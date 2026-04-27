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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो28 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य का गोचर, भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम पलटने के संकेत!

28 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य का गोचर, भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम पलटने के संकेत!

सावधान! 28 अप्रैल को शनि-मंगल का महा-संग्राम; क्या आपके शहर में भी होगी बिन मौसम बरसात? जानें इस दुर्लभ ग्रह संयोग का आपकी राशि और देश की अर्थव्यवस्था पर असर. कहीं आज आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Apr 2026 02:38 PM (IST)
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Astrology 28 April 2026: ज्योतिष शास्त्र और मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 की ग्रह स्थिति असाधारण खगोलीय संकेतों की ओर इशारा कर रही है.

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, एक ओर जहां सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होकर सत्ता और ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं, वहीं मीन राशि में शनि, मंगल और बुध की त्रिग्रही युति एक बड़े वैश्विक और प्राकृतिक बदलाव का संकेत दे रही है.

ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन में उथल-पुथल ला सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और प्री-मानसून मौसम के मिजाज को भी अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है.

मेदिनी ज्योतिष का संकेत: अचानक मौसम में बड़ा उलटफेर

भारतीय ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथ 'वराहमिहिर कृत वृहत संहिता' के अनुसार, जब सूर्य अग्नि तत्व की राशि में हो और जल तत्व की राशि (मीन) में क्रूर ग्रहों का जमावड़ा हो, तो वायुमंडल में दबाव का असंतुलन पैदा होता है. 28 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष राशि में होकर भीषण गर्मी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन मीन राशि में बैठे शनि और मंगल अचानक 'अकाल वृष्टि' यानी बिन मौसम बरसात के योग बना रहे हैं.

खगोलीय गणनाओं के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत और पहाड़ी राज्यों में इस दिन तेज धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है. दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में चक्रवातीय दबाव बन सकता है, जिससे प्री-मानसून की गतिविधियां समय से पहले ही उग्र रूप ले सकती हैं. किसानों के लिए यह समय विशेष सावधानी बरतने का है, क्योंकि तैयार फसलों पर कुदरत का यह मिजाज भारी पड़ सकता है.

शास्त्रीय प्रमाण: क्या कहता है 'शनि-मंगल समायोग'?

ज्योतिषीय ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि 'शनि-मंगल समायोगे जगत् संताप जायते'. जब कर्मफल दाता शनि और साहस के कारक मंगल एक ही राशि में आते हैं, तो यह वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति पैदा करता है. 28 अप्रैल को यह युति मीन राशि में हो रही है. शास्त्रीय दृष्टि से मीन एक आध्यात्मिक लेकिन संवेदनशील राशि है. यहां बुध की उपस्थिति भी है, जो संचार और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इसका सीधा अर्थ यह है कि शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट या तकनीकी क्षेत्र में कोई बड़ा वैश्विक संकट (Global Technical Glitch) देखने को मिल सकता है. जो लोग सोने-चांदी या जमीन-जायदाद में निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें इस दिन किसी भी बड़े फैसले से बचना चाहिए.

28 अप्रैल का पंचांग: शुभ मुहूर्त और राहुकाल

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए समय की शुद्धि अनिवार्य है. मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को द्वादशी तिथि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है.

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52:32 से दोपहर 12:45:16 तक. यह दिन का सबसे शुभ समय है, जिसमें शुरू किए गए कार्यों में सफलता की संभावना 90% बढ़ जाती है.
  • राहुकाल का संकट: दोपहर 03:36:37 से शाम 05:15:28 तक. इस समय में कोई भी नया अनुबंध (Contract) या कीमती वस्तु की खरीदारी न करें, क्योंकि राहु की छाया कार्यों में अड़चनें पैदा करती है.
  • यमगण्ड काल: सुबह 09:01:11 से 10:40:03 तक. दक्षिण भारतीय ज्योतिष में इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है, अतः महत्वपूर्ण यात्राओं से इस दौरान बचें.

मेष राशि में सूर्य का तेज: किसे मिलेगा राजयोग का लाभ?

28 अप्रैल को सूर्य मेष राशि के 14वें अंश के आसपास होंगे, जो उनकी परम उच्च स्थिति के करीब है. शास्त्र कहते हैं कि उच्च का सूर्य व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और सरकारी लाभ देता है.

प्रशासनिक पद: जो लोग राजनीति या सरकारी सेवाओं में हैं, उनके लिए यह दिन प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने का है. या फिर इस दिशा में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाला है. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को करियर को लेकर चिंता हो सकती है, बॉस से बनाकर रखने में ही भलाई है.

