हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashi 2026: कर्क राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Kark Rashi 2026: कर्क राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Kark Rashi 2026: कर्क राशि वालों के लिए 2026 करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिए विशेष होने जा रहा है. कर्क राशि वाले साल 2026 में क्या करने जा रहे हैं, जानें जनवरी से दिसंबर तक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Rashi 2026: 2026 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक मजबूती, कामकाज में स्थिरता और रिश्तों में गहराई का साल साबित हो सकता है. साल भर ग्रहों की स्थिति कभी अवसर, तो कभी धैर्य की परीक्षा लेकर आएगी. जो लोग शांत मन और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें करियर, परिवार और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

शनि 2026 – सालभर 9वें भाव में शनि आपकी सोच, दिशा और जीवन दर्शन को गहराई देता है. यह वर्ष आपको सही लोगों को पहचानना, गलत संगत से दूर होना और अपने असली रास्ते पर आगे बढ़ना सिखाता है. जिनका साथ आपके लिए जरूरी है, वे बने रहेंगे, बाकी लोग स्वतः दूर हो जाएँगे.

कर्क राशि, जनवरी 2026

साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति रिश्तों और साझेदारी पर आपका ध्यान बढ़ाती है. सूर्य के 7वें भाव में होने से व्यवहार सीधा रहेगा, इसलिए शादीशुदा लोगों को बातचीत में नरमी रखनी होगी. अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते तय होने की संभावना है, पर निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से लें. बृहस्पति का 12वें भाव में होना आपको ध्यान, आध्यात्मिकता और अपने विचारों को समझने की ओर ले जाएगा. नौकरी और व्यापार की गति धीमी रहेगी लेकिन स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगेगी. शनि 9वें भाव से मेहनत का फल देगा, पर समय लेकर. पेट से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए तनाव कम रखें.

उपाय: शुक्रवार को चावल या दूध दान करें, माता-पिता का आशीर्वाद लें.

कर्क राशि, फ़रवरी 2026 

फरवरी में सूर्य के 8वें भाव में आने से मन में पुरानी यादें, अधूरे संबंध और भावनात्मक उलझन उभर सकती है. यह समय साफ़ निर्णय लेने का है कि आपको क्या आगे रखना है और क्या छोड़ देना है. करियर में बदलाव का विचार आ सकता है, लेकिन अभी सिर्फ योजना बनाएँ, कदम बाद में उठाएँ. व्यापार में साझेदारी को लेकर सतर्क रहें. पारिवारिक माहौल गहरा रहेगा लेकिन संवेदनशीलता भी बढ़ेगी, इसलिए बातों को दिल पर न लें. रीढ़ और गर्दन से जुड़ी समस्या से बचने के लिए आराम जरूरी है.

उपाय: रविवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएँ, पानी अधिक पिएँ और देर रात तक न जागें.

कर्क राशि, मार्च 2026 

मार्च में सूर्य और शनि दोनों ही 9वें भाव में आकर भाग्य को मजबूत करते हैं. यह समय गुरु, धर्म, सीख और सही दिशा मिलने का है. करियर में स्थिरता बनेगी और नौकरी बदलना चाहते थे तो अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को नए संपर्क और यात्राएँ लाभ देंगे. घर में मंगल की वजह से कुछ रुकावटें जैसे मरम्मत या वाहन देखभाल की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य रखें. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा और टूटे रिश्ते दोबारा जुड़ने की संभावना रखते हैं.

उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और घर में हरे पौधे रखें.

कर्क राशि, अप्रैल 2026

अप्रैल में सूर्य 10वें भाव में आकर करियर को सक्रिय करता है. यह समय नए काम शुरू करने, जिम्मेदारी बढ़ाने और अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने का है. सरकारी काम, प्रशासन, शिक्षा या राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. व्यापार में नए समझौते और प्रस्ताव हाथ लगेंगे, लेकिन दस्तावेजों की जाँच जरूर करें. घर-परिवार में समय देना जरूरी है वरना लोग दूरी महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस गुस्से से बचें.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ, पिता या वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करें.

