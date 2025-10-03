Mercury Transit 2025 in Libra: बुद्धि, संचार और व्यापार आदि के कारक बुध का गोचर तुला राशि में आज 3 अक्टूबर को हो चुका है. ज्योतिष में राजकुमार बुध का यह गोचर बहुत शुभ बताया जा रहा है. क्योंकि 3 अक्टूबर को जब बुध का गोचर तुला राशि में हुआ, तब मंगल वहां पहले से ही मौजूद थे. ऐसे में तुला राशि में मंगल और बुध की युति बनी है.

बुध राशि परिवर्तन (Budh Rashi Parivartan 2025)

बता दें कि ग्रहों के राजकुमार बुध शुक्रवार 3 अक्टूबर को सुबह 3 बजकर 36 मिनट पर अपनी स्वराशि कन्या की यात्रा को विराम देते हुए शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं. इस राशि में बुध 24 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे और फिर वृश्चिक में चले जाएंगे. शुक्र की राशि में रहते हुए बुध कई राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे. इन राशियों को खासतौर पर करियर-कारोबार में लाभ होगा. कुछ राशियों को इस अवधि में नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है तो वहीं कुछ लोग नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. आइये जानते हैं बुध गोचर के बाद किन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम.

बुध का गोचर किन राशियों के लिए शुभ (Mercury Transit Rashifal 2025)

कन्या राशि (Virgo): बुध आपकी राशि के स्वामी हैं. तुला राशि में आकर बुध आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कार्य में तेजी आएगी और आप उसे समय पर पूरा करेंगे. इस समय नया काम भी मिल सकता है. इस दौरान धन लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं.

तुला राशि (Libra): बुध गोचर कर आपकी राशि में ही रहने वाले हैं. इससे इस समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी. व्यापारियों को खूब मुनाफा होगा. कार्यक्षेत्र में वेतन या पद बढ़ सकता है, जो सभी को हैरानी में डाल देगा. वैवाहिक संबंध के लिए भी यह समय शुभ रहेगा. नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो, समय बढ़िया है.

धनु राशि (Sagittarius): बुध का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है, जोकि लाभ भाव कहलाता है. इस भाव में रहकर बुध आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ दिलाएंगे. अटके काम पूरे होगे. पारिवारिक संबंध मजबूत और मधुर होंगे और सबका सहयोग मिलेगा. जॉब, नौकरी या व्यापार के लिए समय शुभ है.

