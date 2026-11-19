Weekly Horoscope 22 to 28 November 2026: इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए साझेदारी की बातचीत आगे बढ़ सकती है. तुला को अपने फैसलों पर स्पष्टता और मकर को पेशेवर संबंध सुधारने का अवसर मिल सकता है. मिथुन राशि वालों का ध्यान पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम जीवन पर रहेगा. शुक्र के अपनी राशि तुला में लौटने से इन विषयों को बल मिलेगा, लेकिन खर्च और जिम्मेदारियों का संतुलन भी देखना होगा.

पंचांग के अनुसार 22 नवंबर की शाम 5:38 बजे शुक्र कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेगा. कन्या शुक्र की नीच और तुला उसकी अपनी राशि है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह बदलाव संबंधों, सहयोग, कला और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जाता है. इसका फल प्रत्येक चंद्र राशि से शुक्र की भाव स्थिति के अनुसार अलग होगा.

24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है. चंद्रमा 24 नवंबर की सुबह 7:24 बजे मेष से वृषभ, 26 नवंबर की सुबह 7:11 बजे मिथुन और 28 नवंबर की सुबह 7:22 बजे कर्क राशि में जाएगा. इसलिए शुरुआत, मध्य और सप्ताहांत की प्राथमिकताएं अलग रहेंगी. नीचे का साप्ताहिक राशिफल अपनी जन्म की चंद्र राशि के अनुसार पढ़ें-

साझेदारी में बनी खींचतान कम करने का अवसर मिल सकता है. शुक्र छठे भाव से निकलकर सातवें भाव में अपनी राशि में पहुंचेगा. इससे रोजमर्रा के मतभेदों के बीच सहयोग का रास्ता खोजने पर ध्यान बढ़ेगा. क्लाइंट से मुलाकात या साथ काम करने का प्रस्ताव आए तो जिम्मेदारी और फीस तय करें. 22-23 नवंबर अपनी बात रखने का उत्साह रहेगा, जबकि 24-25 नवंबर भुगतान तथा परिवार के खर्च प्रमुख होंगे.

प्रेम संबंध में साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है. सिंगल लोगों की किसी परिचित से बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं. विद्यार्थियों को नए विचार पसंद आएंगे, लेकिन एक काम पूरा किए बिना दूसरा शुरू करने से तैयारी बिखर सकती है. सप्ताहांत में घर की कोई जरूरत समय मांगेगी.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

राशि स्वामी शुक्र पांचवें से छठे भाव में जाएगा. अब किसी विचार को पसंद कर लेना काफी नहीं होगा. उसे रोज के काम में उतारने की जरूरत पड़ेगी. नौकरी में काम की गुणवत्ता और सहकर्मियों से तालमेल प्रमुख रहेंगे. व्यापार में ग्राहक की सुविधा बढ़ाने वाला बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसकी लागत भी देखें. शुरुआत में खर्च या अधूरा निजी काम ध्यान मांगेगा.

24-25 नवंबर चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा. जरूरी बातचीत और व्यक्तिगत काम निपटाने की सक्रियता बढ़ सकती है. प्रेम संबंध में जिम्मेदारी बराबर न बंटने की शिकायत उठ सकती है. विद्यार्थी नियमित अभ्यास से अपनी कमी पकड़ पाएंगे. 26-27 नवंबर कमाई का हिसाब देखें. सप्ताहांत में संपर्क या छोटा सफर संभव है.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

घर की व्यवस्था से हटकर ध्यान अपनी प्रतिभा और पसंद के काम पर बढ़ेगा. शुक्र चौथे से पांचवें भाव में पहुंचेगा, जहां राशि स्वामी बुध भी है. लेखन, डिजाइन, शिक्षण, प्रस्तुति और इंटरव्यू की तैयारी में अपने विचार सामने रखने का अवसर मिल सकता है. तैयार काम को बार-बार रोककर रखने के बजाय उचित व्यक्ति तक पहुंचाएं.

प्रेम जीवन में बातचीत सहज होने की संभावना है. किसी को पसंद करते हैं तो मिलने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन शुरुआती आकर्षण में बड़े वादे न करें. 24-25 नवंबर निजी तैयारी और खर्च प्रमुख रहेंगे. 26-27 नवंबर चंद्रमा आपकी राशि में होगा. अपना पक्ष स्पष्ट रख सकते हैं. सप्ताहांत परिवार और बजट को समय दें.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

घर की कोई लंबित योजना फिर आगे बढ़ सकती है. शुक्र तीसरे से चौथे भाव में आएगा, जिससे भागदौड़ के बीच घरेलू सुविधा और परिवार के साथ समय की अहमियत बढ़ेगी. रहने की व्यवस्था, सजावट या जरूरी सामान पर चर्चा संभव है. खरीदारी में केवल आकर्षण न देखें. उपयोग और कुल खर्च भी समझें. 22-23 नवंबर पेशेवर जिम्मेदारी प्रमुख रहेगी.

