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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, क्या 9 सितंबर से पहले होगा एक और हमला?

ईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, क्या 9 सितंबर से पहले होगा एक और हमला?

Iran War Prediction: ट्रंप ने ईरान पर फिर हमले की चेतावनी दी है. ईरान की कुंडली, वर्षफल और नवतारा गणना में 6 और 8 सितंबर क्यों संवेदनशील हैं, जानें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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Iran War Prediction: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ दोबारा शुरू हुआ सैन्य अभियान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. मगर इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है. जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर हमला कर सकता है.

यही दो बातें सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं. क्या युद्ध की आग अब शांत होगी या 9 सितंबर से पहले ईरान पर एक और हमला हो सकता है?

ईरान की कुंडली, वर्षफल और अगले छह दिनों का पंचांग देखें तो खतरा अभी टला नहीं है. खास तौर पर 6 और 8 सितंबर अधिक संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं. हालांकि इसे हमले की पक्की भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता. इन तारीखों पर कोई सैन्य कार्रवाई, जवाबी हमला, जहाज से जुड़ी घटना या तकनीकी चूक तनाव बढ़ा सकती है.

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ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने 2 सितंबर को कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया सैन्य अभियान ज्यादा समय तक नहीं चलेगा. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज के पास ईरान के रडार, मिसाइल सिस्टम और समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने से जुड़े उपकरण नष्ट कर दिए हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका जब चाहे एक और हमला कर सकता है. यानी सैन्य कार्रवाई रोकने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. अगला हमला होगा या नहीं, इसका फैसला ईरान के जवाब और होर्मुज की स्थिति पर निर्भर कर सकता है.

क्यों बढ़ा एक और हमले का डर?

अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिकी ठिकानों और हितों की ओर मिसाइलें तथा ड्रोन भेजे. कई हमलों को हवा में रोकने का दावा किया गया है.

ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों में 18 लोगों की मौत हुई और 108 लोग घायल हुए. ईरानी मीडिया के मुताबिक होर्मुज के पास एक शादी समारोह भी हमले की चपेट में आया. अमेरिका ने कहा है कि नागरिकों की मौत से जुड़ी रिपोर्ट की जांच की जा रही है.

इस घटना ने मामला और गंभीर बना दिया है. ईरान अगर जवाबी कार्रवाई बढ़ाता है तो अमेरिका इसे नए हमले का आधार बना सकता है. दूसरी ओर, ईरान का चुप रहना उसके अपने देश में कमजोरी माना जा सकता है.

कुंडली में कहां से बन रहा हमले का संकेत?

यह विश्लेषण 1 अप्रैल 1979, दोपहर 3 बजे, तेहरान की कुंडली पर आधारित है. ईरान की कुंडली में सिंह लग्न है. अभी गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है. राहु की यह अवधि 10 जून 2027 तक रहेगी.

गुरु बातचीत और समाधान की कोशिश कराता है. राहु अचानक स्थिति बदल देता है. यही वजह है कि युद्ध में कई बार समझौते की बात आगे बढ़ती है, लेकिन उसके तुरंत बाद नया हमला हो जाता है.

फिलहाल शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है. शुक्र ईरान की कुंडली में तीसरे और दशम भाव का स्वामी है. तीसरा भाव सैन्य साहस, संचार और छोटी दूरी की कार्रवाई से जुड़ा है. दशम भाव सरकार का है. शुक्र सप्तम भाव में केतु के साथ बैठा है. सप्तम भाव दूसरे देशों के साथ खुले संघर्ष और समझौते, दोनों को दिखाता है.

यह स्थिति बताती है कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं है. मगर दोनों पक्षों के बीच भरोसा इतना कमजोर है कि कोई भी घटना समझौते को फिर पटरी से उतार सकती है.

वर्षफल में सक्रिय हैं युद्ध के भाव

ईरान के 2026 के वर्षफल में भी सिंह लग्न है. जन्मकुंडली और वर्षफल में एक ही लग्न होना इस साल को सत्ता और देश की पहचान के लिए अहम बनाता है.

वर्षफल के सप्तम भाव में मंगल, बुध और राहु हैं. मंगल हमला और जवाबी कार्रवाई दिखाता है. राहु किसी घटना को अचानक बड़ा बना सकता है. बुध रडार, संचार, सूचना और बातचीत से जुड़ा है. इन तीनों का साथ बताता है कि युद्ध और वार्ता एक साथ चलते रहेंगे.

अष्टम भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं. अष्टम भाव अचानक हमला, गुप्त कार्रवाई, बड़े नुकसान और सत्ता संकट का है. वर्ष की मुंथा द्वादश भाव में है. इससे युद्ध पर बढ़ता खर्च, नाकेबंदी, विदेश से दबाव और राष्ट्रीय संसाधनों के नुकसान का संकेत मिलता है.

9 सितंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?

26 अगस्त से 9 सितंबर तक ईरान के वर्षफल में शनि की मुद्दा दशा चल रही है. वर्षफल का शनि अष्टम भाव में बैठा है. मौजूदा गोचर में वक्री शनि भी ईरान के जन्म लग्न से अष्टम भाव में है.

