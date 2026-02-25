बुधवार विशेष: गणेश पूजा से मजबूत होगा बुध, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
Budh Grah: नौ ग्रहों में से बुध राजकुमार हैं, जो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं. व्यापार में वृद्धि से लेकर मधुर वाणी के पीछे बुध ही कारक हैं. लेकिन खराब बुध विपरीत प्रभाव डालता है. जानिए इसका असर?
Budh: सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. इस खास मौके पर भगवान गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुध की श्रद्धापूर्वक करने से लाभ मिलता है.
बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. बुध की कृपा दृष्टि से बिजनेस में मनचाही सफलता मिलती है.
कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति से क्या होता है?
वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, व्यापार में तरक्की और समृद्धि पाने के लिए कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होना जरूरी है. भगवान गणेश की पूजा से बुध को प्रसन्न किया जाता है. बुध की कृपा होने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बुध की प्रबल स्थिति व्यक्ति को मधुर वाणी और कमाल का संचार करने वाला बनाता है, जो व्यापार में निपुण बनाती है. वहीं बुध की दुर्लभ स्थिति आमतौर पर फैसले लेने में विफलता का कारण भी बनती है, और कभी-कभी तो व्यक्ति गलत निर्णय तक ले लेता है.
ग्रहों के राजकुमार बुध दो राशियों के स्वामी
ग्रहों के राजकुमार बुध, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं. भगवान गणेश दोनों ही राशियों के देवता भी हैं. ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि में उच्च होते हैं, इसलिए कन्या राशि के जातकों को सदैव शुभ फल प्राप्त होता है.
बुध ग्रह के आशीर्वाद से कन्या राशि के जातक सफल बिजनेसमैन बनते हैं. मिथुन राशि के जातक नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में काफी तरक्की करते हैं.
मिथुन और कन्या राशि के जातकों को हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए. पूजा के दौरान भगवान गणेश को दूर्वा घास और मोदक अर्पित करें. इसके अलावा हरे रंग की वस्तुएं दान करना भी सही है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
