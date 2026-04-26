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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरमई 2026 में बनेगा रूचक राजयोग: इन 5 राशियों के करियर और आत्मविश्वास पर पड़ेगा असर?

मई 2026 में बनेगा रूचक राजयोग: इन 5 राशियों के करियर और आत्मविश्वास पर पड़ेगा असर?

Ruchak Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में रुचक योग का विशेष महत्व है. जब ग्रहों के सेनापति मंगल मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब रुचक राजयोग का निर्माण होता है. जानिए इस साल कब बनेगा ये राजयोग और असर?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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  • साहस, नेतृत्व क्षमता, और नए निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी।

Ruchak Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मई 2026 की शुरुआत बहुत विशेष रहने वाली है. 2 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे बेहद शक्तिशाली रूचक राजयोग बनेगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है और इसका प्रभाव खासतौर पर करियर, आत्मविश्वास और आम जीवन पर पड़ता है. 

ऐसा भी माना जाता है कि, इस दौरान व्यक्ति में साहस, नेतृत्व क्षमता और अपने बल पर आगे बढ़ने की ताकत मिलती है. यह समय नए निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही माना जा रहा है. 

रूचक योग क्या होता है?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब मंगल ग्रह अपनी ही राशि मेष या वृश्चिक या उच्च स्थिति में मजबूत होता है, तब रूचक राजयोग बनता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति साहसी होने के साथ आत्मविश्वासी और नेतृत्वकर्ता बनता है. इसके साथ ही आपकी मेहनत के प्रयास से आपको सफलता हासिल होती है. 

मेष राशि (Aries)

रूचक राजयोग आपके लिए नई एनर्जी और पावर पैक से भरा रहने वाला है. इस दौरान अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ लंबे समय से अटके हुए काम बनेंगे. इस दौरान आप एक्शन लेने के मूड में रहेंगे. करियर में नए अवसर खुद ब खुद पास आएंगे. सीनियर्स भी आपके काम से खुश रहेंगे.

निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सभी फैसले जल्दबाजी में लिए जाए. थोड़ा ठहरकर सोचेंगे तो परिणाम बेहतर हासिल होगा. व्यापार में रिस्क लेने का मन करेगा, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है.

पैसों से जुड़े मामलों में चीजे सही होने लगेगी. मेहनत का फल जरूर मिलेगा. किसी रिलेशनशिप्स में हैं, तो प्यार और अधिक गहरा होगा. यह समय खुद पर काम करने और अपनी पहचान बनाने के लिए बेहद उपयुक्त रहने वाला है. 

सिंह राशि (Leo)

यह समय आपके और आपके काम के लिए फुल ऑन वाइब्स से भरा रहने वाला है. रुचक राजयोग आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देगा. लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे. आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा.

करियर में नई पहचान मिलने के साथ प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. किसी भी काम में लीड करने का मौका मिल सकता है. फाइनेंशियल ग्रोथ इम्प्रुव होगी. लेकिन एक बात जरूर याद करें कि, किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस या अंहकार के चलते चीजें खराब मत होने दें. टीम के साथ मिलकर चलेंगे तो और बड़ा फायदा मिलेगा. यह समय अपनी वैल्यु और खुद को साबित करने का है. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

रुचक राजयोग आपके लिए लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है. आपकी अंदरूनी शक्ति और फोकस दोनों में इजाफा होगा. जो लोग लंबे समय से चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिल सकती है. करियर में नई ग्रोथ दिखाई देगी.

प्रमोशन या करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार को बढ़ाने के लिए ये समय काफी बेहतर रहने वाला है. आपके निर्णय सटीक साबित होंगे. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर होगी.

इस दौरान अपने गुस्से और इमोशंस पर काबू रखने की जरूरत है. फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी. निवेश करने से पहले जानकारी जरूर लें. यह समय है सही दिशा में आगे बढ़ने का और अपने गोल्स को अचीव करने का.

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मकर राशि (Capricorn)

रूचक योग मकर राशि के लिए धीरे-धीरे एक ठोस और स्थायी सफलता ला सकता है. इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी. जिम्मेदारिया बढ़ने के साथ चीजें अच्छे से डील करेंगे. व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट और डील्स मिलने की संभावना है.

कॉन्फिडेंस बेहतर होगा. आपके निर्णय प्रैक्टिकल और सही दिशा में होंगे. पैसों के मामले में अच्छा लाभ प्राप्त होगा. इस दौरान अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें. फैमिली सपोर्ट बना रहेगा. यह समय प्लानिंग को रियलिटी में बदलने का और ग्राउंड लेवल पर काम करने का है. 

मीन राशि (Pisces)

रुचक राजयोग आपके लिए नई शुरुआत ला सकता है. आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. नए आइडियाज पर काम करने का मौका मिलेगा. करियर में क्रिएटिव लोगों के साथ संबंध स्थापित करने से भविष्य में बड़े मौके मिल सकते हैं.

अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. नेटवर्क और दोस्तों का सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 26 Apr 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Mangal Mesh Transit Astrology 2026 Ruchak Rajyog

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए रूचक राजयोग का क्या मतलब है?

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे अंदरूनी शक्ति और फोकस बढ़ेगा। करियर में नई ग्रोथ और सटीक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।

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