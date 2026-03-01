Chandra Grahan 2026: खगोलप्रेमियों और ज्योतिष के शौकीन 3 मार्च को एक अद्भुत खगोलीय घटना के लिए तैयार हो चुके हैं, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान रक्तचंद्रिका रात के आकाश को रोशन करने का काम करेगी.

इस घटना को रक्तचंद्रिका पूर्ण चंद्र ग्रहण और शक्तिशाली ग्रहण दोनों के रूप में वर्णित किया जा रहा है. इसका ज्योतिषीय महत्व खास तौर से 4 राशियों के लिए ओर भी ज्यादा विशेष होने की उम्मीद है.

कन्या राशि में लगने जा रहा यह पूर्णिमा का रक्त चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह से प्रवेश करने पर गहरे लाल रंग का हो जाएगा, एक ऐसी घटना जिसने लंबे समय से सभ्यताओं में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्पना को मोहित किया है.

3 मार्च के चंद्र ग्रहण को क्या चीज अलग बनाती है?

3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण 17 फरवरी को हुए सूर्य ग्रहण के बाद लग रहा है, जो एक तीव्र ग्रहण चक्र की पराकाष्ठा को दर्शाता है. पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक मध्य में आ जाता है, जिससे चंद्रमा पर छाया पड़ती है और उसे तांबे लाल रंग की खास चमक मिलती है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है.

ज्योतिषीयों का मानना है कि, यह स्थिति नियंत्रण से मुक्ति की ओर पूर्णतावाद से स्वीकृति की ओर एक प्रतीकात्मक बदलाव का प्रतीक है.

ब्लड मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान भावनाएं तेज हो जाती हैं. लोग अधिक सोचते हैं, खुद पर शक करते हैं और हर चीज को परफेक्ट करने का प्रयास करते हैं. यह मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.

कन्या राशि वाले जातक सुधार, जिम्मेदारी और सब ठीक करना है, वाली सोच को बढ़ावा देने का काम करती है. वहीं मीन राशि जैसे ऊर्जा कहती है कि, हर चीज नियंत्रण में नहीं होती, कभी-कभी छोड़ना भी जरूरी है. भरोसा रखों और बहाव के साथ चलों.

ब्लड मून का 4 राशियों पर अधिक प्रभाव

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा का लाल चंद्रमा एक गहरे व्यक्तिगत कर्मिक अध्याय के समापन का प्रतीक है. पूर्णतावाद और खुद पर थोपे गए दबाव जैसे विषय उभर सकते हैं, जिससे पहचान और आत्म-सम्मान का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को अपने विकास पथ पर सक्रियता का अनुभव हो सकता है. ग्रहण उन्हें आस्था को मूर्त रूप देने और आध्यात्मिकता को ठोस फैसले लेने के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करता है.

मिथुन राशि (Capricorn)

मिथुन राशि वालों को अपने विश्वासों और कम्युनिकेशन के तरीकों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. चंद्र ग्रहण की वजह से रिश्तों और लंबे समय से चली आ रही मान्यताए अनुभव कर सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए ब्लड मून के कारण होने वाले पूर्ण चंद्रग्रहण दार्शनिक विश्वासों और साझेदारी की गतिशीलता पर नजर डाल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.