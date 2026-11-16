Tirumala Pushpayagam 2026: तिरुमला में आज दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक पुष्पयागम होगा. कल्याणोत्सवम समेत तीन सेवाएं रद्द हैं. यात्रा से पहले जान लें सामान्य दर्शन और शाम की शोभायात्रा की व्यवस्था.

तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आज तिरुमला जा रहे हैं तो मंदिर की सेवाओं में हुए बदलाव जान लें. सोमवार 16 नवंबर 2026 को श्री वेंकटेश्वर मंदिर में वार्षिक पुष्पयागम आयोजित होगा. इसके चलते कल्याणोत्सवम, ऊंजल सेवा और अर्जित ब्रह्मोत्सवम रद्द रहेंगे.

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अनुसार पुष्पयागम दोपहर 1 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. इसकी पूर्व संध्या पर रविवार को अंकुरार्पण संपन्न हुआ.

पुष्पयागम में क्या होगा?

वैखानस आगम परंपरा के अनुसार आयोजित पुष्पयागम में श्रीदेवी और भूदेवी सहित श्री मलयप्पा स्वामी की उत्सव प्रतिमाओं की फूलों और पवित्र पत्तियों से आराधना होगी.

इससे पहले सुबह दूसरी अर्चना, दूसरी घंटा और नैवेद्य के बाद उत्सव प्रतिमाओं को कल्याण मंडपम लाया जाएगा. वहां स्नपन तिरुमंजनम होगा. इस विशेष अभिषेक में दूध, दही, शहद, चंदन, हल्दी और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग किया जाएगा. इसके बाद पुष्प अर्पित करने का अनुष्ठान होगा. यह पूजा उत्सव प्रतिमाओं की है, जिन्हें मंदिर के विशेष आयोजनों और शोभायात्राओं में शामिल किया जाता है.

शाम को कब और कहां होंगे दर्शन?

शाम को सहस्रदीपालंकार सेवा के बाद श्री मलयप्पा स्वामी चार माडा वीथियों में दर्शन देंगे. मंदिर के आसपास की इन वीथियों में उत्सव प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकलेगी.

TTD ने शोभायात्रा शुरू होने का निश्चित समय नहीं बताया है. इसलिए शाम 5 बजे पुष्पयागम समाप्त होने को शोभायात्रा या सामान्य दर्शन शुरू होने का समय न मानें. माडा वीथियों में उत्सव प्रतिमाओं के दर्शन और गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की मूल प्रतिमा के दर्शन अलग व्यवस्थाएं हैं.

क्या सामान्य दर्शन भी बंद रहेंगे?

पुष्पयागम की आधिकारिक सूचना में तीन अर्जित सेवाएं रद्द करने की घोषणा है. उसमें सामान्य दर्शन पूरे दिन बंद रखने की बात नहीं कही गई है. लिहाजा, सेवा रद्द होने की खबर देखकर अपनी दर्शन व्यवस्था के बारे में निष्कर्ष न निकालें.

16 नवंबर के TTD अपडेट में बिना एसएसडी टोकन वाले सर्वदर्शन के लिए अनुमानित प्रतीक्षा 15 से 18 घंटे बताई गई है. यह अपडेट जारी होने के समय की स्थिति है, जो भीड़ के अनुसार बदल सकती है. रविवार को 82,173 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. आज पहुंचने वाले श्रद्धालु पर्याप्त समय लेकर आएं और प्रवेश तथा कतार के लिए मंदिर प्रशासन के ताजा निर्देश देखें.

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