Kartik Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष स्थान है. इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान, दान-पुण्य और भगवान विष्णु व भगवान शिव की आराधना की जाती है. मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल मिलता है. इसके साथ ही इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है.

साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. इस बार पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ योग बन रहे हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की सही तारीख, स्नान-दान का समय, पूजा का तरीका और इसका महत्व.

कार्तिक पूर्णिमा 2026 की सही तारीख

पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर 2026 को रात 11:42 बजे शुरू होगी और इसका समापन 24 नवंबर 2026 को रात 8:23 बजे होगा.

हिंदू धर्म में सूर्योदय के समय की तिथि (उदयातिथि) मान्य होती है, इसलिए 24 नवंबर, मंगलवार को ही कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी. इसी दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और शाम को दीपदान करना शुभ रहेगा.

इस बार बन रहा है खास संयोग

साल 2026 की कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन आ रही है. पंचांग के अनुसार:

इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

रहेगा. शाम करीब 4:06 बजे तक परिघ योग रहेगा और इसके तुरंत बाद शिव योग शुरू हो जाएगा.

रहेगा और इसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा. धर्म शास्त्रों में शिव योग को पूजा-पाठ और नए कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है.

इसी दिन देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था.

कार्तिक पूर्णिमा 2026: स्नान-दान और दीपदान का शुभ मुहूर्त

कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है. दिल्ली के पंचांग के अनुसार प्रमुख शुभ समय नीचे दिए गए हैं:

धार्मिक कार्य शुभ समय (24 नवंबर 2026) पूर्णिमा तिथि आरंभ 23 नवंबर, रात 11:42 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त 24 नवंबर, रात 8:23 बजे स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:57 बजे तक चंद्रोदय का समय शाम 5:01 बजे दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 से 7:47 बजे तक

स्नान और दान का क्या है महत्व?

कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है. माना जाता है कि इससे जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है. यदि आप नदी तट पर नहीं जा सकते, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं.

स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, भोजन, गर्म कपड़े, कंबल और धन का दान जरूर करें. इस दिन किया गया दान जीवन में सुख-समृद्धि लाता है.

घर पर ऐसे करें भगवान विष्णु और शिव की पूजा

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें.

तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर पीले फूल चढ़ाएं.

शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित करें.

भगवान विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें और संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें या पढ़ें.

सुनें या पढ़ें. पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान दें.

शाम के समय घर के मंदिर, तुलसी के पौधे के पास और मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर दीपदान करें.

क्यों मनाई जाती है देव दीपावली और क्यों होता है दीपदान?

कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन सभी देवी-देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं. इसी वजह से मंदिरों, नदियों और सरोवरों के किनारे दीप जलाए जाते हैं. खासकर वाराणसी के गंगा घाटों पर लाखों दीयों से भव्य देव दीपावली मनाई जाती है. माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है.

पौराणिक महत्व

यह तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा पाने का दिन है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार धारण किया था. दूसरी ओर, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार कर देवताओं को अभयदान दिया था. यही कारण है कि इस दिन व्रत, कथा, स्नान और दान का विशेष महत्व है.

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