हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए कैसा है आज का दिन? पढ़ें 4 राशियों की भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए कैसा है आज का दिन? पढ़ें 4 राशियों की भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal: 11 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Jan 2026 06:16 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 11 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह अहसास कराएगा कि नेतृत्व केवल आगे खड़े होने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने से बनता है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आपकी सोच लोगों के साथ तालमेल बनाने की ओर जाएगी. सुबह चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम, Image या Presentation को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज मीटिंग, क्लाइंट बातचीत और बातचीत का तरीका बहुत अहम रहेगा. Gen-Z के लिए यह दिन यह समझाने वाला है कि Attention से ज्यादा Consistency जरूरी है.

दोपहर में अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) के दौरान अगर आप अपनी बात शांति और आत्मविश्वास से रखते हैं, तो सीनियर या टीम से समर्थन मिलेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में अहं, जल्दबाजी या शेयर मार्केट में भावनात्मक फैसले नुकसान दे सकते हैं.

Career: जिम्मेदारी और visibility दोनों बढ़ेंगी.
Finance: खर्च स्टेटस या जरूरत से जुड़े हो सकते हैं.
Love: अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, समझ जरूरी है.
Health: पीठ या आंखों में थकान.
उपाय: दिखावे से ज्यादा काम पर ध्यान दें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आत्ममंथन और अंदरूनी तैयारी का है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप पैसों, सुरक्षा और अपनी उपयोगिता को लेकर सोचेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण काम को बेहतर करने, सिस्टम सुधारने और छोटी गलतियां ठीक करने की प्रवृत्ति रहेगी.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन बैकएंड काम, रिपोर्ट और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है. बिजनेसमैन के लिए खर्च और मुनाफे का संतुलन बनाना जरूरी रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बजट बनाना, डॉक्यूमेंट फाइनल करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में पैसों से जुड़े भावनात्मक फैसले या शेयर मार्केट में अफवाहों से दूरी रखें.

Career: तैयारी मजबूत होगी, परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे.
Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.
Love: सुरक्षा और भरोसे की जरूरत रहेगी.
Health: पेट और तनाव से जुड़ी परेशानी.
उपाय: अनावश्यक चिंता छोड़ें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 11 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं, निर्णय और रिश्ते सबसे ज्यादा असर डालेंगे. आप चाहेंगे कि हर चीज संतुलित रहे, लेकिन सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण मन में बेचैनी या Perfection की चाह बढ़ सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपनी भूमिका साफ करने और सीमाएं तय करने का दिन है. कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए Image और Communication अहम रहेगा. Gen-Z के लिए यह दिन Self-worth को समझने का है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में खुद से जुड़ा फैसला, Presentation या Interview देना अनुकूल रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक प्रतिक्रिया, बहस या शेयर मार्केट में जल्दबाजी से बचें.

Career: पहचान और स्पष्टता दोनों मिलेगी.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, संतुलन जरूरी है.
Love: रिश्तों में साफ बातचीत जरूरी है.
Health: मानसिक थकान और बेचैनी.
उपाय: खुद के लिए समय निकालें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 11 जनवरी 2026

आज का दिन आपको धीमा चलकर गहराई से सोचने को कह रहा है. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप हर बात को भीतर ही भीतर महसूस करेंगे. सुबह चित्रा नक्षत्र के कारण पुराने रिश्ते, अधूरी बातें या पिछला अनुभव सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकग्राउंड प्लानिंग और रणनीति बनाने का है. बिजनेस और शेयर मार्केट में सक्रिय लोगों को आज धैर्य रखना होगा. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, रिसर्च करना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (04:30 PM - 06:00 PM) में भावनात्मक फैसला, उधार या जोखिम से बचें.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम आगे फायदा देगा.
Finance: खर्च अचानक सामने आ सकते हैं.
Love: चुप्पी या दूरी महसूस हो सकती है, धैर्य रखें.
Health: मानसिक तनाव और नींद की कमी.
उपाय: ध्यान या मौन का अभ्यास करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 11 Jan 2026 06:16 AM (IST)
Tags :
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
ट्रेंडिंग
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
जनरल नॉलेज
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget