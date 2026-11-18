घर के प्रवेश द्वार के पास: मुख्य दरवाजे के पास साफ और खुली जगह पर तुलसी का पौधा रखा जा सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसे घर में शुभता और पॉजिटिविटी से जोड़कर देखा जाता है.