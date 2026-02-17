हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!

बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!

Mercury transit into Purva Bhadrapada: 15 फरवरी 2026, रविवार के दिन बुध बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वह 10 मार्च तक रहेंगे. जानिए राशियों पर इसका शुभ प्रभाव?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Feb 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar into Purva Bhadrapada: 15 फरवरी 2026, रविवार के दिन बुध बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर गया है, जहां वह 10 मार्च तक रहेगा. ज्योतिषीय नजरिए से बुध बुद्धि, संचार, तर्क और व्यापार के कारक हैं, जबकि बृहस्पति ज्ञान, विकास और धन के प्रतीक है.

यह गोचर विभिन्न राशियों के लिए अच्छे बदलाव लाएगा, खासकर करियर, शिक्षा, वित्त और पारिवारिक संबंधों के क्षेत्रों में. आइए जानते हैं कि गोचर अलग-अलग राशियों पर किस तरह से प्रभाव डलेगा?

भारत के 9 शक्तिशाली नवग्रह मंदिर: जहां सूर्य से लेकर राहु-केतु ग्रह दोष तक होते हैं शांत!

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय जीवन में उन्नति की ओर इशारा दे रहा है. आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप बड़ी कुशलता से निभाएंगे और सहकर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

इस दौरान अतिरिक्त आय कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. 

यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, अनुभवी व्यापारियों से सलाह लेना लाभकारी साबित हो सकता है.

इस राशि के छात्रों की एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है, जिससे वे शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा सेहत में भी सुधार देखने की उम्मीद है. 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर रचनात्मक और आत्मविश्वास से भरा साबित हो सकता है. आप अपने कौशल और अनुभवों का बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके खोजेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपको पहचान मिल सकती है.

कुछ लोगों को प्रमोशन या नए पद की जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. 

यदि आप हाइर स्टडीज के लिए यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, तो यह अवधि आपके लिए खासतौर पर लाभकारी हो सकती है. प्रेम संबंधों में सुधार होने के साथ पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा. 

बुध गोचर 2026: कुंभ में बुध का महा-परिवर्तन! भारत का डिजिटल उदय, शेयर बाजार में भूचाल?

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर संचार शैली और व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. आपकी बोलने की कला लोगों को आकर्षित करेगी. समाज में सम्मान प्राप्त होगा.

यह समय छात्रों के लिए अनुकूल रहने वाला है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, क्योंकि सफलता की उम्मीद है. परिवार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है.

सेहत में सुधार होने के साथ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों में वृद्धि होगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Mercury Transit Budh Gochar Nakshtra Budh Gochar 2026
और पढ़ें
Source: IOCL

