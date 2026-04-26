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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Rashifal 26 April-2 May 2026: प्रमोशन मिलेगा या नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 26 April-2 May 2026: प्रमोशन मिलेगा या नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 26 April-2 May 2026: ये नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 26 Apr 2026 08:06 AM (IST)
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Weekly Rashifal 26 April-2 May 2026: यह सप्ताह आपके राशि के लिए कितना अनुकूल रहेगा इसका जानकारी ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव के देखकर गणना करके इसका सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते है सभी लोग यह जानना चाहते है यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा परिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन , व्यापार, शिक्षा तथा प्रेम सम्बन्ध.

इस सप्ताह को अनुकूल बनाने किए कौन से रंग का उपयोग करे, तथा कौन से अंक का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को सुदृढ़ करे आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष से मीन राशि के लोगों के लिए.

मेष राशि 

मेष राशि वाले को यह सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि के पंचम छठे ,सातवे  भाव में संचरण करेगे,यह सप्ताह मेष राशि वाले के सप्ताह के सुरुआत मिला जुला रहेगा,पारिवारिक जीवन 

साधारण रहेगा लेकिन एक दुसरे के सहयोग करेगे,पारिवारिक आय मजबूत रहेगा सप्ताह के मध्य से व्यापार में उन्नति होगी. करियर में उन्नति होगी,सरकारी नौकरी कर रहे है वरिष्ठ अधिकारी से सहयोग मिलेगा,नौकरी में किए गए प्रयास से सफलता मिलेगी,शुक्र के प्रभाव से प्रेम सम्बन्ध मजबूत बनेगा वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे.सप्ताह के अंतिम दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा.

  • शुभ रंग भूरा 
  • शुभ अंक 08 
  • शुभ दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार 
  • उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करे .

वृषभ राशि 

वृषभ राशि वाले के लिए यह सप्ताह चंद्रमा आपके राशि की चौथे पांचवे तथा छठे भाव में संचरण करेंगे, परिवारिक जीवन सुखद रहेगा परिवार में अधूरे पड़े कार्य को लेकर प्लान बन सकता है.आर्थिक स्थति को लेकर चिंतित रहेगे लेकिन सप्ताह के मध्य से धन का आगमन होगा, व्यापार में कोई खास लाभ नहीं होगा लेकिन प्रयास जारी रखे,नौकरी करने वाले कार्य पर फोकस रखे, विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करे. प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे एक दुसरे के सहयोग करेगे,सिंगल है नए नए रिश्ते बनेगे .वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बनेगा. स्वस्थ्य अनुकूल रहेगा लेकिन बाहरी खाना खाने से बचे .

  • शुभ रंग नीला 
  • शुभ अंक 01 
  • शुभ दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार 
  • मंगलवार को गुड दान करे.

मिथुन राशि 

मिथुन राशि वाले को यह सप्ताह चंद्रमा आपके राशि की तीसरे चौथे तथा सप्ताह के अंतिम दिन पांचवे भाव में संचरण करेगे पारिवारिक रिश्ता मजबूत बनेगा,एक दुसरे को सहयोग करेगे लेकिन सभी लोग आत्मनिर्भर रहेंगे.संतान का उन्नति होगा साथ ही प्रसन्न रहेगे. व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूल रहेगा व्यापार से धन की वृद्धि होगी,शनि मंगल की युति इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बंधित व्यापार कर रहे हैं अच्छा लाभ होगा.

नौकरी में प्रसन्न रहेगे अपना कार्य समय से पहले निपटारा करेगे.नए परियोजना पर कार्य करने को मिलेगा.प्रेम सम्बन्ध में प्रसन्न रहेगे एक दुसरे को मदद करेगे.वैवाहिक जीवन में सुखप्रद रहेगा सप्ताह के अंत में धार्मिक स्थल पर दर्शन का प्लान बनेगा. रोमांस में वृद्दि होगी.स्वस्थ्य को लेकर सचेत रहे गैस तथा अपच की समस्या बन सकती है.

  • शुभ रंग बैगनी 
  • शुभ अंक 03  
  • शुभ दिन सोमवार , बुधवार, शनिवार  
  • उपाय -हनुमान चालीसा का पाठ करे तथा प्रसाद में बूंदी का भोग लगाए.

