हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShani Margi 2025: शनि मार्गी से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! धन लाभ के साथ सफलता के योग

Shani Margi 2025: शनि मार्गी से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! धन लाभ के साथ सफलता के योग

Shani Margi 2025: शनि देव 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, जिसके बाद कर्क सहित इस तीन राशियों की किस्मत चमकेगी, साथ ही चांदी के पाए ले चलेंगे. आइए जानते है उन राशियों के बारे में.

By : गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Margi 2025: शनि ने अपनी सीधी चाल शुरू कर दी है, जिसके बाद 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में इससे महत्वपूर्ण घटना पानी गई है. शनि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव कई राशियों पर बुरा या अच्छा दोनों देखने को मिल सकता है.

मगर यह परिवर्तन उन राशियों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है, जिनमें शनि चांदी के पाए से चल रहे हैं. आइए जानते है कौन सी है वे राशियां. 

कर्क राशि [Cancer Horoscope]

कर्क राशि वालों के लिए शनि का मार्गी फलदायी साबित होने वाला है. जिससे नौकरी या कार्य स्थल पर तरक्की होगी और आया में भी वृद्धि होगी. वहीं पुराने किए गए निवेशों में लाभ प्राप्त होगा और धन कमाने के नए रास्ते भी खुलेंगे. कार्य स्थल पर आपकी तारीफ हो सकती है. पुराने विवादों से भी छुटकारा मिलेगा.

वृश्चिक राशि [Scorpio Horoscope]

शनि इस वक्त वृश्चिक राशि में चांदी के पाए से चल रहे हैं, 28 नवंबर को मार्गी होते ही यह आपकी नौकरी में प्रमोशन दिलाएंगे और धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर करेंगे. इसके बाद आपके जीतने भी अटके हुए काम हैं, वे सब पूरे होंगे. बिजनेस में तरक्की के योग है, जिस वजह से विदेश यात्रा पर जा सकते हैं. 

कुंभ राशि [Aquarius Horoscope]

कुंभ राशि पर भी शनि का चांदी के पाए का प्रभाव बना रहा है. शनि के मार्गी होते ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन वृद्धि के योग बनेंगे. लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होंगे और सफलता भी आसानी से मिलेगी.

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अपनी पसंद काम मिल सकता है. व्यापारी जातकों को अच्छा मुनाफा होगा.

कैसे तय होता है शनि का चांदी का पाया?

जब शनि देव के गोचर के समय चंद्रमा शनि के 2,5 या 9 भाव में होता है, तब शनि चांदी के पाए से चल रहे होते हैं. शनि ने 29 मार्च 2025 में मीन राशि में प्रवेश किया था, तब से कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि शनि चांदी के पाए पर आ गए थे. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 26 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Transit Shani Dev Shani Margi 2025

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों को शनि मार्गी से क्या लाभ होगा?

वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन, धन संबंधी समस्याओं का समाधान और अटके हुए कार्यों के पूरे होने की उम्मीद है. बिजनेस में तरक्की के साथ विदेश यात्रा के योग भी हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
ओटीटी
Stranger Things 5 OTT Release: क्यों तीन पार्ट में रिलीज होगी 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5'? जानें- कब और कहां देख सकेंगे
क्यों तीन पार्ट में रिलीज होगी 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5'? जानें- कब और कहां देख सकेंगे
क्रिकेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
ओटीटी
Stranger Things 5 OTT Release: क्यों तीन पार्ट में रिलीज होगी 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5'? जानें- कब और कहां देख सकेंगे
क्यों तीन पार्ट में रिलीज होगी 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5'? जानें- कब और कहां देख सकेंगे
क्रिकेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Fertility Issues: ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget