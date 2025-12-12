हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरJanuray 2026 Gochar: जनवरी 2026 मकर सहित तीन राशियों के रहेगा बेहद लकी, 4 ग्रहों की बदलेगी चाल

Januray 2026 Gochar: जनवरी 2026 मकर सहित तीन राशियों के रहेगा बेहद लकी, 4 ग्रहों की बदलेगी चाल

Januray 2026 gochar: जनवरी 2026 में ग्रहों का महासंगम होगा. 4 बड़े ग्रहों का चाल बदलेगी, खासबात ये है कि मकर राशि में ही चार ग्रहों का गोचर होगा इससे कुछ राशियों की किस्मत सूर्य की तरह चमक सकती है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 12 Dec 2025 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

Januray 2026 Grah Gochar: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रहों की चाल बदलती है मनुष्य जीवन पर इसका गहरा असर होता है. ग्रहों के गोचर का शुभ प्रभाव व्यक्ति की सारी समस्याओं का निवारण करते हैं तो वहीं अशुभ प्रभाव से हंसते-खेलते जीवन में ग्रहण लग जाता है. यही वजह है कि ग्रह गोचर के बाद सभी अपनी राशि पर होने वाले असर को देखने की इच्छा रखते हैं.

साल 2026 के पहले महीने जनवरी में 4 बड़े ग्रह मंगल,बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर होने वाला है. ऐसे में जान लें आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा.

जनवरी 2026 ग्रह गोचर

  • शुक्र गोचर 2026 – 13 जनवरी को सुबह 4.02 मिनट पर शुक्र मकर राशि में जाएंगे. ये शनि की राशि है. शुक्र और शनि ग्रह में मित्रता मानी जाती है.
  • सूर्य गोचर 2026 – ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3.13 मिनट पर मकर राशि में जाएंगे. इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी.
  • मंगल गोचर 2026 – ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी 2026 को सुबह 4.36 पर मकर राशि में गोचर करेंगे. . मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, इसके लिए मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है.
  • बुध गोचर 2026 – ग्रहों के राजकुमार बुध 17 जनवरी 2026 को सुबह 10.37 पर मकर राशि में जाएंगे. यहां पहले से ही मंगल विराजमान होंगे.

मकर राशि में 4 ग्रहों का महासंयोग

17 जनवरी के बाद मकर राशि में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा. ये चतुर्ग्रही योग सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध की युति से बनेगा. इस योग से कुछ राशि वालों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग हैं.

जनवरी 2026 लकी राशियां

मकर राशि - मकर राशि वालों के लिए नए साल का पहला महीना वरदान से कम नहीं होगा. नए कार्य शुरू करने के लिए ये समय अनुकूल रहेगा. निवेश से लाभ मिल सकता है. नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी. बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं.

मेष राशि – मेष राशि के लिए नया साल खुशियां लेकर आ रहा है. जनवरी ग्रहों का महासंयोग आपको प्रोफेशनल लाइफ में लाभ देगा, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नौकरी में अच्छे ऑफर आएंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

वृषभ राशि - आय के नए-नए स्त्रोत मिलेंगे. भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी. जो लोग नौकरीपेशा है उनको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े से बड़ा लाभ मिल मिलने के योग हैं. आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी. इस दौरान आपको शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा मिलेगा.

Shakambhari Navratri 2025: कब शुरू होगी अन्न-धन की देवी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त और महत्व!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 12:15 PM (IST)
Tags :
Surya Gochar 2026 Shukra Gochar 2026 Mangal Gochar 2026 Budh Gochar 2026 January 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement

वीडियोज

SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
NPS में बड़ा धमाका! अब Gold–Silver ETF तक निवेश की आज़ादी | Paisa Live
Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
लाइफस्टाइल
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
ट्रेंडिंग
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget