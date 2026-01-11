Rashifal 11 January 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें राशिफल

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 11 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह समझाने आया है कि हर लड़ाई जीतने से बड़ा काम है सही समय पर सही तालमेल बनाना. चंद्रमा तुला राशि में होने से सामने वाला व्यक्ति, पार्टनर या टीम आज आपके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम, presentation या किसी योजना को बेहतर रूप में पेश करने की सोच में रहेंगे.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन मीटिंग, इंटरव्यू और क्लाइंट बातचीत के लिहाज से अहम है. Gen-Z के लिए यह दिन रिश्तों और प्रोफेशनल नेटवर्क की अहमियत सिखाने वाला है.

दोपहर का समय आपके लिए निर्णायक हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में अगर आप अपनी बात शांत तरीके से रखते हैं, तो बॉस, सीनियर या पार्टनर से सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल सकता है. वहीं राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में बहस, अहं टकराव या शेयर मार्केट में भावनात्मक फैसले नुकसान दे सकते हैं.

Career: साझेदारी, क्लाइंट और टीम के साथ तालमेल से तरक्की होगी.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी रहेगा.

Love: अहं छोड़ेंगे तो रिश्ता गहरा होगा.

Health: सिर और आंखों में थकान संभव है.

उपाय: प्रतिक्रिया देने से पहले दो पल ठहरें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको Discipline और Routine की ताकत याद दिलाएगा. चंद्रमा तुला राशि में होने से काम, सेहत और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपके फोकस में रहेंगी. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण आप काम को बेहतर तरीके से करने, सिस्टम सुधारने और क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन जिम्मेदारी भरा है, लेकिन सही प्लानिंग से आप सब संभाल लेंगे. बिजनेसमैन के लिए स्टाफ, सर्विस और कस्टमर से जुड़ा फैसला महत्वपूर्ण रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम की योजना बनाना, नई दिनचर्या तय करना या किसी जरूरी फैसले पर आगे बढ़ना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में ऑफिस बहस, पैसे से जुड़े उलझे निर्णय या शेयर मार्केट में जल्दबाजी से बचें.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, बजट जरूरी है.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: पेट और थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय: शरीर और काम दोनों को आराम दें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपकी संवाद क्षमता और रचनात्मकता को सामने लाएगा. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप खुलकर अपनी बात कहना चाहेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र का प्रभाव नए विचारों, लेखन, रूपरेखा, डिज़ाइन या प्रस्तुति को लेकर उत्साह देगा.

नौकरीपेशा और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह दिन साक्षात्कार, ग्राहक से बातचीत और विचार-मंथन के लिए अनुकूल है. नई पीढ़ी के लिए यह दिन आत्मविश्वास और पहचान बढ़ाने वाला रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना, रचनात्मक कार्य की शुरुआत करना या किसी महत्वपूर्ण बातचीत को आगे बढ़ाना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में अतिआत्मविश्वास, बहस या शेयर बाज़ार में अफवाहों से दूरी बनाए रखें.

Career: Communication और Creative काम में सफलता.

Finance: आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी रहेगा.

Love: बातचीत और रोमांस बढ़ेगा.

Health: मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: विचारों को व्यवस्थित करें और लिखें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 11 जनवरी 2026

आज का दिन भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक जिम्मेदारी का है. चंद्रमा तुला राशि में होने से घर, परिवार और निजी रिश्ते आपकी प्राथमिकता बनेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण घर या निजी जीवन से जुड़ा कोई निर्णय सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा. बिजनेस करने वालों के लिए परिवार की सलाह फैसलों को प्रभावित कर सकती है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में पारिवारिक बातचीत, घर से जुड़ा फैसला या ऑफिस में स्थिति स्पष्ट करना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक बहस, पुराने मुद्दे उछालने या पैसों को लेकर जल्दबाजी से बचें.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सहयोग मिलेगा.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकता है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Health: छाती और पेट में भारीपन संभव.

उपाय: घर में शांति और धैर्य बनाए रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.