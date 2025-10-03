हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरHoroscope Mercury Transit 2025: 3 अक्टूबर को बुध ने बदली चाल, इन राशियों मिल सकती है नई डील या कॉन्ट्रैक्ट

Horoscope Mercury Transit 2025: 3 अक्टूबर को बुध ने बदली चाल, इन राशियों मिल सकती है नई डील या कॉन्ट्रैक्ट

Horoscope Mercury Transit 2025: 3 अक्टूबर को तुला राशि में आकर बुध मंगल के साथ युति बना रहे हैं. बुध की इस शुभ स्थिति का लाभ कई राशियों को मिलेगा, जिससे उनके कार्य-व्यापार में तेजी आएगी (Budh Gochar).

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Oct 2025 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

Mercury Transit 2025 in Libra: बुद्धि, संचार और व्यापार आदि के कारक बुध का गोचर तुला राशि में आज 3 अक्टूबर को हो चुका है. ज्योतिष में राजकुमार बुध का यह गोचर बहुत शुभ बताया जा रहा है. क्योंकि 3 अक्टूबर को जब बुध का गोचर तुला राशि में हुआ, तब मंगल वहां पहले से ही मौजूद थे. ऐसे में तुला राशि में मंगल और बुध की युति बनी है.

बुध राशि परिवर्तन (Budh Rashi Parivartan 2025)

बता दें कि ग्रहों के राजकुमार बुध शुक्रवार 3 अक्टूबर को सुबह 3 बजकर 36 मिनट पर अपनी स्वराशि कन्या की यात्रा को विराम देते हुए शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं. इस राशि में बुध 24 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे और फिर वृश्चिक में चले जाएंगे. शुक्र की राशि में रहते हुए बुध कई राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे. इन राशियों को खासतौर पर करियर-कारोबार में लाभ होगा. कुछ राशियों को इस अवधि में नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है तो वहीं कुछ लोग नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. आइये जानते हैं बुध गोचर के बाद किन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम.

बुध का गोचर किन राशियों के लिए शुभ (Mercury Transit Rashifal 2025)

कन्या राशि (Virgo): बुध आपकी राशि के स्वामी हैं. तुला राशि में आकर बुध आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कार्य में तेजी आएगी और आप उसे समय पर पूरा करेंगे. इस समय नया काम भी मिल सकता है. इस दौरान धन लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं.

तुला राशि (Libra):  बुध गोचर कर आपकी राशि में ही रहने वाले हैं. इससे इस समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी. व्यापारियों को खूब मुनाफा होगा. कार्यक्षेत्र में वेतन या पद बढ़ सकता है, जो सभी को हैरानी में डाल देगा. वैवाहिक संबंध के लिए भी यह समय शुभ रहेगा. नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो, समय बढ़िया है.

धनु राशि  (Sagittarius): बुध का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है, जोकि लाभ भाव कहलाता है. इस भाव में रहकर बुध आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ दिलाएंगे. अटके काम पूरे होगे. पारिवारिक संबंध मजबूत और मधुर होंगे और सबका सहयोग मिलेगा. जॉब, नौकरी या व्यापार के लिए समय शुभ है.

ये भी पढ़ें: Papankusha Ekadashi 2025: नहीं देखना चाहते यमलोक का मुख तो दशहरा के बाद रखे पापांकुशा एकादशी व्रत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 03 Oct 2025 09:13 AM (IST)
Tags :
Budh Gochar Rashifal Horoscope 2025 Mercury Transit 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
हेल्थ
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
जनरल नॉलेज
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
ट्रेंडिंग
देश चुनौतियों से नहीं... ताजी बनी सड़क पर दारूबाज शख्स ने चला दी मोटरसाइकिल, वीडियो देख खून खौल जाएगा
देश चुनौतियों से नहीं... ताजी बनी सड़क पर दारूबाज शख्स ने चला दी मोटरसाइकिल, वीडियो देख खून खौल जाएगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget