कुंभ राशि के तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. दिन के शुरुआती हिस्से में अधिक मेहनत के बाद दोपहर से काम में गति आएगी और व्यापारियों को नए विचारों पर काम करने का अवसर मिलेगा. पुराने कार्य से धन मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन अचानक खरीदारी या गैर-ज़रूरी खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं; पूरी जांच के बाद ही निवेश का निर्णय लें. मित्रों व परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा और पुराने परिचित से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग अपनाएं और लंबे समय तक बैठने से बचें. प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग आसमानी है. शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें.