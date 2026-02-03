हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudh Gochar 2026: कुंभ में बुध का प्रवेश लाएगा महा-क्रांति या महा-विनाश?

Budh Gochar 2026: कुंभ में बुध का प्रवेश लाएगा महा-क्रांति या महा-विनाश?

Budh Gochar 2026: फरवरी में बुध का कुंभ राशि में गोचर केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीक का 'ग्रेट रिसेट' है. कैसे बुध गोचर बाजार और सत्ता की दिशा बदल देगा. जानें

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Feb 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar 2026: मेदिनी ज्योतिष में बुध को 'राजदूत' और 'व्यापारी' माना गया है. जब यह शनि की स्थिर और वैज्ञानिक राशि कुंभ में आता है, तो दुनिया की बुद्धि व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर 'सामूहिक क्रांति' की ओर मुड़ जाती है.

इस बार का गोचर इसलिए असाधारण है क्योंकि कुंभ राशि में पहले से मौजूद शनि, सूर्य और प्लूटो की ऊर्जा बुध के साथ मिलकर एक ऐसा 'दबाव कक्ष' (Pressure Chamber) बना रही है, जहां से पुरानी व्यवस्थाएं टूटकर नई व्यवस्थाएं जन्म लेंगी.

भू-राजनीति (Geopolitics): महाशक्तियों के बीच 'नया शीत युद्ध'

कुंभ राशि वैश्विक नेटवर्क की राशि है. बुध का यहां शनि के साथ प्रभाव दुनिया के नक्शे पर शक्ति के केंद्र को बदलने का संकेत दे रहा है-

  1. अमेरिका (USA): अमेरिका की कुंडली में यह गोचर उनके 'तकनीकी एकाधिकार' को चुनौती देगा. अमेरिका अपनी साइबर सुरक्षा नीतियों को इतना कठोर कर देगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में तनाव आ सकता है. वहां की बड़ी टेक कंपनियों पर सरकारी जांच और नए कानूनों का शिकंजा कसेगा.
  2. चीन और रूस: मेदिनी दृष्टि से कुंभ का बुध चीन को 'स्पेस टेक्नोलॉजी' और 'डिजिटल वारफेयर' में बढ़त देगा. फरवरी 2026 में सीमा पर तनाव से ज्यादा खबरें 'सैटेलाइट हैकिंग' या 'डेटा लीक' की आएंगी. रूस और यूरोप के बीच गैस और तेल के बजाय अब 'डेटा और सूचना' के आदान-प्रदान पर विवाद गहराएगा.
  3. भारत का वैश्विक उदय: भारत की कुंडली (वृषभ लग्न) के लिए बुध का कुंभ गोचर दशम भाव (राज्य और कर्म) में हो रहा है. भारत इस समय दुनिया का 'डिजिटल मध्यस्थ' बनकर उभरेगा. भारत की फिनटेक नीतियां और UPI जैसे नेटवर्क वैश्विक स्तर पर मानक (Standard) बनेंगे, जिससे वैश्विक मंच पर भारत का कद और बढ़ेगा.

शेयर बाजार

बाजार के लिए फरवरी 2026 'अत्यधिक अस्थिरता' का महीना होगा. बुध के कुंभ में आने से निवेशक 'तर्क' से ज्यादा 'तकनीक' और 'अफवाहों' पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं. जिस कारण से कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हो सकते हैं-

बैंकिंग और फिनटेक (The Digital Rupture)

परंपरागत बैंकिंग मॉडल पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी डिजिटल करेंसी (CBDC) को लेकर ऐसी घोषणाएं करेंगे जो कैश (नकद) की अहमियत को कम कर देंगी.

बैंकिंग शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव दिखेगा. जो बैंक तकनीक में पीछे हैं, उनके शेयरों में बड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि ब्लॉकचेन आधारित स्टार्टअप्स में निवेश का सैलाब आने का संकेत मिल रहा है.

आईटी, एआई और रोबोटिक्स (The AI Sovereignty)

बुध का कुंभ में होना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के एक नए युग की शुरुआत है. फरवरी में कोई ऐसी एआई तकनीक सार्वजनिक होगी जो मानव श्रम के स्वरूप को पूरी तरह बदल देगी.

सेमीकंडक्टर और एआई-सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में 'अतार्किक तेजी' (Irrational Exuberance) देखी जाएगी. निवेशक पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर टेक-आधारित कंपनियों की ओर भागेंगे.

शनि के प्रभाव से चिप और हार्डवेयर की वैश्विक आपूर्ति में बाधा आ सकती है. इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर, विशेषकर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कंपनियों के उत्पादन पर असर पड़ेगा.

बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव की बात की जाए तो आपूर्ति में कमी के कारण इन कंपनियों के शेयरों में फरवरी के मध्य में 'करेक्शन' की प्रबल संभावना है.

सूचना का विस्फोट!

मेदिनी ज्योतिष में बुध को संचार का कारक माना गया है. कुंभ की वायु राशि में बुध सूचनाओं को जंगल की आग की तरह फैलाता है. इस गोचर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारों का नियंत्रण कमजोर होगा. 'डिजिटल आंदोलनों' के कारण कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है. फरवरी 2026 में इंटरनेट पर 'सेंसॉरशिप' और 'फ्री स्पीच' को लेकर वैश्विक बहस छिड सकती है.

मुख्यधारा का मीडिया (Mainstream Media) अपनी प्रासंगिकता खोने लगेगा. डीपफेक और एआई जनित न्यूज़ इतनी प्रबल होंगी कि आम जनता के लिए सत्य और असत्य में अंतर करना मुश्किल होगा. यह 'सूचना-अराजकता' के कालखंड में प्रवेश का समय होगा.

प्राकृतिक और पर्यावरणीय संकेत

वायु राशि कुंभ में बुध और शनि की स्थिति मौसम में भी अप्रत्याशित बदलाव लाती है. फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में तेज हवाएं, समुद्री तूफान या विमानन (Aviation) क्षेत्र में बड़ी तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. अंतरिक्ष मलवे (Space Debris) या उपग्रहों के टकराने जैसी घटनाएं वैश्विक संचार व्यवस्था को कुछ समय के लिए बाधित कर सकती हैं.

भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक अवसर

भारत के लिए 3 फरवरी, 2026 से अप्रैल तक का समय 'डिजिटल आत्मनिर्भरता' का है. शुरुआती फरवरी में बाज़ारों से पैसा निकल सकता है (Outflow), लेकिन तकनीकी क्षेत्र में भारत की मजबूती को देखते हुए विदेशी निवेशक फिर से बड़ी वापसी करेंगे ऐसे संकेत मिल रहे हैं.

शिक्षा और युवा से जुड़े मामलों की बात करें तो भारत का युवा वर्ग नई स्किल्स और एआई-आधारित शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ेगा, जिससे 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) को बढ़ावा मिलेगा.

कुंभ राशि में बुध का यह गोचर यह स्पष्ट कर देगा कि अब युद्ध टैंकों से नहीं, बल्कि 'टेराबाइट्स' (Data) से लड़ा जाएगा. जिस देश या कंपनी के पास सबसे उन्नत सूचना तंत्र होगा, वही इस 'ग्रेट रिसेट' के बाद दुनिया पर राज करेगा.

सावधानी और सुझाव

मेदिनी गणना के अनुसार, फरवरी 2026 में निवेश करते समय 'भीड़' का हिस्सा न बनें. बाजार में अफवाहें अपनी चरम सीमा पर होंगी. बुध-शनि की यह युति केवल उन्हीं को लाभ देगी जो 'डेटा' और 'तर्क' पर भरोसा करेंगे. यह गोचर पुरानी औद्योगिक व्यवस्था के अंत और एक पूर्णतः 'डिजिटल और पारदर्शी विश्व' के उदय का शंखनाद साबित हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 03 Feb 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Mercury Stock Market INDIA Prediction 2026 Budh Gochar 2026 Transit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- 'यूएस ट्रेड डील से झुका देश का सिर'
सपा सांसद इकरा हसन का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- 'यूएस ट्रेड डील से झुका देश का सिर'
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: अबकी बार ट्रेड डील पर आर-पार! | India US Trade Deal | BJP Vs Congress
Parliament Budget Session: 'घबराए हुए हैं', PM Modi पर Rahul Gandhi का हमला | Galwan Clash |Tariff
India-US Trade Deal: विपक्ष के ट्रेड डील के आरोपों पर JP Nadda का जोरदार पलटवार | Donald Trump
Dhurandhar 2 की कहानी हुई Leak, पता चल गया कौन हैं Bade Sahab! | Dhurandhar: The Revenge
Historic US–India Deal: India पर Tariff घटकर 18%, Exports और Stocks को Boost | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- 'यूएस ट्रेड डील से झुका देश का सिर'
सपा सांसद इकरा हसन का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- 'यूएस ट्रेड डील से झुका देश का सिर'
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
यूटिलिटी
बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए भी हुआ है बड़ा ऐलान, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए भी हुआ है बड़ा ऐलान, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
शिक्षा
CBSE CTET 2026: CTET 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी, ऐसे बनाएं टाइम टेबल, जानें तारीखें-शिफ्ट और जरूरी नोटिस
CTET 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी, ऐसे बनाएं टाइम टेबल, जानें तारीखें-शिफ्ट और जरूरी नोटिस
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget