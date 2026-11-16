December Numerology 2026: साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर नई उम्मीदों के साथ-साथ कुछ खास चुनौतियां भी लेकर आ रहा है. अंक ज्योतिष के अनुसार, दिसंबर का महीना (12वां महीना) गुरु (3) और राहु-केतु की ऊर्जा से प्रभावित रहेगा. ऐसे में जहां कुछ मूलांक के लोगों को करियर और व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं एक खास मूलांक के लोगों को पैसों के लेन-देन और निवेश में भारी सावधानी बरतने की जरूरत है.

किस मूलांक को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान?

अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार, मूलांक 4 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है) और मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) के जातकों को दिसंबर के महीने में विशेष सतर्कता बरतनी होगी. विशेष रूप से मूलांक 4 के लोगों को जल्दबाजी में किए गए निवेश से नुकसान हो सकता है. शेयर बाजार या किसी नई योजना में बिना सोचे-समझे पैसा लगाने से बचें.

दिसंबर 2026: मूलांक 1 से 9 तक का संपूर्ण भविष्यफल

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)

दिसंबर का महीना आपके लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति के योग बन सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें.

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

यह महीना आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)

दिसंबर का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. चूंकि दिसंबर (1+2=3) आपका ही अंक है, इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. शिक्षा, मीडिया और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)

आपके लिए यह महीना सावधानी बरतने का है. किसी भी तरह के बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें. वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें.

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

व्यापारियों के लिए दिसंबर का महीना मुनाफे वाला साबित हो सकता है. नई डील फाइनल होने के योग हैं. यात्रा के दौरान लाभ मिल सकता है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे.

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. घर की सजावट या किसी कीमती वस्तु की खरीदारी पर धन खर्च हो सकता है. कला और फैशन जगत से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)

दिसंबर में आपका झुकाव अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा. मानसिक शांति महसूस करेंगे. करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)

मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन सफलता थोड़ी देरी से हाथ लगेगी. प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें.

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

दिसंबर का महीना आपके लिए साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला रहेगा. लंबे समय से अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं. गुस्से पर काबू रखें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

कैसे जानें अपना मूलांक?

आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 9 तारीख के बीच हुआ है, तो वही आपका मूलांक है. यदि जन्म 10 से 31 तारीख के बीच हुआ है, तो दोनों अंकों को आपस में जोड़ लें. उदाहरण के लिए, यदि आपकी जन्म तारीख 23 है, तो आपका मूलांक 2+3 = 5 होगा.

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