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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSabarimala Temple 2026: अयप्पा भक्तों के लिए 5 बड़े बदलाव, 2 लाख का बीमा और दर्शन के नए नियम

Sabarimala Temple 2026: अयप्पा भक्तों के लिए 5 बड़े बदलाव, 2 लाख का बीमा और दर्शन के नए नियम

Sabarimala Yatra 2026: आज खुलेंगे अयप्पा मंदिर के कपाट. जानें 2 लाख के बीमा की घोषणा, ऑनलाइन दर्शन बुकिंग, स्पॉट बुकिंग और जरूरी नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Nov 2026 11:09 AM (IST)
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Sabarimala Temple Opening 2026: केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. सोमवार 16 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे.

इसके साथ ही प्रसिद्ध मंडलम-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा का आगाज होगा. इस बार यात्रा केवल आस्था और परंपरा के कारण ही चर्चा में नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था में किए गए बदलाव भी सुर्खियों में हैं.

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पहली बार 2 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की गई है. वहीं प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तय कर दी गई है. ऐसे में सबरीमाला जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए पांच बातें जानना जरूरी है.

1. सबरीमाला मंदिर के कपाट कब खुलेंगे?

भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट आज शाम 4 बजे खुलेंगे. 17 नवंबर से 41 दिनों की मंडलम पूजा शुरू होगी. इस दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सबरीमाला पहुंचते हैं. मंदिर में प्रवेश और दर्शन की व्यवस्था तय स्लॉट के अनुसार संचालित होगी.

2. पहली बार 2 लाख रुपये का बीमा, किसे मिलेगा लाभ?

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने LIC के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिए 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है. प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित अवधि में बीमित श्रद्धालु की मृत्यु होने पर नामित परिजन को सहायता राशि मिलेगी. इसका प्रीमियम बोर्ड वहन करेगा. हालांकि, बीमा योजना की अंतिम शर्तों और लागू होने की स्थिति की पुष्टि जरूरी है.

3. दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें?

श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट sabarimalaonline.org पर वर्चुअल कतार के माध्यम से निःशुल्क बुकिंग कर सकते हैं. इसके लिए व्यक्तिगत जानकारी, पहचान संबंधी विवरण और उपलब्ध दर्शन स्लॉट चुनना होगा. बुकिंग पूरी होने के बाद पास सुरक्षित रखें और यात्रा के समय पहचान पत्र साथ ले जाएं.

4. रोज कितने श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश?

इस बार प्रतिदिन अधिकतम 80 हजार श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की गई है. इनमें 66 हजार स्लॉट ऑनलाइन बुकिंग के लिए और 14 हजार स्पॉट बुकिंग के लिए निर्धारित हैं. स्पॉट बुकिंग निलक्कल, एरुमेली और वंडीपेरियार सत्रम में उपलब्ध होगी. पंबा में इसकी सुविधा नहीं रखी गई है.

5. प्रसाद और यात्रा की व्यवस्था में क्या बदला?

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अरवणा प्रसाद के 50 लाख डिब्बों का भंडार तैयार रखने की योजना है. डाक के जरिए प्रसाद घर मंगाने की सुविधा भी है. भीड़ को नियंत्रित करने और पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

सबरीमाला की खास परंपरा: भगवान अयप्पा के इस प्रसिद्ध मंदिर में 18 पवित्र सीढ़ियों का विशेष धार्मिक महत्व है. मंडलम-मकरविलक्कु यात्रा के दौरान श्रद्धालु निर्धारित व्रत और धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Sabarimala Temple Lord Ayyappa Astro Special Sabarimala Yatra 2026
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