कर्क राशि 

कर्क राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के दूसरे तीसरे तथा चौथे भाव में रहेगे यह सप्ताह भावनाओ तथा आकांक्षा के साथ जुड़ा रहेगा.पारिवारिक जीवन में थोड़ी  उतार चढ़ाव बनेगी लेकिन सप्ताह के मध्य से रिश्ता मजबूत बनेगा भाई बहन सहयोग करेगे. व्यापार मिला जुला रहेगा लेकिन माह के मध्य से व्यापार में अच्छा वृद्दि होगी,उधारी पैसा वापस मिलेगा नौकरी में उन्नति होगी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी कार्य क्षेत्र से रुकावट दूर होगा,करियर में उन्नति होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में बाधा बन रही थी सूर्य का सहयोग मिलेगा तैयारी ठीक तरह से करे.

नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है .शिक्षा में उन्नति करेगे लेकिन अपने सिलेबस पर ध्यान दे ,प्रेम सम्बन्ध सुखद रहेगा पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है ,वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा,छोटी बात पर विवाद नहीं करे स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा पुरानी बिमारी से राहत मिलेगा.

  • शुभ रंग संतरी  
  • शुभ अंक 07  
  • शुभ दिन मंगलवार , गुरुवार , शनिवार  
  • उपाय -गाय को हरा चारा खिलाए 
  • गणेश जी के मंत्र का जाप करे .

सिंह राशि 

सिंह राशि वाले को यह सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के पहले दुसरे तथा तीसरे भाव में रहेगे परिवार के सदस्य के साथ मिलजुलकर रहे, परिवार में समय दे रिश्ता मजबूत बनेगा. आकर्षण शक्ति मजबूत बनेगा.समाज मे प्रभाव में वृद्दि होगी . व्यापार में लाभ होगा.शुक्र दशम भाव में है सप्तम भाव में राहु है बिजनेश में नया निवेश से बचे साथ ही किसी तरह के जल्दबाजी से दूर रहे.

टेक्निकल क्षेत्र में कार्य करने वाले अच्छे स्थति में रहेगे .नौकरी में आपका हौसला बुलंद रहेगा कार्य की प्रशंसा होगी.शिक्षा के उन्नति करेगे प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगा.करियर में ध्यान दे जल्दबाजी में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करे .लव लाइफ में उत्साहित रहेगे पहले से विवाद बना हुआ था संवाद से रिश्ता मजबूत बनेगा,स्वस्थ्य पर ध्यान रखे खान पान पर ध्यान दे .

  • शुभ रंग गुलाबी   
  • शुभ अंक 05   
  • शुभ दिन सोमवार,गुरुवार , शनिवार  
  • उपाय -उगते हुए सूर्य को जल लाल फुल तथा लाल कुमकुम डालकर अर्घ्य दे.

कन्या राशि 

कन्या राशि वाले को इस सप्ताह भाग्य साथ देगा चंद्रमा आपके राशि की द्वादश ,पहला तथा अंतिम दिन दुसरे भाव में संचरण करेगे.परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना कर रखे, आपके कार्य में सहयोग करेगे,सप्ताह में मध्य तक समाज में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी,राजनितिक क्षेत्र मजबूत बनेगा,व्यापार में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा.निजी तथा सरकारी नौकरी कर रहे है.

गुरु के प्रभाव से उन्नति करेगे करियर में प्रोग्रेस करेगे शनि छठे भाव में है कौशल में वृद्धि होगी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, विधार्थियों को शिक्षा में ध्यान रखे विश्वास में वृद्दि होगी.लव लाइफ में पार्टनर के साथ समय दे अपनी निजी बाते शेयर करे,रिश्ता मजबूत बनेगा.सिंगल है नए रिश्ते बनेगे,वैवाहिक जीवन में हल्की विवाद बनेगा.स्वस्थ्य को लेकर चिंता नहीं करे स्वस्थ्य रहेगे.

  • शुभ रंग -आसमानी   
  • शुभ अंक 07    
  • शुभ दिन- मंगलवार ,गुरुवार , शनिवार  
  • उपाय -बजरंग बाण का पाठ करे .

