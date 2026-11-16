मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी सक्रियता और निर्णय क्षमता का लोहा मनवाने का रहेगा; कोई नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरी बदलने या नया कार्य शुरू करने के इच्छुक लोगों को सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन वापसी के संकेत हैं और वाहन या संपत्ति खरीदने की रूपरेखा बन सकती है. परिवार में आपकी बातों को पूरा सम्मान मिलेगा और घर-संपत्ति से जुड़ी पुरानी योजना गति पकड़ेगी. अधिक काम के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, बशर्ते अपनी जिद को बीच में न आने दें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गहरा नीला है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.