Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Rashifal: 21 मार्च 2026 का राशिफल. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है. चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है. सुबह 09:26 से 10:57 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई बड़ा निर्णय, निवेश या साइनिंग टालना बेहतर होगा.

आज का दिन सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि निर्णयों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. नवरात्रि की शक्ति जहां आपको साहस दे रही है, वहीं मेष राशि में चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र की तेज ऊर्जा आपको जल्दबाजी की ओर धकेल सकती है. यही वजह है कि आज का राशिफल सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है, गलत समय पर लिया गया एक फैसला पूरे दिन की दिशा बदल सकता है. खासतौर पर राहुकाल के 91 मिनट आपके करियर, धन और रिश्तों पर गहरा असर डाल सकते हैं. इसलिए आज हर कदम सोच-समझकर उठाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

मेष (Aries) - 21 मार्च 2026

मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और बदलाव का संकेत दे रहा है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है (रात 23:58 तक). चंद्रमा आज आपकी अपनी राशि मेष में ही गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 24:38 तक रहेगा). आपकी राशि में चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का योग आपको अति-उत्साहित बना सकता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) की परीक्षा होगी. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा होने से आपके मन में नए बिजनेस आइडियाज आएंगे. हालांकि, पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई बड़ा वित्तीय निवेश करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) आपके लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या डील क्लोज करने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज थोड़ा धैर्य रखें. मेष राशि का चंद्रमा आपको जिद्दी बना सकता है, जिससे पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है. मां चंद्रघंटा की पूजा में शामिल होने से मन शांत रहेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सिरदर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. काम के बीच में ब्रेक लें और अपनी डाइट पर ध्यान दें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Main Character Energy' वाली है. आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे, लेकिन सावधान रहें—अश्विनी नक्षत्र की तेजी आपको बिना सोचे-समझे रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकती है. सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले फैक्ट-चेक जरूर करें. आज का दिन 'Self-Investment' के लिए बेस्ट है, अपनी किसी स्किल को निखारने पर काम करें.

लकी कलर: लाल और केसरिया

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए माता रानी को लाल फूल और दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके साहस में वृद्धि होगी और मन का डर दूर होगा.

वृषभ (Taurus) - 21 मार्च 2026

वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के वीर और सौम्य रूप को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह स्थिति खर्चों में वृद्धि और मानसिक भागदौड़ का संकेत दे रही है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में आपको बहुत संभलकर चलने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनावश्यक खर्च करा सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी अनजान स्कीम में पैसा न लगाएं और न ही उधार का लेन-देन करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी पुराने निवेश से लाभ पाने या विदेशी संपर्कों से बात करने के लिए सबसे बेहतर समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज वाणी पर संयम रखें. आपका जिद्दी स्वभाव आज पार्टनर के साथ दूरी पैदा कर सकता है. घर में नवरात्रि की पूजा का माहौल तनाव को कम करने में मदद करेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको नींद न आने (Insomnia) या आंखों में भारीपन की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा अदरक खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Low Energy & Chill' वाली है. आज आप दुनिया से थोड़ा कटकर अकेले समय बिताना पसंद करेंगे. सोशल मीडिया पर किसी 'Trend' का हिस्सा बनने के बजाय आज अपने 'Mental Health' पर ध्यान दें. आज का दिन 'Self-Care' और 'Digital Detox' के लिए बेस्ट है. किसी भी ऑनलाइन विवाद से खुद को दूर रखें.

लकी कलर: क्रीम और फिरोजी

लकी नंबर: 2 और 6

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए माता रानी को मिश्री, मखाना और सफेद कमल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण लगेगा और मन को शांति मिलेगी.

मिथुन (Gemini) - 21 मार्च 2026

मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा की वीरता और शांति को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'लाभ स्थान' का चंद्रमा आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का संकेत दे रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी नेटवर्किंग और पुराने संपर्क बहुत बड़ा फायदा दिला सकते हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा अचानक धन लाभ के योग बना रहा है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या बड़े निवेश से बचें, वरना नुकसान हो सकता है. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी बड़े बिजनेस डील को फाइनल करने या नया गैजेट खरीदने के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग के लिए समय अच्छा है. नवरात्रि की पूजा में परिवार के साथ समय बिताना आपको नई ऊर्जा देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप खुद को काफी 'Active' महसूस करेंगे, लेकिन अश्विनी नक्षत्र की तेजी के कारण जल्दबाजी में चोट लगने का डर है, इसलिए सावधानी बरतें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Network & Grow' वाली है. आज आपका 'Social Circle' आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला सकता है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट वायरल होने के चांस हैं, बस अपनी 'Vibe' को पॉजिटिव रखें. आज का दिन 'Collaborations' के लिए बेस्ट है. फालतू की 'Doomscrolling' छोड़कर अपने सपनों की लिस्ट (Bucket List) पर काम शुरू करें.

लकी कलर: हल्का हरा और पीला

लकी नंबर: 3 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए माता रानी को हरे फल या साबुत मूंग का भोग लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और अटके हुए पैसे वापस मिलेंगे.

