धर्म

Ekadashi 2026 Date: 2026 में एकादशी कब-कब है ? पूरी लिस्ट नोट करें

Ekadashi 2026 Dates: एकादशी व्रत विष्णु जी की कृपा और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण है. 2026 में एकादशी व्रत कब-कब किया जाएगा यहां जानें उसकी पूरी लिस्ट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Ekadashi 2026 Dates List: एकादशी यानी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है. एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. सालभर में 24 एकादशी होती हैं जिसमें सबके नाम और महत्व दोनों अलग होते हैं. साल 2026 में दो एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होंगी, आइए जानते हैं क्यों और एकादशी 2026 की पूरी लिस्ट.

एकादशी 2026 सूची

  1. षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026
  2. जया एकादशी - 29 जनवरी 2026
  3. विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026
  4. आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026
  5. पापमोचिनी एकादशी - 15 मार्च 2026
  6. कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026
  7. वरुथिनी एकादशी - 13 अप्रैल 2026
  8. मोहिनी एकादशी - 27 अप्रैल 2026
  9. अपरा एकादशी - 13 मई 2026
  10. पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026
  11. परम एकादशी - 11 जून 2026
  12. निर्जला एकादशी - 25 जून 2026
  13. योगिनी एकादशी - 10 जुलाई 2026
  14. देवशयनी एकादशी - 25 जुलाई 2026
  15. कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026
  16. श्रावण पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026
  17. अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026
  18. परिवर्तिनी एकादशी - 22 सितंबर 2026
  19. इन्दिरा एकादशी - 6 अक्टूबर 2026
  20. पापांकुशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026
  21. रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026
  22. देवुत्थान एकादशी - 20 नवंबर 2026
  23. उत्पन्ना एकादशी - 4 दिसंबर 2026
  24. मोक्षदा एकादशी - 20 दिसंबर 2026

2026 में 2 खास एकादशी

अगले साल 2026 में अधिक मास भी लगेगा इसलिए इस महीने की 2 एकादशी बहुत खास मानी गई है. जिन्हें परमा और पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है.वहीं पद्मिनी एकादशी  व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्चर्या का फल प्राप्त कर लेता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Vishnu Ji Ekadashi 2026
