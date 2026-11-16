Sabarimala Temple Opening 2026: केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. सोमवार 16 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे.

इसके साथ ही प्रसिद्ध मंडलम-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा का आगाज होगा. इस बार यात्रा केवल आस्था और परंपरा के कारण ही चर्चा में नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था में किए गए बदलाव भी सुर्खियों में हैं.

पहली बार 2 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की गई है. वहीं प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तय कर दी गई है. ऐसे में सबरीमाला जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए पांच बातें जानना जरूरी है.

1. सबरीमाला मंदिर के कपाट कब खुलेंगे?

भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट आज शाम 4 बजे खुलेंगे. 17 नवंबर से 41 दिनों की मंडलम पूजा शुरू होगी. इस दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सबरीमाला पहुंचते हैं. मंदिर में प्रवेश और दर्शन की व्यवस्था तय स्लॉट के अनुसार संचालित होगी.

2. पहली बार 2 लाख रुपये का बीमा, किसे मिलेगा लाभ?

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने LIC के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिए 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है. प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित अवधि में बीमित श्रद्धालु की मृत्यु होने पर नामित परिजन को सहायता राशि मिलेगी. इसका प्रीमियम बोर्ड वहन करेगा. हालांकि, बीमा योजना की अंतिम शर्तों और लागू होने की स्थिति की पुष्टि जरूरी है.

3. दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें?

श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट sabarimalaonline.org पर वर्चुअल कतार के माध्यम से निःशुल्क बुकिंग कर सकते हैं. इसके लिए व्यक्तिगत जानकारी, पहचान संबंधी विवरण और उपलब्ध दर्शन स्लॉट चुनना होगा. बुकिंग पूरी होने के बाद पास सुरक्षित रखें और यात्रा के समय पहचान पत्र साथ ले जाएं.

4. रोज कितने श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश?

इस बार प्रतिदिन अधिकतम 80 हजार श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की गई है. इनमें 66 हजार स्लॉट ऑनलाइन बुकिंग के लिए और 14 हजार स्पॉट बुकिंग के लिए निर्धारित हैं. स्पॉट बुकिंग निलक्कल, एरुमेली और वंडीपेरियार सत्रम में उपलब्ध होगी. पंबा में इसकी सुविधा नहीं रखी गई है.

5. प्रसाद और यात्रा की व्यवस्था में क्या बदला?

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अरवणा प्रसाद के 50 लाख डिब्बों का भंडार तैयार रखने की योजना है. डाक के जरिए प्रसाद घर मंगाने की सुविधा भी है. भीड़ को नियंत्रित करने और पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

सबरीमाला की खास परंपरा: भगवान अयप्पा के इस प्रसिद्ध मंदिर में 18 पवित्र सीढ़ियों का विशेष धार्मिक महत्व है. मंडलम-मकरविलक्कु यात्रा के दौरान श्रद्धालु निर्धारित व्रत और धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

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