तुला राशि 

तुला राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के एकादश ,द्वादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन पहले भाव में रहेगे.परिवार के सदस्यों साथ छोटे छोटे बात पर कहासुनी होगी लेकिन आपकी समझदारी से रिश्ते को अनुकूल बनाने में सफल रहेगे, व्यापार सप्ताह के मध्य तक अच्छे स्थति में चलेगा जिसे आपका कॉन्फिडेंस लेबल मजबूत बनेगा.आय 

ठीक रहेगा.विद्यार्थियों को पढाई में ध्यान नहीं रहेगा पंचम भाव में राहु है पढाई में फोकस नहीं रहेगा,करियर में उन्नति करेगे लेकिन छठे भाव में शनि मंगल बुध कार्य क्षेत्र में विवाद बनायेगे इन्फॉर्मेशन टेक्नीकल से सम्बन्धित नौकरी कर रहे है अच्छे स्थति में रहेगे प्रेम सम्बन्ध में विवाद बनेगा,पार्टनर से संवाद करते समय सावधानी रखे , स्वास्थ्य गुप्त रोग से परेशान रहेगे .

  • शुभ रंग -फिरोजा   
  • शुभ अंक 03     
  • शुभ दिन- सोमवार ,गुरुवार , शुक्रवार   
  • उपाय -शनि के मन्त्र का जाप करे .
  • भगवान विष्णु का पूजन करे .

वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि वाले के लिए यह सप्ताह उन्नति का रहेगा चंद्रमा आपकी राशि की दशम ,एकादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन द्वादश भाव में रहेगे.पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा एक दुसरे  को कार्पोरेट करेगे,एक दुसरे के प्रति प्रेम तथा सौहाद्र बनेगा.

बिजनेश में अच्छे लाभ के संयोग बन रहे है व्यापार में शुक्र सहयोग करेगे नए नए व्यापार की प्लान किए है सफलता मिलेगा.नौकरी में मान सम्मान मिलेगा.मेहनत का परिणाम अनुकूल रहेगा.सहकर्मी सहयोग करेगे विधार्थियों के लिए मेहनत का हफ्ता रहेगा उच्य शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं परिश्रम करना पड़ेगा.

सहपाठी के भरोसा पर अपना  प्रोजेक्ट नहीं ले.प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे, एक दुसरे के प्रति रिश्ते में विश्वास बढेगा.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे लेकिन रिश्ते का ख्याल रखे,सोसल मिडिया से नए मित्र बनेंगे. स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा.

  • शुभ रंग -पिला    
  • शुभ अंक 01      
  • शुभ दिन- सोमवार ,बुधवार , शुक्रवार   
  • उपाय -भगवान शिव को जल से अभिषेक करे . .
  • भगवान विष्णु का पूजन करे.

धनु राशि 

धनु राशि वाले के लिए यह सप्ताह प्रेम और विश्वास का रहेगा चंद्रमा आपके राशि के नवम ,दशम तथा सप्ताह के अंतिम दिन एकादश भाव में संचरण करेगे धनु राशि वाले के लिए यह सप्ताह परिवार के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्लान बनेगा.माता पिता का स्वस्थ्य अनुकूल रहेगा, परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा. व्यापार में अच्छा धन का लाभ होगा,बिजनेश में ग्रोथ होगा.

नौकरी कर रहे है अपने कार्य पर ध्यान दे,ऑफिस के राजनितिक से दूर रहे कार्य पर फोकस रखे,शिक्षा में उन्नति करेगे माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा .करियर में थोड़ी प्रयास करे सफलता मिलेगा. .प्रेम सम्बन्ध को लेकर कन्फ्यूजन बन सकता है पार्टनर से संवाद करते समय सावधानी बरते वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा,कंधे का समस्या बन सकता है.

  • शुभ रंग -गुलाबी     
  • शुभ अंक 04       
  • शुभ दिन- सोमवार ,गुरुवार , शुक्रवार   
  • उपाय - भगवान विष्णु का पूजन करे. 

