूर देख लें.

FAQ

गणेश चतुर्थी 2026 कब है?
गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी?
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 14 सितंबर को सुबह 7:06 बजे शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे समाप्त होगी.

दिल्ली में गणपति स्थापना का मुहूर्त क्या है?
दिल्ली में गणपति स्थापना और पूजा का मुहूर्त सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा.

मुंबई में गणपति स्थापना कब होगी?
मुंबई में गणपति स्थापना और पूजा सुबह 11:20 से दोपहर 1:48 बजे तक की जा सकेगी.

गणेश विसर्जन 2026 कब होगा?
मुख्य गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Ganesh Visarjan Bappa Ganesh Chaturthi 2026 Ganpati Sthapana Muhurat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ganesh Chaturthi 2026: दिल्ली और मुंबई में एक समय पर नहीं बैठेंगे बप्पा, नोट करें सही मुहूर्त
Ganesh Chaturthi 2026: दिल्ली-मुंबई में गणपति स्थापना का सही मुहूर्त क्या है? जानें
धर्म
ऋषि पंचमी कब ? इस दिन हल से उगा अन्न क्यों नहीं खाते? इस नियम के पीछे क्या है मान्यता
ऋषि पंचमी कब ? इस दिन हल से उगा अन्न क्यों नहीं खाते? इस नियम के पीछे क्या है मान्यता
धर्म
जन्माष्टमी 4 या 5 सितंबर? कैलेंडर नहीं, इस नियम से तय होगा व्रत का सही दिन
जन्माष्टमी 4 या 5 सितंबर? कैलेंडर नहीं, इस नियम से तय होगा व्रत का सही दिन
धर्म
बांके बिहारी की मंगला आरती साल में केवल जन्माष्टमी पर क्यों? रात 2 बजे दर्शन के पीछे छिपी है खास परंपरा
बांके बिहारी की मंगला आरती साल में केवल जन्माष्टमी पर क्यों? रात 2 बजे दर्शन के पीछे छिपी है खास परंपरा
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
ट्रेंडिंग
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget