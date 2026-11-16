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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTirupati Balaji Temple: आज पुष्पयागम पर 3 सेवाएं रद्द, शाम को माडा वीथियों में दर्शन देंगे भगवान

Tirupati Balaji Temple: आज पुष्पयागम पर 3 सेवाएं रद्द, शाम को माडा वीथियों में दर्शन देंगे भगवान

तिरुमला में आज 16 नवंबर को दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक पुष्पयागम होगा. कल्याणोत्सवम समेत तीन सेवाएं रद्द हैं. जानें सामान्य दर्शन और शोभायात्रा की व्यवस्था.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Nov 2026 12:28 PM (IST)
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Tirumala Pushpayagam 2026: तिरुमला में आज दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक पुष्पयागम होगा. कल्याणोत्सवम समेत तीन सेवाएं रद्द हैं. यात्रा से पहले जान लें सामान्य दर्शन और शाम की शोभायात्रा की व्यवस्था.

तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आज तिरुमला जा रहे हैं तो मंदिर की सेवाओं में हुए बदलाव जान लें. सोमवार 16 नवंबर 2026 को श्री वेंकटेश्वर मंदिर में वार्षिक पुष्पयागम आयोजित होगा. इसके चलते कल्याणोत्सवम, ऊंजल सेवा और अर्जित ब्रह्मोत्सवम रद्द रहेंगे.

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तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अनुसार पुष्पयागम दोपहर 1 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. इसकी पूर्व संध्या पर रविवार को अंकुरार्पण संपन्न हुआ.

पुष्पयागम में क्या होगा?

वैखानस आगम परंपरा के अनुसार आयोजित पुष्पयागम में श्रीदेवी और भूदेवी सहित श्री मलयप्पा स्वामी की उत्सव प्रतिमाओं की फूलों और पवित्र पत्तियों से आराधना होगी.

इससे पहले सुबह दूसरी अर्चना, दूसरी घंटा और नैवेद्य के बाद उत्सव प्रतिमाओं को कल्याण मंडपम लाया जाएगा. वहां स्नपन तिरुमंजनम होगा. इस विशेष अभिषेक में दूध, दही, शहद, चंदन, हल्दी और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग किया जाएगा. इसके बाद पुष्प अर्पित करने का अनुष्ठान होगा. यह पूजा उत्सव प्रतिमाओं की है, जिन्हें मंदिर के विशेष आयोजनों और शोभायात्राओं में शामिल किया जाता है.

शाम को कब और कहां होंगे दर्शन?

शाम को सहस्रदीपालंकार सेवा के बाद श्री मलयप्पा स्वामी चार माडा वीथियों में दर्शन देंगे. मंदिर के आसपास की इन वीथियों में उत्सव प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकलेगी.

TTD ने शोभायात्रा शुरू होने का निश्चित समय नहीं बताया है. इसलिए शाम 5 बजे पुष्पयागम समाप्त होने को शोभायात्रा या सामान्य दर्शन शुरू होने का समय न मानें. माडा वीथियों में उत्सव प्रतिमाओं के दर्शन और गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की मूल प्रतिमा के दर्शन अलग व्यवस्थाएं हैं.

क्या सामान्य दर्शन भी बंद रहेंगे?

पुष्पयागम की आधिकारिक सूचना में तीन अर्जित सेवाएं रद्द करने की घोषणा है. उसमें सामान्य दर्शन पूरे दिन बंद रखने की बात नहीं कही गई है. लिहाजा, सेवा रद्द होने की खबर देखकर अपनी दर्शन व्यवस्था के बारे में निष्कर्ष न निकालें.

16 नवंबर के TTD अपडेट में बिना एसएसडी टोकन वाले सर्वदर्शन के लिए अनुमानित प्रतीक्षा 15 से 18 घंटे बताई गई है. यह अपडेट जारी होने के समय की स्थिति है, जो भीड़ के अनुसार बदल सकती है. रविवार को 82,173 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. आज पहुंचने वाले श्रद्धालु पर्याप्त समय लेकर आएं और प्रवेश तथा कतार के लिए मंदिर प्रशासन के ताजा निर्देश देखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:49 AM (IST)
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