इस तरह वर्षफल, मुद्दा दशा और गोचर में अष्टम भाव एक साथ सक्रिय है. 30 अगस्त के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ नया सैन्य टकराव भी इसी अवधि में सामने आया.

लेकिन 9 सितंबर 2026 तक हर दिन एक जैसा खतरनाक नहीं है. ईरान के जन्म नक्षत्र रोहिणी से अगले छह दिनों का नवतारा क्रम देखें तो दो तारीखें अलग दिखाई देती हैं.

6 सितंबर को अचानक बदल सकते हैं हालात

6 सितंबर को चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. रोहिणी से आर्द्रा ईरान के लिए विपत तारा बनता है. विपत तारा अचानक परेशानी, गलत अनुमान, दुर्घटना और नुकसान से जुड़ा माना जाता है.

आर्द्रा का स्वामी राहु है. ईरान पर पहले से राहु की अंतरदशा चल रही है. वर्षफल के युद्ध भाव में भी राहु मंगल के साथ बैठा है. इस कारण 6 सितंबर को राहु दशा, वर्षफल और नक्षत्र, तीनों स्तर पर सक्रिय होगा.

यह समय मिसाइल या ड्रोन हमले, रडार से जुड़ी गड़बड़ी, किसी जहाज पर कार्रवाई या गलत सूचना के बाद पैदा हुए तनाव से जुड़ सकता है.

8 सितंबर को शत्रु पक्ष की सक्रियता

8 सितंबर को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में पहुंचेगा. ईरान के जन्म नक्षत्र रोहिणी से पुष्य प्रत्यरि तारा बनता है. प्रत्यरि तारा विरोधी पक्ष, रुकावट और मुकाबले से जुड़ा है.

पुष्य का स्वामी शनि है. उसी समय शनि की मुद्दा दशा चल रही होगी. गोचर का शनि भी अष्टम भाव में है. इसलिए 8 सितंबर को शनि का प्रभाव तीन स्तरों पर सक्रिय होगा.

इस दिन नए हवाई हमले के साथ नाकेबंदी, किसी जहाज को रोकने, सैन्य ठिकाने पर दबाव या लंबी जवाबी कार्रवाई का खतरा रह सकता है.

9 सितंबर के बाद क्या बदलेगा?

9 सितंबर से शनि की जगह बुध की मुद्दा दशा शुरू होगी. बुध वर्षफल के सप्तम भाव में है. इससे बातचीत, संदेशों का आदान-प्रदान और मध्यस्थ देशों की भूमिका बढ़ सकती है.

लेकिन बुध के साथ मंगल और राहु भी हैं. इसलिए यह सामान्य शांति वार्ता नहीं होगी. दोनों पक्ष सैन्य दबाव बनाकर बातचीत करेंगे. समझौते का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन शर्तों पर विवाद भी तुरंत शुरू हो सकता है.

क्या वास्तव में एक और हमला होगा?

कुंडली किसी घटना की सौ प्रतिशत गारंटी नहीं देती. लेकिन ईरान के वर्षफल में सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव एक साथ सक्रिय हैं. शनि की मुद्दा दशा, अष्टम शनि का गोचर और नवतारा गणना खतरे को सामान्य से अधिक बना रही है.

6 सितंबर अचानक सैन्य या तकनीकी घटना के लिए सबसे संवेदनशील है. 8 सितंबर विरोधी पक्ष की कार्रवाई या जवाबी हमले का दूसरा बड़ा बिंदु बन सकता है.

ट्रंप भले ही कह रहे हों कि सैन्य अभियान लंबा नहीं चलेगा, लेकिन 9 सितंबर से पहले युद्ध एक बार फिर करवट ले सकता है. इसके बाद गोलियों की आवाज पूरी तरह बंद हो, यह जरूरी नहीं. मगर युद्ध के साथ बातचीत का रास्ता खुलने की संभावना जरूर बढ़ जाएगी.

FAQs

क्या अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है?

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. हालांकि किसी नए हमले की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

ईरान के लिए 6 सितंबर क्यों संवेदनशील है?

6 सितंबर को आर्द्रा नक्षत्र ईरान के जन्म नक्षत्र रोहिणी से विपत तारा बनेगा. राहु की अंतरदशा के कारण अचानक घटना या तकनीकी चूक का खतरा बढ़ सकता है.

8 सितंबर को क्या हो सकता है?

8 सितंबर को पुष्य नक्षत्र ईरान के लिए प्रत्यरि तारा होगा. इसका स्वामी शनि है और उस समय शनि की मुद्दा दशा भी चल रही होगी. इससे विरोधी कार्रवाई या नाकेबंदी का दबाव बढ़ सकता है.

क्या 9 सितंबर को ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा?

नहीं. 9 सितंबर युद्ध समाप्ति की तारीख नहीं है. इसके बाद बुध की मुद्दा दशा शुरू होने से सैन्य तनाव के साथ बातचीत और मध्यस्थता बढ़ सकती है.

ईरान की कौन-सी कुंडली इस्तेमाल की गई है?

यह विश्लेषण 1 अप्रैल 1979, दोपहर 3 बजे, तेहरान की स्थापना कुंडली पर आधारित है. अलग स्थापना समय लेने पर ज्योतिषीय परिणाम बदल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Prediction 2026 Iran Kundli US Iran War 2026
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