कर्क राशि, मई 2026

मई में सूर्य के 11वें भाव में प्रवेश से आर्थिक प्रगति का समय शुरू होता है. रुका हुआ पैसा मिलने के साथ आय में बढ़ोतरी होगी. नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की बातचीत बन सकती है. व्यापार में नेटवर्क के माध्यम से बड़ा लाभ मिल सकता है. मित्र और जान-पहचान वाले लोग सहयोग करेंगे. प्रेम संबंधों में खुशनुमा समय है और अविवाहितों के विवाह के योग बनते हैं. स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी.

उपाय: किसी गरीब को मिठाई या खीर खिलाएँ, बुधवार को हरे कपड़े पहनें.

कर्क राशि, जून 2026 

जून का महीना आपको भीतर की यात्रा करने और अपने जीवन के असली लक्ष्यों को समझने में मदद करेगा. सूर्य और गुरु दोनों 12वें भाव में आकर मन को आध्यात्मिक बनाते हैं. नौकरी में गति धीमी लगेगी लेकिन यह समय योजना बनाने और खुद को तैयार करने का है. विदेश, ऑनलाइन काम या दूरस्थ संबंधों से लाभ हो सकता है. परिवार में शांति बनी रहेगी लेकिन अपनी भावनाएँ साझा न करने से गलतफहमियाँ हो सकती हैं. प्रेम में सच्चाई सामने आएगी : जो टिकने योग्य है वही रहेगा.

उपाय: सुबह 5 मिनट मौन ध्यान करें, रविवार को तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें.

कर्क राशि, जुलाई 2026 

जुलाई में सूर्य लग्न में आकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है. आपकी बातें और निर्णय प्रभाव डालेंगे. करियर में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे पद या जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. व्यापारियों के लिए यह विस्तार का समय है. घर-परिवार का साथ मजबूत रहेगा और माता-पिता का आशीर्वाद भाग्य बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ती है और कुछ रिश्ते विवाह तक पहुँच सकते हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा पर ठंडी चीज़ें कम लें.

उपाय: माथे पर चंदन या केसर लगाएँ, रोज़ किसी एक व्यक्ति की मदद करें.

कर्क राशि, अगस्त 2026

अगस्त में सूर्य 2रे भाव में आकर आर्थिक मामलों को मजबूत करता है. खर्च घटेंगे और बचत बढ़ने लगेगी. परिवार से जुड़े कामों में सुधार होगा और परिजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा. व्यापार में स्टॉक और निवेश पर ध्यान देना जरूरी होगा. करियर में आपको साफ दिखने लगेगा कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ काम के समय साथ. प्रेम में वफादारी की परीक्षा होगी, धैर्य रखें.

उपाय: भोजन में काला नमक या हल्दी शामिल करें, सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएँ.

कर्क राशि, सितंबर 2026

सितंबर में सूर्य के 3रे भाव में आने से आत्मविश्वास और प्रयास बढ़ते हैं. नई स्किल सीखना, कोर्स करना या परीक्षा की तैयारी करना बेहद शुभ रहेगा. मंगल 5वें भाव में प्रेम और क्रिएटिविटी को मजबूत करता है, जिससे विद्यार्थी और कलाकारों को बड़ी सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों का साथ मिलेगा.

उपाय: मंगलवार को लाल रंग से बचें, रोज़ 11 बार “ॐ नमः शिवाय” जप करें.

कर्क राशि, अक्टूबर 2026 

अक्टूबर में सूर्य 4थे भाव में रहकर घर, संपत्ति और सुख पर ध्यान बढ़ाता है. घर बदलने, वाहन लेने, फर्नीचर सुधारने या जमीन से जुड़े काम होने की संभावना है. माता से संबंध बेहतर होंगे और मन को शांति मिलेगी. कोर्ट से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे. प्रेम में गहराई रहेगी लेकिन ओवर-अटैचमेंट से बचें.

उपाय: चाँदी का छोटा सिक्का साथ रखें, घर में सफेद फूल सजाएँ.

