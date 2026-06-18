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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोक्या मांगलिक दोष से भी ज्यादा विनाशकारी है 'वैधव्य योग'? जानें प्रामाणिक शास्त्रों का सबसे बड़ा सच

क्या मांगलिक दोष से भी ज्यादा विनाशकारी है 'वैधव्य योग'? जानें प्रामाणिक शास्त्रों का सबसे बड़ा सच

Vaidhavy Yog: क्या वैधव्य योग मांगलिक दोष से भी भारी है? जानें महर्षि पराशर के प्रामाणिक शास्त्रों का सच, कुंडली के वो नियम जो इस दोष को तुरंत बदलते हैं और इसके अचूक शास्त्रीय उपाय.

Reported By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 06:11 AM (IST)
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Vaidhavy Yog: भारतीय वैदिक ज्योतिष में विवाह और वैवाहिक सुख का विचार करते समय कई तरह के ग्रहों के समीकरणों का अध्ययन किया जाता है. जब भी विवाह की बात आती है, तो समाज में सबसे ज्यादा चर्चा मांगलिक दोष की होती है.

लेकिन ज्योतिषीय ग्रंथों में एक और अत्यंत संवेदनशील योग का विवरण मिलता है जिसे वैधव्य योग यानी पति के सुख में कमी या वियोग का योग कहा जाता है.

क्या मांगलिक दोष से भी ज्यादा विनाशकारी है 'वैधव्य योग'? जानें प्रामाणिक शास्त्रों का सबसे बड़ा सच

अक्सर लोगों के मन में यह डर रहता है कि क्या यह योग मांगलिक दोष से भी अधिक भयानक है. आइए, किसी कपोल-कल्पना या भ्रांति के बजाय महर्षि पराशर के 'बृहत् पराशर होराशास्त्र', ढूंढिराज कृत 'जातकाभरणम्' और आचार्य वैद्यनाथ दीक्षित के 'जातक पारिजात' जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर इसका पूरा ज्योतिषीय सच समझते हैं.

प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार क्या होता है वैधव्य योग

सनातन ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार, जब किसी स्त्री की जन्मकुंडली में वैवाहिक सुख के कारक भाव (सप्तम भाव), आयु व सौभाग्य के भाव (अष्टम भाव) और इनके स्वामियों पर अत्यधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है, तब यह योग निर्मित होता है. शास्त्र इस स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं.

महर्षि पराशर अपने ग्रंथ 'बृहत् पराशर होराशास्त्र' के स्त्रीजातकफलाध्याय में बताते हैं कि यदि किसी कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में, जो स्त्री का सौभाग्य और पति की आयु का स्थान है, पापी या क्रूर ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि या मंगल अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में स्थित हों, तो वह स्थिति वैधव्य का कारण बनती है.

इसी प्रकार ढूंढिराज कृत 'जातकाभरणम्' में स्पष्ट लिखा है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, तो इस भाव परिवर्तन और शुभ ग्रहों की दृष्टि न होने पर विवाह के उपरांत जीवनसाथी को गंभीर संकट या वियोग का सामना करना पड़ता है.

आचार्य वैद्यनाथ दीक्षित भी अपने ग्रंथ 'जातक पारिजात' में इसी बात का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि यदि सप्तम और अष्टम भाव में क्रूर या पापी ग्रह बैठे हों और विवाह भाव का स्वामी छठे, आठवें या बारहवें भाव में जाकर निर्बल या पीड़ित हो जाए, तो वैवाहिक जीवन में भारी कष्ट या अलगाव की स्थिति बनती है.

क्या यह मांगलिक दोष से भी अधिक खतरनाक है

ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार यदि तुलना की जाए, तो पूर्ण रूप से सक्रिय वैधव्य योग को मांगलिक दोष से अधिक गंभीर और चिंताजनक माना जाता है. इसके पीछे पूर्णतः शास्त्रसम्मत और तार्किक कारण हैं. मांगलिक दोष केवल एक ग्रह यानी मंगल की विशिष्ट भावों में उपस्थिति से बनता है.

शास्त्र कहते हैं कि यदि वर और कन्या दोनों मांगलिक हों, तो यह दोष स्वतः ही समाप्त यानी परिहार हो जाता है. इसके अलावा मांगलिक दोष मुख्य रूप से स्वभाव में उग्रता, क्रोध और आपसी वैचारिक मतभेद पैदा करता है, जिसे आपसी समझदारी से संभाला जा सकता है.

इसके विपरीत वैधव्य योग किसी एक ग्रह से नहीं, बल्कि शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे कई क्रूर ग्रहों के सम्मिलित और अत्यंत नकारात्मक प्रभाव से बनता है.

यह योग स्वभाव की लड़ाई से आगे बढ़कर सीधे जीवनसाथी के जीवन, उनके स्वास्थ्य या रिश्ते के वजूद जैसे तलाक या परित्यक्ता होना, पर संकट खड़ा करता है. इसलिए यदि कुंडली में इसका कोई काट या परिहार न हो, तो शास्त्र इसे मांगलिक दोष से कहीं अधिक गंभीर श्रेणी में रखते हैं.

कुंडली के वे अचूक नियम जो इस योग को कर देते हैं निष्प्रभावी

शास्त्रों में जहां दोष लिखे गए हैं, वहीं उनके भंग होने और निष्प्रभावी होने के अचूक नियम भी विस्तार से बताए गए हैं, इसलिए किसी एक सूत्र को देखकर डरना अज्ञानता है. इसमें पहला और सबसे बड़ा नियम देवगुरु बृहस्पति का अमृत प्रभाव है.

शास्त्रों का नियम है कि यदि कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो वैधव्य योग पूरी तरह से भंग हो जाता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि को ज्योतिष में 'अमृत' समान माना गया है जो सभी दोषों को सोख लेती है.

दूसरा मुख्य नियम वर की कुंडली में दीर्घायु योग का होना है. यदि कन्या की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है, लेकिन वर की कुंडली में अष्टम भाव मजबूत है, लग्नेश बलवान है और पूर्णायु योग विद्यमान है, तो कन्या की कुंडली का वैधव्य योग पूरी तरह बेअसर हो जाता है. यही कारण है कि प्राचीन काल से ही विवाह पूर्व दोनों कुंडलियों के संपूर्ण मिलान पर जोर दिया जाता है.

इसके साथ ही आज के समय में देश-काल और पात्र का सिद्धांत भी लागू होता है. आधुनिक युग में इस योग का फल हूबहू वैसा नहीं मिलता जैसा सैकड़ों साल पहले लिखा गया था.

आज के समय में यह योग अक्सर पति-पत्नी के बीच तलाक, अत्यधिक वैचारिक दूरी, या करियर व व्यवसाय के कारण सालों एक-दूसरे से दूर रहने के रूप में घटित होकर अपना प्रभाव शांत कर लेता है.

शास्त्रों में वर्णित इसके प्रामाणिक और शास्त्रीय उपाय

यदि गहन ज्योतिषीय विश्लेषण के बाद यह दोष पूरी तरह सक्रिय पाया जाता है, तो शास्त्रों और मुहूर्त ग्रंथों में इसके निवारण के अचूक माध्यम बताए गए हैं.

'मुहूर्त चिंतामणि' और 'संस्कार प्रकाश' जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार, यदि कन्या की कुंडली में ऐसा कोई गंभीर दुर्योग हो, तो मुख्य विवाह से पूर्व कन्या का प्रतीकात्मक विवाह भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा, पीपल के वृक्ष या कुंभ यानी मिट्टी के घड़े से कराया जाता है, जिससे कुंडली का नकारात्मक प्रभाव उस निर्जीव वस्तु पर स्थानांतरित होकर समाप्त हो जाता है.

इसके साथ ही शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का सवा लाख जप और अनुष्ठान किसी भी प्रकार के अकाल कष्ट और जीवन संकट को टालने में पूरी तरह समर्थ माना गया है.

सौभाग्य वृद्धि के लिए शास्त्रों में कन्याओं को माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है, जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है और कुंडली के सभी अनिष्ट ग्रहों को शांत करता है.

यह भी पढ़ें- Sawan Grahan 2026: सावन 2026 में दो ग्रहण का संयोग, क्या खतरे की घंटी का संकेत?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 06:11 AM (IST)
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