कमाई की बात करते समय अपने काम का ब्योरा रखें. दूसरे भाव में मंगल-गुरु उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन तीखा लहजा बातचीत बिगाड़ सकता है. पार्टनर के साथ घर की जिम्मेदारी बांटने का अवसर है. 24-25 नवंबर सहयोग मिल सकता है. विद्यार्थियों को पारिवारिक व्यस्तता से अलग पढ़ाई का समय निकालना होगा. सप्ताहांत निजी जरूरतों के लिए रखें.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

अब बात केवल पैसों का हिसाब देखने तक सीमित नहीं रहेगी. काम पाने के लिए संपर्क भी बढ़ाने होंगे. शुक्र दूसरे से तीसरे भाव में आएगा. बुध की मौजूदगी के साथ यह स्थिति आवेदन, बिक्री, लेखन और प्रचार से जुड़े प्रयासों को प्रमुख बनाएगी. किसी पुराने परिचित को अपना काम भेज सकते हैं. शुरुआत में सलाह लेना उपयोगी रहेगा, जबकि 24-25 नवंबर प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा.

आपकी राशि में मंगल-गुरु सक्रियता बढ़ाएंगे, लेकिन केतु के कारण किसी योजना से अचानक मन हट सकता है. इसलिए अपनी क्षमता से अधिक वादे न करें. प्रेम संबंध में अस्पष्ट संदेश के बजाय सीधे बात करें. 26-27 नवंबर टीम से मदद मिल सकती है. सप्ताहांत खर्च और आराम, दोनों पर ध्यान दें.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

अपनी पसंद और छवि पर चल रहा ध्यान अब कमाई तथा परिवार की जरूरतों की ओर जाएगा. शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में पहुंचेगा, जहां राशि स्वामी बुध भी है. फीस, वेतन या रुके भुगतान पर बात कर सकते हैं. व्यापार में बिक्री बढ़ने की उम्मीद के साथ वसूली का हिसाब भी रखें. शुरुआत में साझा पैसे या दस्तावेज की कमी समय ले सकती है.

परिवार में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी, लेकिन केवल अपनी सुविधा से निर्णय न लें. रिश्ते में छोटी खुशी के लिए खर्च करने का मन बनेगा. 24-25 नवंबर पढ़ाई और मार्गदर्शन उपयोगी रहेंगे. 26-27 नवंबर पेशेवर जिम्मेदारी बढ़ सकती है. बारहवें भाव के मंगल-गुरु के कारण अन्य खर्च बने रहेंगे. संभावित भुगतान को मिली हुई रकम न मानें.

राशि स्वामी शुक्र बारहवें भाव से निकलकर आपकी राशि में लौटेगा. खर्च और निजी उलझनों के बीच अब अपने काम, पसंद तथा अगले कदम पर ध्यान बढ़ सकता है. बुध भी यहीं है, इसलिए इंटरव्यू, प्रस्ताव और मुलाकात में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा. केवल संबंध बनाए रखने के लिए ऐसी जिम्मेदारी न लें जिसे निभाना मुश्किल हो.

प्रेम जीवन में आकर्षण और निकटता बढ़ सकती है. पुराने मतभेद को अच्छा माहौल बनाकर टालने के बजाय उस पर भी बात करें. 22-23 नवंबर साझेदारी, 24-25 नवंबर साझा खर्च और 26-27 नवंबर सलाह या प्रशिक्षण प्रमुख रहेंगे. सप्ताहांत में काम की तैयारी करनी पड़ सकती है. रूपरंग पर खर्च बजट देखकर करें.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह मिलने वाले अवसर और उन पर होने वाला खर्च साथ देखना होगा. शुक्र ग्यारहवें से बारहवें भाव में जाएगा. संपर्कों से मिली योजना अब यात्रा, तैयारी या निजी सुविधा पर रकम मांग सकती है. दशम भाव में राशि स्वामी मंगल और गुरु काम की अगुवाई का उत्साह देंगे. जिम्मेदारी बढ़े तो जरूरी संसाधन तथा समय भी स्पष्ट करें.

