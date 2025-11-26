Shani Margi 2025: शनि मार्गी से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! धन लाभ के साथ सफलता के योग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Margi 2025: शनि ने अपनी सीधी चाल शुरू कर दी है, जिसके बाद 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में इससे महत्वपूर्ण घटना पानी गई है. शनि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव कई राशियों पर बुरा या अच्छा दोनों देखने को मिल सकता है.

मगर यह परिवर्तन उन राशियों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है, जिनमें शनि चांदी के पाए से चल रहे हैं. आइए जानते है कौन सी है वे राशियां.

कर्क राशि [Cancer Horoscope]

कर्क राशि वालों के लिए शनि का मार्गी फलदायी साबित होने वाला है. जिससे नौकरी या कार्य स्थल पर तरक्की होगी और आया में भी वृद्धि होगी. वहीं पुराने किए गए निवेशों में लाभ प्राप्त होगा और धन कमाने के नए रास्ते भी खुलेंगे. कार्य स्थल पर आपकी तारीफ हो सकती है. पुराने विवादों से भी छुटकारा मिलेगा.

वृश्चिक राशि [Scorpio Horoscope]

शनि इस वक्त वृश्चिक राशि में चांदी के पाए से चल रहे हैं, 28 नवंबर को मार्गी होते ही यह आपकी नौकरी में प्रमोशन दिलाएंगे और धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर करेंगे. इसके बाद आपके जीतने भी अटके हुए काम हैं, वे सब पूरे होंगे. बिजनेस में तरक्की के योग है, जिस वजह से विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.

कुंभ राशि [Aquarius Horoscope]

कुंभ राशि पर भी शनि का चांदी के पाए का प्रभाव बना रहा है. शनि के मार्गी होते ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन वृद्धि के योग बनेंगे. लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होंगे और सफलता भी आसानी से मिलेगी.

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अपनी पसंद काम मिल सकता है. व्यापारी जातकों को अच्छा मुनाफा होगा.

कैसे तय होता है शनि का चांदी का पाया?

जब शनि देव के गोचर के समय चंद्रमा शनि के 2,5 या 9 भाव में होता है, तब शनि चांदी के पाए से चल रहे होते हैं. शनि ने 29 मार्च 2025 में मीन राशि में प्रवेश किया था, तब से कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि शनि चांदी के पाए पर आ गए थे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.