मकर राशि 

मकर राशि वाले को यह सप्ताह अस्थिरता का रहेगा चंद्रमा अष्टम,नवम तथा दशम भाव में संचरण करेगे ग्रहों की स्थति मिला जुला है सूर्य चौथे भाव में है पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.आर्थिक स्थति मजबूत बनेगा,मन चंचल रहेगा, परिवार के साथ लम्बी यात्रा बनेगी.माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा व्यापार अच्छे स्थति में चलेगा लेकिन पूंजी का निवेश से बचे.

नौकरी कर रहे है कार्य करने के तरीके में बदलाव करे होटल तथा सोसल मिडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे है नौकरी को लेकर उत्साहित रहेंगे.नए नौकरी के खोज में है सप्ताह के अंत तक सफलता मिलेगी  ,करियर में पूरी निष्ठा के साथ मेहनत  करे तभी आगे सफलता मिलेगा.

प्रतियोगिता परीक्षा की तयारी कर रहे है थोडा इंतजार करे,कालेज में पढ़ने वाले विधार्थियों को शिक्षा पर ध्यान रखना पड़ेगा,प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे ,शुक्र पंचम भाव में है पार्टनर के बात को को अहमियत दे रिश्ते में ताजगी आएगी.वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बनेगा,

  • शुभ रंग -भूरा     
  • शुभ अंक 07       
  • शुभ दिन- मंगलवार ,गुरुवार,शुक्रवार   
  • उपाय - गणेश जी को पूजन करे .

कुम्भ राशि 

कुम्भ राशि वाले को इस सप्ताह योजना से भरा रहेगा चंद्रमा आपके राशि के सातवे,आठवें तथा अंतिम दिन नवम भाव में संचरण करेगे पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी.चौथे भाव में शुक्र है परिवार में शांति तथा सद्भभावना बनेगा.व्यापार में एनर्जी की वृद्धि होगी,निवेश के लिए सही समय नही है जैसा चल रहा है उसे मेंटेन रखे .नौकरी में उन्नति होगी टेक्निकल क्षेत्र में कार्य कर रहे है सफलता मिलेगी.

शिक्षा में लापरवाही नहीं करे पढाई पर विशेष समय दे. करियर में परेशानी होगी लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रहेगे पुरानी बात को लेकर विवाद बनेगी, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समय नहीं देंगे, लेकिन रिश्ते पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.स्वास्थ्य पर ध्यान रखे डिहाइड्रेशन की समस्या बन सकती है . 

  • शुभ रंग -केशरी      
  • शुभ अंक 03       
  • शुभ दिन- मंगलवार ,बुधवार ,शुक्रवार   
  • उपाय - हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाए.

मीन राशि

मीन राशि वाले को यह सप्ताह धैर्य और काम लेने की है चंद्रमा आपके राशि की छठे, सातवे तथा आठवें भाव में संचरण करेगे.पारिवारिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे,परिवार के प्रति आपका जिम्मेदारी बढ़ेगी लेकिन आपका मेहनत और विश्वास आपको उन्नति प्रदान करेगा.बिजनेश कर रहे है व्यापार में उन्नति होगी जिसे आर्थिक स्थति मजबूत बनेगा.

पुराने ग्राहक के साथ तालमेल अनुकूल रहेगा.नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में पुराने विवाद दूर होगा विधार्थियों के लिए यह सप्ताह शिक्षा में मेहनत करनी पड़ेगी ,शनि मंगल और बुध की युति करियर में उन्नति देगा लेकिन विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करे.प्रेम सम्बन्ध अनुकूल रहेगा नए नए रिश्ते.वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बनेगा,स्वस्थ्य को लेकर इस सप्ताह चिंतित रहेगे ,सर दर्द तनाव से परेशान रहेगे .

  • शुभ रंग -पिला      
  • शुभ अंक 05        
  • शुभ दिन- मंगलवार ,शुक्रवार ,शनिवार   
  • उपाय - शनि देव का पूजन करे 
  • जरुरतमंद लोगो को भोजन कराए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 26 Apr 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal 2026 Saptahik Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों को व्यापार में किस चीज़ से बचना चाहिए?

सिंह राशि वालों को बिजनेस में नया निवेश करने से बचना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से दूर रहना चाहिए।

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