कर्क राशि, नवंबर 2026

नवंबर में सूर्य 5वें भाव में आएगा और मंगल इसकी ऊर्जा को और तेज करेगा. यह महीना लक्ष्य निर्धारित करने और पूरे दम से काम करने का है. आपकी बातों का लोग सम्मान करेंगे. विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और प्रशासनिक क्षेत्र वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है. प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे लेकिन गुस्सा रिश्ते को बिगाड़ सकता है. पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए निवेश सोच-समझकर करें.

उपाय: तांबे के बर्तन में पानी पिएं, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें.

कर्क राशि, दिसंबर 2026

दिसंबर में सूर्य 6वें भाव में आकर प्रतिस्पर्धा, मुकदमे, परीक्षा और कार्यक्षेत्र में जीत दिलाने वाला योग बनाता है. काम की गति बढ़ेगी और अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस नींद और भोजन का ध्यान रखें. आने वाले वर्ष में बृहस्पति 11वें भाव में जाकर बड़े लाभ देगा, इसलिए यह महीना तैयारी का है.

उपाय: काले तिल जल में बहाएँ, रोज़ 10 मिनट अकेले टहलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार

ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार, हिमाचल प्रदेश निवासी, पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, और मेदिनी ज्योतिष में निषुण हैं. इन्होंने अपने गहन अनुभव और अध्ययन के बल पर हजारों लोगों की कुंडलियों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है और राजनीति, देश-विदेश, से जुड़े विषयों पर अनेक सटीक भविष्यवाणियां कर ख्याति प्राप्त की है. हाल ही में पाकिस्तान पर संभावित हमले को लेकर इनकी की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिससे इनकी प्रामाणिकता और दूरदर्शिता को व्यापक मान्यता मिली. ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संतुलित, सकारात्मक और प्रभावशाली बनाना है. ये परंपरागत शास्त्रों की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक संदर्भों में समाधान प्रस्तुत करते हैं. लेखन, अध्ययन और संगीत के प्रति इनका गहरा रुझान है, जो इन्हें एक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण वाला ज्योतिषाचार्य बनाता है. ये निरंतर अपने लेखों, परामर्शों और अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जनमानस को जागरूक और सशक्त बना रहे हैं.
Read
Published at : 25 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Kark Rashi 2026 Sagittarius Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

2026 में कर्क राशि वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है?

2026 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक मजबूती, कामकाज में स्थिरता और रिश्तों में गहराई का साल साबित हो सकता है। जो लोग शांत मन और संयम से आगे बढ़ेंगे, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे।

2026 में शनि का कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा?

साल भर 9वें भाव में शनि आपकी सोच, दिशा और जीवन दर्शन को गहराई देगा। यह वर्ष आपको सही लोगों को पहचानना और अपने असली रास्ते पर आगे बढ़ना सिखाएगा।

जनवरी 2026 में कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जनवरी में रिश्तों और साझेदारी पर ध्यान बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों को बातचीत में नरमी रखनी होगी। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते तय होने की संभावना है, पर निर्णय समझदारी से लें।

फरवरी 2026 में कर्क राशि वालों के लिए करियर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

करियर में बदलाव का विचार आ सकता है, पर अभी सिर्फ योजना बनाएँ। व्यापार में साझेदारी को लेकर सतर्क रहें। रीढ़ और गर्दन से जुड़ी समस्या से बचने के लिए आराम जरूरी है।

मार्च 2026 में कर्क राशि वालों को किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है?

मार्च में करियर में स्थिरता बनेगी और नौकरी बदलने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए संपर्क और यात्राएँ लाभ देंगी। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Ram Mandir Dhwajarohan: फूलों से सजा राम दरबार, ऐतिहासिक ध्वजारोहण की खास तस्वीरें |
PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
क्रिकेट
कल से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आगाज, हार्दिक पांड्या की वापसी; सूर्यकुमार समेत दिखेंगे कई स्टार
कल से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आगाज, हार्दिक पांड्या की वापसी; सूर्या समेत दिखेंगे कई स्टार
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
हेल्थ
Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget