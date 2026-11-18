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Vastu Tips: तुलसी का पौधा रखने की 5 शुभ जगहें, घर में आएगी पॉजिटिविटी
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा रखने की 5 शुभ जगहें जानें. सही दिशा और स्थान पर तुलसी रखने से घर में पॉजिटिविटी और सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है.
तुलसी पौधा वास्तु
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Published at : 18 Nov 2026 07:05 PM (IST)
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