सोमवार को सफेद रंग की वस्तुएं, जैसे दूध, दही और मिठाई खरीदना शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित है।
Shopping Astrology: किस दिन क्या खरीदें? जानें शुभ मुहूर्त और दिन के अनुसार खरीदारी करने की वस्तु
Shopping Astrology Tips: हिंदू धर्म में किसी भी वस्तु की खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ दिनों का विशेष ध्यान रखा जाता है. आइए जानते हैं सप्ताह के सातों दिन क्या खरीदना सही माना जाता है?
Shopping Astrology Tips: हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ दिन का विशेष ध्यान दिया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि किए गए काम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो. बात की जाए वस्तुओं की खरीदारी की तो, सनातन परंपरा में दिन के हिसाब से वस्तुओं को खरीदने की परंपरा है.
हफ्ते के 7 दिनों में किस दिन क्या खरीदना सही और क्या खरीदना गलत माना जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
सोमवार के दिन क्या खरीदना शुभ?
हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा देवता को समर्पित है. इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं की खरीदारी करना अति उत्तम माना जाता है. जैसे दूध, दही, मिठाई आदि खरीदना अच्छा माना जाता है.
मंगलवार
मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है. ऐसे में मंगलवार के दिन भूमि और भवन से संबंधित वस्तुओं खरीदना शुभ माना जाता है. मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने से जल्दी ही ऋण जाल से मुक्ति मिलती है.
बुधवार
हिंदू परंपराओं में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है. इस स्टेशनरी से संबंधित सामानों को खरीदना अच्छा माना जाता है. इसमें कॉपी-किताब, पेन-पेंसिल और खेल के सामान से जुड़ी वस्तुएं शामिल हैं.
गुरुवार
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस दिन भूमि, भवन या फ्लैट को खरीदना शुभ माना जाता है. इसके अलावा गुरुवार के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी अच्छा होता है.
शुक्रवार
शुक्रवार के दिन धन-संपत्ति, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी वस्तुओं को खरीदना शुभ है. ज्योतिष शास्त्र में यह दिन शुक्र देवता को समर्पित है.
शनिवार
शनिवार का दिन शनि देवता को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन घरेलू सामान, झाड़ू, चांदी या राशन खरीदने के लिए शुभ माना जाता है.
रविवार
रविवार का दिन नवग्रहों के राजा सूर्य देवता को समर्पित होता है.इस दिन फर्नीचर, गाड़ी, लाल रंग से जुड़ी चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
