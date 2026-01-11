11 जनवरी का राशिफल: आज शाम 4:30 के बाद संभल जाएं, इन 4 राशियों पर भारी पड़ेगा राहु काल!

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 11 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह समझाने आता है कि केवल दूर का सपना देखना काफी नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसले भी उतने ही अहम होते हैं. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप अपने लक्ष्य, टीम और सामाजिक दायरे को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में करियर, पढ़ाई या किसी long-term प्लान को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन नेटवर्किंग, टीम मीटिंग और future roadmap पर बात करने का है. Gen-Z के लिए यह दिन सही लोगों से जुड़ने और गलत संगति से दूरी बनाने का संकेत देता है.

दिन के मध्य में अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) आपके लिए सबसे मजबूत समय रहेगा. इस दौरान presentation देना, interview देना, pitch करना या सीनियर से सीधी बात करना सकारात्मक परिणाम देगा. लेकिन जैसे ही दिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) की ओर बढ़ेगा, अहं टकराव, गलतफहमी और धंधे में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

Career: लक्ष्य साफ होंगे लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.

Finance: आमदनी स्थिर रहेगी, बड़े निवेश आज टालें.

Love: समय की कमी रिश्ते में दूरी ला सकती है, बात जरूरी है.

Health: थकान और पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है.

उपाय: दिन की शुरुआत लक्ष्य लिखकर करें और प्राथमिकता तय करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपके दृष्टिकोण को थोड़ा ऊपर उठाने का है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप करियर, सम्मान और सामाजिक छवि पर ज्यादा सोचेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में पढ़ाई, ट्रेनिंग, कानूनी या ऑफिशियल काम सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नई जिम्मेदारी या रोल की तैयारी का संकेत देता है. बिजनेसमैन के लिए सिस्टम, कागजात और नियमों से जुड़ा काम अहम रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, डॉक्यूमेंट पूरे करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा. वहीं राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में जल्दबाजी, कानूनी लापरवाही या धंधे में अफवाहों के आधार पर कदम उठाने से बचें.

Career: नई दिशा दिखेगी, लेकिन patience जरूरी है.

Finance: पढ़ाई, यात्रा या प्रोफेशनल खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा, ego से बचें.

Health: कमर और घुटनों में हल्की परेशानी.

उपाय: गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ाव रखें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 11 जनवरी 2026

आज का दिन पैसों, जोखिम और भावनात्मक गहराई से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप हर फैसले का हिसाब-किताब करेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण साझा पैसा, निवेश या किसी पुराने लेन-देन का मुद्दा सामने आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय जिम्मेदारी या sensitive काम मिल सकता है. धंधे में सक्रिय रहने वालों के लिए यह दिन discipline मांगता है, भावनाओं के बजाय नियमों पर चलना जरूरी होगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में financial planning, risk management या पुराने विवाद सुलझाने का सही समय है. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में उधार देना, बड़ा निवेश या impulsive निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

Career: रणनीतिक सोच मजबूत होगी और नियंत्रण बढ़ेगा.

Finance: साझा पैसों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन clarity जरूरी है.

Health: मानसिक तनाव और overthinking.

उपाय: डर और शंका छोड़कर facts पर ध्यान दें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल ( Pisces), 11 जनवरी 2026

आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और भरोसे की असली परीक्षा लेता है. चंद्रमा तुला राशि में होने से सामने वाला व्यक्ति, पार्टनर या क्लाइंट आपकी प्राथमिकता बनेगा. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में किसी पुराने रिश्ते, अधूरी बातचीत या commitment पर चर्चा हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और सहयोग के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा. Gen-Z के लिए यह दिन boundaries और self-respect समझने का है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, शर्तें तय करना या किसी समझौते पर सहमति बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक प्रतिक्रिया, जल्द वादा या गलत भरोसा नुकसान दे सकता है.

Career: साझेदारी और सहयोग से स्थिरता मिलेगी.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.

Love: ईमानदार बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा.

Health: पेट और नींद से जुड़ी परेशानी.

उपाय: भरोसा रखें लेकिन आंख बंद न करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.