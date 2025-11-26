Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 26 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 26 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके धन, आत्मविश्वास और Self-Worth (स्व-मूल्य) पर सीधा प्रभाव डालेगा. कमाई–खर्च का दबाव बना रहेगा और किसी बड़े खर्च की चिंता मन को धीमा कर सकती है. काम में आज मेहनत तो होगी, लेकिन नतीजे धीमे मिलेंगे. रिश्तों में पैसों को लेकर एक सीधी बात माहौल बदल सकती है. छात्रों के लिए व्यावहारिक (Practical) विषयों पर पकड़ मज़बूत होगी. सेहत में दांत, हड्डी और त्वचा पर हल्का असर.

Career: परिणाम धीरे दिखेंगे.

Love: पैसों को लेकर बातचीत.

Education: व्यावहारिक विषय अच्छे.

Health: दांत/हड्डी संवेदनशील.

Finance: बचत पर ध्यान.

उपाय: पीली दाल अर्पित करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए मन, शरीर और सोच तीनों पर Pressure (दबाव) बना रहेगा. लोग आपकी राय और नेतृत्व चाहते दिखेंगे, पर भीतर आप थकान महसूस करेंगे. काम में हर जिम्मेदारी आपको ही संभालनी पड़ेगी. रिश्तों में भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है. छात्रों के लिए Self-Study बहुत लाभकारी रहेगा. सेहत में joints, घुटने और पूरे शरीर में heaviness.

Career: ज़िम्मेदारी और नेतृत्व दबाव.

Love: भावनात्मक दूरी.

Education: self-study लाभदायक.

Health: joints/थकान.

Finance: खर्च पर रोक ज़रूरी.

उपाय: काले तिल और सरसों तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 26 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगा. बिना वजह बेचैनी, पुराने Guilt और कुछ छुपे हुए विचार आपको भीतर से भारी महसूस करा सकते हैं. बाहर से आप सामान्य दिखेंगे, पर भीतर ऊर्जा कम रहेगी. काम में प्रदर्शन ठीक रहेगा लेकिन मन अस्थिर रहेगा. छात्रों के लिए ध्यान, एकांत और शांत वातावरण सबसे उपयोगी होगा. सेहत में नींद और मानसिक आराम को प्राथमिकता दें.

Career: outer सामान्य, inner थकान.

Love: मन की बात रोककर रखें.

Education: शांत जगह पढ़ें.

Health: नींद कमजोर.

Finance: अचानक छोटा खर्च.

उपाय: पीपल के नीचे मौन बैठें.

Lucky Color: इलेक्ट्रिक नीला

Lucky Number: 11

मीन (Pisces) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके दोस्तों, नेटवर्क और Future Plans (भविष्य योजनाएं) को प्रभावित करेगा. कोई पुराना वादा निभाना पड़ सकता है. टीम-वर्क आपको थकाने वाला रहेगा, लेकिन काम आगे बढ़ेगा. रिश्तों में दोस्ती और प्रेम की सीमा (Boundary) धुंधली हो सकती है, गलतफ़हमी से बचें. छात्रों के लिए समूह अध्ययन ठीक, लेकिन साथी सोच-समझकर चुनें. सेहत में पैरों में Heaviness और थकावट.

Career: टीम का दबाव बढ़ेगा.

Love: दोस्ती–प्रेम की रेखा धुंधली.

Education: समूह अध्ययन उपयोगी.

Health: पैरों में भारीपन.

Finance: online या समूह खर्च.

उपाय: तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं.

Lucky Color: sea-green

Lucky Number: 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.