Budh Gochar into Purva Bhadrapada: 15 फरवरी 2026, रविवार के दिन बुध बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर गया है, जहां वह 10 मार्च तक रहेगा. ज्योतिषीय नजरिए से बुध बुद्धि, संचार, तर्क और व्यापार के कारक हैं, जबकि बृहस्पति ज्ञान, विकास और धन के प्रतीक है.

यह गोचर विभिन्न राशियों के लिए अच्छे बदलाव लाएगा, खासकर करियर, शिक्षा, वित्त और पारिवारिक संबंधों के क्षेत्रों में. आइए जानते हैं कि गोचर अलग-अलग राशियों पर किस तरह से प्रभाव डलेगा?

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय जीवन में उन्नति की ओर इशारा दे रहा है. आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप बड़ी कुशलता से निभाएंगे और सहकर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

इस दौरान अतिरिक्त आय कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा.

यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, अनुभवी व्यापारियों से सलाह लेना लाभकारी साबित हो सकता है.

इस राशि के छात्रों की एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है, जिससे वे शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा सेहत में भी सुधार देखने की उम्मीद है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर रचनात्मक और आत्मविश्वास से भरा साबित हो सकता है. आप अपने कौशल और अनुभवों का बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके खोजेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपको पहचान मिल सकती है.

कुछ लोगों को प्रमोशन या नए पद की जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

यदि आप हाइर स्टडीज के लिए यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, तो यह अवधि आपके लिए खासतौर पर लाभकारी हो सकती है. प्रेम संबंधों में सुधार होने के साथ पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर संचार शैली और व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. आपकी बोलने की कला लोगों को आकर्षित करेगी. समाज में सम्मान प्राप्त होगा.

यह समय छात्रों के लिए अनुकूल रहने वाला है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, क्योंकि सफलता की उम्मीद है. परिवार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है.

सेहत में सुधार होने के साथ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों में वृद्धि होगी.

