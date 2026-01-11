हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
11 जनवरी का राशिफल: आज शाम 4:30 के बाद संभल जाएं, इन 4 राशियों पर भारी पड़ेगा राहु काल!

Aaj Ka Rashifal: 11 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 11 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह समझाने आता है कि केवल दूर का सपना देखना काफी नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसले भी उतने ही अहम होते हैं. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप अपने लक्ष्य, टीम और सामाजिक दायरे को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में करियर, पढ़ाई या किसी long-term प्लान को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन नेटवर्किंग, टीम मीटिंग और future roadmap पर बात करने का है. Gen-Z के लिए यह दिन सही लोगों से जुड़ने और गलत संगति से दूरी बनाने का संकेत देता है.

दिन के मध्य में अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) आपके लिए सबसे मजबूत समय रहेगा. इस दौरान presentation देना, interview देना, pitch करना या सीनियर से सीधी बात करना सकारात्मक परिणाम देगा. लेकिन जैसे ही दिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) की ओर बढ़ेगा, अहं टकराव, गलतफहमी और धंधे में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

Career: लक्ष्य साफ होंगे लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.

Finance: आमदनी स्थिर रहेगी, बड़े निवेश आज टालें.

Love: समय की कमी रिश्ते में दूरी ला सकती है, बात जरूरी है.

Health: थकान और पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है.

उपाय: दिन की शुरुआत लक्ष्य लिखकर करें और प्राथमिकता तय करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपके दृष्टिकोण को थोड़ा ऊपर उठाने का है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप करियर, सम्मान और सामाजिक छवि पर ज्यादा सोचेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में पढ़ाई, ट्रेनिंग, कानूनी या ऑफिशियल काम सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नई जिम्मेदारी या रोल की तैयारी का संकेत देता है. बिजनेसमैन के लिए सिस्टम, कागजात और नियमों से जुड़ा काम अहम रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, डॉक्यूमेंट पूरे करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा. वहीं राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में जल्दबाजी, कानूनी लापरवाही या धंधे में अफवाहों के आधार पर कदम उठाने से बचें.

Career: नई दिशा दिखेगी, लेकिन patience जरूरी है.

Finance: पढ़ाई, यात्रा या प्रोफेशनल खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा, ego से बचें.

Health: कमर और घुटनों में हल्की परेशानी.

उपाय: गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ाव रखें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 11 जनवरी 2026

आज का दिन पैसों, जोखिम और भावनात्मक गहराई से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप हर फैसले का हिसाब-किताब करेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण साझा पैसा, निवेश या किसी पुराने लेन-देन का मुद्दा सामने आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय जिम्मेदारी या sensitive काम मिल सकता है. धंधे में सक्रिय रहने वालों के लिए यह दिन discipline मांगता है, भावनाओं के बजाय नियमों पर चलना जरूरी होगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में financial planning, risk management या पुराने विवाद सुलझाने का सही समय है. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में उधार देना, बड़ा निवेश या impulsive निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

Career: रणनीतिक सोच मजबूत होगी और नियंत्रण बढ़ेगा.

Finance: साझा पैसों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन clarity जरूरी है.

Health: मानसिक तनाव और overthinking.

उपाय: डर और शंका छोड़कर facts पर ध्यान दें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 11 जनवरी 2026

आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और भरोसे की असली परीक्षा लेता है. चंद्रमा तुला राशि में होने से सामने वाला व्यक्ति, पार्टनर या क्लाइंट आपकी प्राथमिकता बनेगा. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में किसी पुराने रिश्ते, अधूरी बातचीत या commitment पर चर्चा हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और सहयोग के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा. Gen-Z के लिए यह दिन boundaries और self-respect समझने का है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, शर्तें तय करना या किसी समझौते पर सहमति बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक प्रतिक्रिया, जल्द वादा या गलत भरोसा नुकसान दे सकता है.

Career: साझेदारी और सहयोग से स्थिरता मिलेगी.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.

Love: ईमानदार बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा.

Health: पेट और नींद से जुड़ी परेशानी.

उपाय: भरोसा रखें लेकिन आंख बंद न करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 11 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
Embed widget