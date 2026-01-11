Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 11 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह अहसास कराएगा कि नेतृत्व केवल आगे खड़े होने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने से बनता है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आपकी सोच लोगों के साथ तालमेल बनाने की ओर जाएगी. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम, Image या Presentation को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज मीटिंग, क्लाइंट बातचीत और बातचीत का तरीका बहुत अहम रहेगा. Gen-Z के लिए यह दिन यह समझाने वाला है कि Attention से ज्यादा Consistency जरूरी है.

दोपहर में अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) के दौरान अगर आप अपनी बात शांति और आत्मविश्वास से रखते हैं, तो सीनियर या टीम से समर्थन मिलेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में अहं, जल्दबाजी या शेयर मार्केट में भावनात्मक फैसले नुकसान दे सकते हैं.

Career: जिम्मेदारी और visibility दोनों बढ़ेंगी.

Finance: खर्च स्टेटस या जरूरत से जुड़े हो सकते हैं.

Love: अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, समझ जरूरी है.

Health: पीठ या आंखों में थकान.

उपाय: दिखावे से ज्यादा काम पर ध्यान दें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आत्ममंथन और अंदरूनी तैयारी का है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप पैसों, सुरक्षा और अपनी उपयोगिता को लेकर सोचेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण काम को बेहतर करने, सिस्टम सुधारने और छोटी गलतियां ठीक करने की प्रवृत्ति रहेगी.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन बैकएंड काम, रिपोर्ट और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है. बिजनेसमैन के लिए खर्च और मुनाफे का संतुलन बनाना जरूरी रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बजट बनाना, डॉक्यूमेंट फाइनल करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में पैसों से जुड़े भावनात्मक फैसले या शेयर मार्केट में अफवाहों से दूरी रखें.

Career: तैयारी मजबूत होगी, परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.

Love: सुरक्षा और भरोसे की जरूरत रहेगी.

Health: पेट और तनाव से जुड़ी परेशानी.

उपाय: अनावश्यक चिंता छोड़ें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 11 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं, निर्णय और रिश्ते सबसे ज्यादा असर डालेंगे. आप चाहेंगे कि हर चीज संतुलित रहे, लेकिन सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण मन में बेचैनी या Perfection की चाह बढ़ सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपनी भूमिका साफ करने और सीमाएं तय करने का दिन है. कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए Image और Communication अहम रहेगा. Gen-Z के लिए यह दिन Self-worth को समझने का है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में खुद से जुड़ा फैसला, Presentation या Interview देना अनुकूल रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक प्रतिक्रिया, बहस या शेयर मार्केट में जल्दबाजी से बचें.

Career: पहचान और स्पष्टता दोनों मिलेगी.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, संतुलन जरूरी है.

Love: रिश्तों में साफ बातचीत जरूरी है.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी.

उपाय: खुद के लिए समय निकालें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको धीमा चलकर गहराई से सोचने को कह रहा है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप हर बात को भीतर ही भीतर महसूस करेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण पुराने रिश्ते, अधूरी बातें या पिछला अनुभव सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकग्राउंड प्लानिंग और रणनीति बनाने का है. बिजनेस और शेयर मार्केट में सक्रिय लोगों को आज धैर्य रखना होगा. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, रिसर्च करना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक फैसला, उधार या जोखिम से बचें.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम आगे फायदा देगा.

Finance: खर्च अचानक सामने आ सकते हैं.

Love: चुप्पी या दूरी महसूस हो सकती है, धैर्य रखें.

Health: मानसिक तनाव और नींद की कमी.

उपाय: ध्यान या मौन का अभ्यास करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.