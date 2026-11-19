Dev Uthani Ekadashi 2026: 20 नवंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होगी. ऐसे में व्रत रखने वाले अन्न कब से छोड़ें? इसका उत्तर जानने के लिए तिथि शुरू होने के समय और उपवास के नियम का अंतर समझना जरूरी है.

देवउठनी एकादशी का व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7:15 बजे का समय देखकर उपवास शुरू करने का फैसला न करें. 20 नवंबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपवास स्थानीय सूर्योदय से शुरू होगा.

एकादशी तिथि बाद में लगने का अर्थ यह नहीं कि उससे पहले सामान्य भोजन करके फिर व्रत शुरू किया जाए. पंचांग अपने एकादशी संबंधी मार्गदर्शन में यह अंतर स्पष्ट करता है.

एकादशी तिथि और व्रत की शुरुआत में अंतर क्या है?

पंचांग में तिथि का समय उसकी शुरुआत और समाप्ति बताता है. व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका निर्णय तिथि की स्थिति और संबंधित धार्मिक परंपरा के नियमों से होता है. तारीख तय होने के बाद उपवास उसी दिन के नियम के अनुसार किया जाता है.

नई दिल्ली-NCR के पंचांग में कार्तिक शुक्ल एकादशी 20 नवंबर की सुबह 7:15 बजे से 21 नवंबर की सुबह 6:31 बजे तक है. दिल्ली में 20 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:48 बजे होगा. यानी सूर्योदय और एकादशी शुरू होने के बीच लगभग 27 मिनट का अंतर रहेगा. इस अंतराल को व्रत से पहले अन्न ग्रहण करने का समय नहीं माना जाना चाहिए.

19 नवंबर की शाम से क्या तैयारी करें?

कई परिवारों में दशमी की शाम से ही भोजन में संयम रखा जाता है. कुछ श्रद्धालु पिछली संध्या से अन्न छोड़ते हैं. हालांकि, इसे हर व्यक्ति के लिए एक जैसा अनिवार्य नियम बताना सही नहीं होगा. परिवार या संप्रदाय में जिस विधि से एकादशी होती आई है, उसके अनुसार तैयारी करें.

व्रत का संकल्प लेते समय यह भी स्पष्ट रखें कि फलाहार करना है या अपनी परंपरा के अनुसार दूसरी विधि अपनानी है. हर एकादशी पर निर्जल रहना अनिवार्य नहीं है. हिंदू पंचांग में भी क्षमता के अनुसार उपवास की अलग विधियां बताई गई हैं.

शाम को देव उठाने के बाद व्रत खोल सकते हैं?

देव जागरण की पूजा और व्रत का पारण अलग हैं. शाम की आरती पूरी होने पर उपवास समाप्त नहीं होता. 20 नवंबर का व्रत रखने वालों के लिए नई दिल्ली में पारण 21 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:18 बजे निर्धारित है.

वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को व्रत रखने वालों का पारण 22 नवंबर को होगा. इसलिए अपने व्रत की तारीख के साथ स्थानीय पारण समय भी देखें. केवल पूजा समाप्त होने या कैलेंडर की तारीख बदलने पर व्रत न खोलें.

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