आत्मविश्वास: मेष और सिंह राशि के जातकों में ऊर्जा का संचार बढ़ेगा. हालांकि, उच्च का सूर्य स्वभाव में अहंकार भी लाता है, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है.

इन 5 राशियों के लिए 'खतरे की घंटी', बढ़ सकती है मुसीबत

कुंडली के लग्न चक्र को देखें तो कुछ राशियों के लिए 28 अप्रैल का दिन चुनौतियों भरा रहने वाला है:

  1. मीन राशि: आपकी ही राशि में मंगल और शनि की युति है. वाहन सावधानी से चलाएं और गुस्से पर काबू रखें.
  2. कन्या राशि: चंद्रमा आपकी राशि में है लेकिन सातवें घर में पाप ग्रहों की दृष्टि है. जीवनसाथी के साथ विवाद होने की संभावना है.
  3. मिथुन राशि: दशम भाव (कर्म भाव) में ग्रहों का भारी जमावड़ा कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार बना सकता है.
  4. धनु राशि: चौथे घर में क्रूर ग्रहों की उपस्थिति माता के स्वास्थ्य और घरेलू सुख में कमी ला सकती है.
  5. वृश्चिक राशि: मंगल का शनि के साथ होना मानसिक तनाव और गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकता है.

आज का विशेष उपाय: ग्रहों के दुष्प्रभाव से कैसे बचें?

चूंकि आज मंगलवार है और ग्रहों की स्थिति विस्फोटक है, इसलिए शास्त्रों में वर्णित 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करना एक अभेद्य कवच की तरह काम करेगा.

  • लाल दान: मंगल को शांत करने के लिए मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें.
  • सूर्य अर्घ्य: तांबे के लोटे में गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी.
  • शनि शांति: शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, ताकि मीन राशि की युति का नकारात्मक प्रभाव कम हो सके.

आर्थिक और राजनीतिक भविष्यवाणियां

28 अप्रैल 2026 के ग्रहों का विश्लेषण बताता है कि आने वाले 15 दिनों में तेल, तिलहन और लोहे के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है. राजनीतिक गलियारों में किसी बड़े नेता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो सकती है. 'व्याघात योग' शाम 09:03 तक रहेगा, जो कानूनी पचड़ों में फंसने का संकेत देता है, इसलिए किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले दो बार जरूर पढ़ें.

क्या 28 अप्रैल वाकई डरावना है?

नहीं, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए है. 28 अप्रैल 2026 का दिन शक्ति (सूर्य) और संघर्ष (शनि-मंगल) के बीच संतुलन बनाने का दिन है. यदि आप अनुशासित रहते हैं और शुभ मुहूर्तों का पालन करते हैं, तो ग्रहों की यह नकारात्मक युति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी.

अपनी व्यक्तिगत कुंडली के विस्तृत विश्लेषण के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करना हमेशा श्रेयस्कर रहता है. मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए स्थानीय मौसम विभाग की चेतावनियों पर भी ध्यान दें.

यह भी पढ़ें- मई 2026 में बनेगा रूचक राजयोग: इन 5 राशियों के करियर और आत्मविश्वास पर पड़ेगा असर?

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 27 Apr 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Panchang #gochar Rashifal

Frequently Asked Questions

28 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति क्या दर्शा रही है?

28 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, जबकि मीन राशि में शनि, मंगल और बुध की त्रिग्रही युति होगी। यह एक असाधारण खगोलीय संकेत है।

28 अप्रैल 2026 को मौसम कैसा रह सकता है?

सूर्य की स्थिति भीषण गर्मी का संकेत दे रही है, लेकिन मीन राशि में शनि-मंगल की युति से बिन मौसम बरसात या धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है।

28 अप्रैल 2026 को शेयर बाजार या निवेश पर क्या असर पड़ सकता है?

मीन राशि में शनि-मंगल-बुध की युति से शेयर बाजार में गिरावट या कोई बड़ा वैश्विक तकनीकी संकट आ सकता है। कीमती निवेश से बचना चाहिए।

28 अप्रैल 2026 के लिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब है?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक है। राहुकाल दोपहर 03:36 से शाम 05:15 तक है, जिसमें शुभ कार्य न करें।

28 अप्रैल 2026 को किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए?

मीन, कन्या, मिथुन, धनु और वृश्चिक राशि वालों को वाहन चलाते समय, स्वास्थ्य और रिश्तों के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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