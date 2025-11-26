Ekadashi 2026 Date: 2026 में एकादशी कब-कब है ? पूरी लिस्ट नोट करें
Ekadashi 2026 Dates: एकादशी व्रत विष्णु जी की कृपा और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण है. 2026 में एकादशी व्रत कब-कब किया जाएगा यहां जानें उसकी पूरी लिस्ट.
Ekadashi 2026 Dates List: एकादशी यानी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है. एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. सालभर में 24 एकादशी होती हैं जिसमें सबके नाम और महत्व दोनों अलग होते हैं. साल 2026 में दो एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होंगी, आइए जानते हैं क्यों और एकादशी 2026 की पूरी लिस्ट.
एकादशी 2026 सूची
- षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026
- जया एकादशी - 29 जनवरी 2026
- विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026
- आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026
- पापमोचिनी एकादशी - 15 मार्च 2026
- कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026
- वरुथिनी एकादशी - 13 अप्रैल 2026
- मोहिनी एकादशी - 27 अप्रैल 2026
- अपरा एकादशी - 13 मई 2026
- पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026
- परम एकादशी - 11 जून 2026
- निर्जला एकादशी - 25 जून 2026
- योगिनी एकादशी - 10 जुलाई 2026
- देवशयनी एकादशी - 25 जुलाई 2026
- कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026
- श्रावण पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026
- अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026
- परिवर्तिनी एकादशी - 22 सितंबर 2026
- इन्दिरा एकादशी - 6 अक्टूबर 2026
- पापांकुशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026
- रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026
- देवुत्थान एकादशी - 20 नवंबर 2026
- उत्पन्ना एकादशी - 4 दिसंबर 2026
- मोक्षदा एकादशी - 20 दिसंबर 2026
2026 में 2 खास एकादशी
अगले साल 2026 में अधिक मास भी लगेगा इसलिए इस महीने की 2 एकादशी बहुत खास मानी गई है. जिन्हें परमा और पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है.वहीं पद्मिनी एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्चर्या का फल प्राप्त कर लेता है.
