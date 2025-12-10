हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shakambhari Navratri 2025: शाकंभरी नवरात्रि क्या है ? दिसंबर में कब से शुरू होगा उत्सव, जानें महत्व

Shakambhari Navratri 2025: शाकंभरी नवरात्रि क्या है ? दिसंबर में कब से शुरू होगा उत्सव, जानें महत्व

Shakambhari Navratri 2025: शाकंभरी नवरात्रि पौष माह में मनाई जाती है, इस साल शाकंभरी नवरात्रि 28 दिसंबर से शुरू हो रही है, इस नवरात्रि में किस देवी की पूजा होती है, इसका क्या महत्व है यहां जानें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

Shakambhari Navratri 2025: साल में 4 नवरात्रि होती हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा को समर्पित है तो वहीं आषाढ़ और माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा होती है, लेकिन इसके अलावा पौष माह में भी नवरात्रि मनाई जाती है, इसे शाकंभरी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है.

शाकंभरी नवरात्रि 2025 डेट

शाकंभरी नवरात्रि देवी शाकंभरी को समर्पित है. इस साल शाकंभरी नवरात्रि 28 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगी. ये नवरात्रि केवल 8 दिन की होती है जो मुख्य रूप से राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर बहुत ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाई जाती है.

ये पर्व पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है. इस नवरात्रि का पहला दिन बनादा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और आखिरी दिन शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है.

कौन है मां शाकंभरी 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां शाकंभरी देवी भगवती का ही रूप है. माता शाकम्भरी को वनस्पति की देवी कहा जाता है. देवी भगवती ने पृथ्वी को अकाल तथा खाद्य संकट से मुक्त करने के लिए देवी शाकम्भरी के रूप में अवतार लिया था. शाकम्भरी माता को सब्जियों, फलों तथा हरी पत्तियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है. उन्हें फलों एवं सब्जियों के हरे-भरे परिवेश में विराजमान दर्शाया जाता है.

शाकंभरी नवरात्रि पूजा विधि

  • शाकंभरी नवरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ कर नित्यक्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान करें.
  • साफ कपड़े पहन कर पूजा स्थान को साफ करें.
  • मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोकर उस पर पानी का छिड़काव करें.
  • शाकंभरी नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में कलश को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर पूजा स्थल पर स्थापित करें.
  • कलश में गंगाजल भर कर उसपर आम की पत्तियां और जटा वाला नारियल रखें.
  • नारियल में लाल चुनरी और कलावा बांधे. फूल, माला, रोली, कपूर, अक्षत से मां दुर्गा की आराधना करें.
  • नवरात्रि के आखिरी दिन माता की पूजा करने के बाद घट विसर्जन करके बेदी से कलश को उठाएं.

शाकंभरी नवरात्रि का महत्व

8 दिन के इस पर्व में मां शाकंभरी की पूजा करने पर अन्न-धन के भंडार भरे रहते है.ये पर्व किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यह फसलों की समृद्धि और बेहतर उत्पादन का प्रतीक है. देवी शाकंभरी की कृपा से कृषि भूमि उपजाऊ होती है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है.

Vastu Tips: क्या आपके डोरमैट पर भी लिखा है ‘Welcome’? जानें कब ये बिगाड़ सकता है आपके घर की एनर्जी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 10 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Navratri 2025 Shakambhari Navratri 2025
