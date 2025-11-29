Guru Gochar 2026: गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का गोचर बहुत मायने रखता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धर्म, संतान, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. गुरु गोचर से व्यक्ति की बुद्धि, निर्णय क्षमता, उच्च शिक्षा, भाग्य और आध्यात्मिकता को प्रभावित होती है.

2026 में गुरु का दो बार गोचर होगा. साथ ही साल की शुरुआत में गुरु की ग्रहों के साथ युति होने पर गजकेसरी राजयोग भी बनेगा. ऐसे में किन राशियों के भाग्य बदलेगा, किसके बुरे दिन टलेंगे आइए जानते हैं.

गुरु गोचर 2026

पहला गोचर - 2 जून 2026, मंगलवार को सुबह 02:25 पर गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. ये चंद्रमा की राशि है.

2 जून 2026, मंगलवार को सुबह 02:25 पर गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. ये चंद्रमा की राशि है. दूसरा गोचर - 31 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12.50 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. ये सूर्य की राशि है.

गुरु गोचर 2026 राशियों को लाभ

वृषभ राशि - वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 सौभाग्य लेकर आ रहा है. लंबे समय से जो आर्थिक परेशानी चल रही है उसका निवारण होगा. स्वास्थ लाभ मिलेगा. संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी. कुंवारों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. कुछ नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. कमाई के जरिए बढ़ेंगे.

मिथुन राशि - साल की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ युति कर गजकेसरी योग बनाएंगे. ऐसे में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आय में वृद्धि भी होगी. निवेश के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में चल रहा मतभेद खत्म होगा. बिजनेस की समस्या का समाधान खोजने में कामयाब होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

सिंह राशि - 2026 सिंह राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है. गुरु इस साल मार्गी होकर आपको नइनकम के मामले में लाभ देंगे. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो आपको व्यापार में फायदा पहुंचाएगा.

