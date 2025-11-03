मिथुन राशि के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा, जिससे व्यापार में मुनाफा और आय में वृद्धि होगी।
Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर से सूर्य का होगा शनि नक्षत्र में गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत!
Surya Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जिस तरह सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी प्रभावशाली होता है. जो इस बा 19 नवंबर को हो रहा है.
Surya Nakshatra Parivartan 2025: सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है. सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं. जिससे बेहद ही खास माना जाता है. इसका असर सभी राशियों पर भी पड़ता है. द्रिक पंचांग के मुताबिक, 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस वक्त सूर्य विशाखा नक्षत्र में हैं. वहीं अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव को माना गया है. सूर्य का शनि के इस नक्षत्र में जाने से कई राशियों के किस्मत चमकेगी. आइए जानते है कौन सी वे राशियां.
मिथुन राशि (Gemini Horoscope)
मिथुन राशि के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद ही शुभ रहने वाला है. जिससे इनको व्यापार में बढ़िया मुनाफा होगा और किसी नए बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, जिससे आय में वृद्धि भी होगी.
वहीं आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा. दांपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा.
सिंह राशि (Leo Horoscope)
सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा समय लेकर आएगा. इस समय उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. जैसे संतान से जुड़ी खबर या किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं.
पैसे आने की संभावना है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. करियर में तरक्की के भी योग बन रहें है.
वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन खास रहने वाला है. इस समय जो लोग नौकरी की खोज में है, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है. परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा. धन के नए रास्ते खुलेंगे.
किसी नए व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. साथ ही, मन में पॉजिटिविटी रहेगी.
