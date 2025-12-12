Januray 2026 Grah Gochar: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रहों की चाल बदलती है मनुष्य जीवन पर इसका गहरा असर होता है. ग्रहों के गोचर का शुभ प्रभाव व्यक्ति की सारी समस्याओं का निवारण करते हैं तो वहीं अशुभ प्रभाव से हंसते-खेलते जीवन में ग्रहण लग जाता है. यही वजह है कि ग्रह गोचर के बाद सभी अपनी राशि पर होने वाले असर को देखने की इच्छा रखते हैं.

साल 2026 के पहले महीने जनवरी में 4 बड़े ग्रह मंगल,बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर होने वाला है. ऐसे में जान लें आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा.

जनवरी 2026 ग्रह गोचर

शुक्र गोचर 2026 – 13 जनवरी को सुबह 4.02 मिनट पर शुक्र मकर राशि में जाएंगे. ये शनि की राशि है. शुक्र और शनि ग्रह में मित्रता मानी जाती है.

13 जनवरी को सुबह 4.02 मिनट पर शुक्र मकर राशि में जाएंगे. ये शनि की राशि है. शुक्र और शनि ग्रह में मित्रता मानी जाती है. सूर्य गोचर 2026 – ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3.13 मिनट पर मकर राशि में जाएंगे. इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी.

– ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3.13 मिनट पर मकर राशि में जाएंगे. इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी. मंगल गोचर 2026 – ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी 2026 को सुबह 4.36 पर मकर राशि में गोचर करेंगे. . मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, इसके लिए मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है.

ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी 2026 को सुबह 4.36 पर मकर राशि में गोचर करेंगे. . मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, इसके लिए मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है. बुध गोचर 2026 – ग्रहों के राजकुमार बुध 17 जनवरी 2026 को सुबह 10.37 पर मकर राशि में जाएंगे. यहां पहले से ही मंगल विराजमान होंगे.

मकर राशि में 4 ग्रहों का महासंयोग

17 जनवरी के बाद मकर राशि में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा. ये चतुर्ग्रही योग सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध की युति से बनेगा. इस योग से कुछ राशि वालों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग हैं.

जनवरी 2026 लकी राशियां

मकर राशि - मकर राशि वालों के लिए नए साल का पहला महीना वरदान से कम नहीं होगा. नए कार्य शुरू करने के लिए ये समय अनुकूल रहेगा. निवेश से लाभ मिल सकता है. नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी. बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं.

मेष राशि – मेष राशि के लिए नया साल खुशियां लेकर आ रहा है. जनवरी ग्रहों का महासंयोग आपको प्रोफेशनल लाइफ में लाभ देगा, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नौकरी में अच्छे ऑफर आएंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

वृषभ राशि - आय के नए-नए स्त्रोत मिलेंगे. भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी. जो लोग नौकरीपेशा है उनको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े से बड़ा लाभ मिल मिलने के योग हैं. आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी. इस दौरान आपको शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा मिलेगा.