22-23 नवंबर लंबित काम पूरे करने पर जोर रहेगा. 24-25 नवंबर पार्टनर या क्लाइंट की बात सुननी होगी. निजी रिश्ते में चुप्पी का अर्थ अपने आप तय न करें. 26-27 नवंबर साझा भुगतान और दस्तावेज देखें. विद्यार्थियों के लिए सप्ताहांत में मार्गदर्शन उपयोगी होगा. लगातार व्यस्तता हो तो कार्यक्रम हल्का रखें.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

काम की प्रस्तुति के बाद अब संपर्कों से अवसर निकालने पर ध्यान बढ़ेगा. शुक्र दशम से ग्यारहवें भाव में अपनी राशि में पहुंचेगा. बुध भी यहीं है, इसलिए पुराने सहकर्मी, मित्र या किसी समूह से सहयोग की बातचीत हो सकती है. किसी प्रस्ताव में आपकी भूमिका और भुगतान स्पष्ट होना चाहिए. केवल परिचय के भरोसे काम शुरू न करें.

शुरुआत पढ़ाई और रचनात्मक काम के लिए उपयोगी रह सकती है. 24-25 नवंबर नियमित जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जबकि 26-27 नवंबर साझेदारी और प्रेम जीवन प्रमुख होंगे. नौवें भाव का मंगल नई दिशा सीखने का उत्साह देगा. वरिष्ठ की असहमति को निजी विरोध न मानें. सप्ताहांत में साझा खर्च सामने आ सकता है. परिवार की जरूरतों के लिए रकम अलग रखें.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

सलाह और योजना को अब काम की प्रस्तुति में बदलने का समय है. शुक्र नौवें से दशम भाव में अपनी राशि में पहुंचेगा. बुध की मौजूदगी के साथ यह स्थिति वरिष्ठों, ग्राहकों और सहयोगियों से पेशेवर संबंध सुधारने का अवसर दे सकती है. सेवाओं, डिजाइन और लोगों से सीधे जुड़े काम में आपकी प्रस्तुति महत्वपूर्ण होगी.

शुरुआत में घर की जिम्मेदारी समय मांगेगी. 24-25 नवंबर पढ़ाई या किसी रचनात्मक योजना पर काम कर सकते हैं. आठवें भाव के मंगल-गुरु के कारण साझा संसाधनों पर निर्भर काम की पूरी जानकारी रखें. 26-27 नवंबर लंबित जिम्मेदारियां निपटाएं. सप्ताहांत पार्टनर को समय दें. निजी बातचीत को केवल काम की चर्चा न बनने दें.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

किसी उलझे विषय पर सही मार्गदर्शन मिल सकता है. शुक्र आठवें से नौवें भाव में अपनी राशि में पहुंचेगा. आगे की पढ़ाई, प्रशिक्षण या दूसरे शहर से जुड़े अवसर पर बातचीत बढ़ सकती है. कोर्स या यात्रा की योजना में फीस, समय और उपयोगिता देखें. दशम भाव का सूर्य पेशेवर जिम्मेदारी बनाए रखेगा.

22-23 नवंबर आवेदन और संपर्क पर मेहनत करें. 24-25 नवंबर घर की जरूरतें प्रमुख होंगी. सातवें भाव में मंगल-गुरु सहयोग बढ़ाते हैं, लेकिन निर्णय के अधिकार पर मतभेद संभव है. प्रेम संबंध में भविष्य की योजना बनाते समय दोनों की परिस्थितियां देखें. 26-27 नवंबर विद्यार्थियों और रचनात्मक काम करने वालों के लिए तैयारी अहम रहेगी. सप्ताहांत अधूरे काम पूरे करें.

साझेदारी की बातचीत अब पैसों और भरोसे के सवाल तक पहुंच सकती है. शुक्र सातवें से आठवें भाव में आएगा, जहां बुध भी रहेगा. किसी पुराने हिसाब, साझा भुगतान या समझौते की शर्त स्पष्ट करनी पड़ सकती है. नौकरी में निर्देश अधूरे हों तो पहले पूछें. छठे भाव में राशि स्वामी गुरु और मंगल कठिन जिम्मेदारी संभालने का उत्साह देंगे, लेकिन अनावश्यक विवाद से बचें.

22-23 नवंबर परिवार के खर्च सामने आएंगे. 24-25 नवंबर संपर्क और छोटे काम आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंध में मन की शंका को बिना पूछे निष्कर्ष न बनाएं. 26-27 नवंबर घर को समय देना होगा. सप्ताहांत पढ़ाई, रचनात्मक काम या मुलाकात की योजना बन सकती है. थकान के अनुसार अपना कार्यक्रम रखें.

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