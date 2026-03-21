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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 21 March 2026: मीन राशि पैसों की होगी बारिश, नई नौकरी में मिलेगा मनचाहा पद

Aaj Ka Meen Rashial 21 March 2026: मीन राशि पैसों की होगी बारिश, नई नौकरी में मिलेगा मनचाहा पद

Pisces Horoscope 21 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 03:21 AM (IST)
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Meen Rashifal 21 March 2026 in Hindi: मीन राशि नवरात्रि के तीसरे दिन चन्द्रमा 2वें भाव में होने से धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. आज का दिन आपके लिए समृद्धि और उपलब्धियों से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. योग और सात्विक आहार अपनाने से आपकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी. मानसिक शांति और संतुलन महसूस होगा, जिससे आप हर कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
ऐन्द्र योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए आज धन वर्षा के योग हैं. आपके अनुभव और प्रोडक्ट की मार्केट में भारी मांग रहेगी. फॉरेन बिजनेस में टैरिफ की अनुकूलता से मुनाफा बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्राएं नए निवेश के अवसर लेकर आएंगी. पुरानी बचत आज बड़े काम आएगी और बिजनेस में ऐतिहासिक लाभ मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत शुभ है. आपकी सलाह को मैनेजमेंट पूरी गंभीरता से लेगा और आपके काम की सराहना होगी. जो लोग नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें अपनी पसंद का प्रोजेक्ट और टीम मिलेगी. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगी.

लव और फैमिली राशिफल
पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों का समाधान होगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं, जो मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगी. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद अच्छा है. सफलता मिलने के प्रबल योग हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: ब्राउन
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 8
उपाय: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें.

FAQs

1. क्या आज धन लाभ होगा?
हां, व्यापार और निवेश से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं.

2. करियर में क्या सफलता मिलेगी?
आपकी मेहनत और स्किल्स के कारण सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
परिवार में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा, पैतृक मामलों का समाधान होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 03:21 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
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