कर्क (Cancer) - 21 मार्च 2026

कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके करियर में बड़े बदलाव और व्यस्तता का संकेत दे रहा है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के घंटे की प्रचंड ध्वनि और साहस को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'कर्म स्थान' का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और फुर्ती की सराहना होगी. दसवें भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मैनेजमेंट, प्रशासन या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान अपने बॉस या सीनियर्स से किसी भी तरह की बहस में न पड़ें, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) नई नौकरी जॉइन करने या महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. काम की अधिकता के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे जीवनसाथी थोड़ा नाराज हो सकता है. नवरात्रि की शाम की आरती में परिवार के साथ शामिल होना रिश्तों में मिठास लाएगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको घुटनों में दर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अश्विनी नक्षत्र के कारण आज आप बहुत ज्यादा "Rush" में रहेंगे, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Hustle Mode ON' वाली है. आज आपका पूरा फोकस अपने 'Career Goals' और 'Portfolio' को बेहतर बनाने पर होगा. सोशल मीडिया पर केवल दिखावे के बजाय अपनी 'Authentic Work Life' शेयर करें. आज का दिन 'Professional Connections' बनाने के लिए बेस्ट है. फालतू के इमोशनल ड्रामे से दूर रहकर अपनी 'Productivity' पर ध्यान दें.

लकी कलर: सफेद और दूधिया (Cream)

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए माता रानी को कच्चा दूध और बताशे अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपके कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मानसिक बल प्राप्त होगा.

सिंह (Leo) - 21 मार्च 2026

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है, लेकिन राहुकाल की छाया से बचना होगा. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के तेज और साहस को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'भाग्य स्थान' का चंद्रमा आपकी धार्मिक यात्रा और लंबी दूरी की योजनाओं को बल देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. नौवें भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी सरकारी काम या टैक्स संबंधी मामले को हाथ में न लें, वरना फँस सकते हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) लंबी अवधि के निवेश या नई बिजनेस डील साइन करने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन पिता या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का है. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है. नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना आपके पारिवारिक क्लेश को खत्म करेगी. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको जांघों या पैरों में खिंचाव महसूस हो सकता है. अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'Over-active' बनाएगी, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम भी दें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Manifestation & Adventure' वाली है. आज आपका 'Luck Factor' हाई है, इसलिए अपनी 'Wishlist' पर काम शुरू करें. सोशल मीडिया पर आपकी कोई 'Travel Story' या 'Opinion' काफी अटेंशन पा सकती है. आज का दिन 'Soul Searching' और 'Positive Vibes' के लिए बेस्ट है. पुरानी गलतियों से सीखें और अपनी 'Personal Growth' पर फोकस करें.

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए माता रानी को केसर युक्त मिठाई और लाल फल (जैसे सेब) अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे आपके भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कन्या (Virgo) - 21 मार्च 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और गहरे बदलावों का संकेत दे रहा है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा की असीम शक्ति को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'अष्टम भाव' का चंद्रमा मानसिक उथल-पुथल और अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत देता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपको गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा. आठवें भाव का चंद्रमा काम में देरी और अचानक रुकावटें पैदा कर सकता है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन जोखिम भरा है. राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी को भी उधार न दें और न ही शेयर बाजार में कोई बड़ा दांव लगाएं, वरना भारी नुकसान हो सकता है. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने या रिसर्च वर्क के लिए बेहतर है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन संवाद की कमी के कारण तनावपूर्ण हो सकता है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आपको इन संकटों से बचा सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पेट दर्द, इन्फेक्शन या अचानक थकान महसूस हो सकती है. वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें. यदि अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Low-key & Observant' वाली है. आज आप लोगों की बातों में आने के बजाय शांति से सबको ऑब्जर्व करें. सोशल मीडिया पर चल रही किसी कॉन्ट्रोवर्सी में न कूदें, वरना 'Cancel' होने का डर है. आज का दिन 'Shadow Work' और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए बेस्ट है. अपने 'Circle' को छोटा रखें और अपनी 'Vibe' को प्रोटेक्ट करें.

लकी कलर: गहरा हरा और भूरा

लकी नंबर: 5 और 8

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए माता रानी को साबुत मूंग के दाने और हरे फल अर्पित करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का 108 बार जाप करें. इससे आपके जीवन में आ रहे आकस्मिक संकट दूर होंगे और मन का डर खत्म होगा.

तुला (Libra) - 21 मार्च 2026

तुला राशि वालों, आज का दिन आपके रिश्तों और साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के घंटे की शक्ति और संतुलन को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'सप्तम भाव' का चंद्रमा आपके दांपत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में नई ऊर्जा का संचार करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपको साझेदारी के कामों में बहुत बड़ा मौका मिल सकता है. सातवें भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का योग पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए शानदार है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभ दिलाने वाला है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी कानूनी समझौते या बड़े लेन-देन से बिल्कुल दूर रहें, वरना भारी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी नए पार्टनर के साथ हाथ मिलाने या नए प्रोजेक्ट की घोषणा के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन प्यार भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आप साथ में नवरात्रि की विशेष पूजा का आनंद लेंगे. जो लोग विवाह के योग्य हैं, उन्हें आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द या यूरिनरी समस्या हो सकती है. अश्विनी नक्षत्र की तेजी आपको बेचैन कर सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और मन को शांत रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें. यदि अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Collaboration & Partnership' वाली है. आज आप किसी के साथ मिलकर 'Next Big Project' पर काम शुरू कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी 'Dating Life' या 'Couple Goals' को लेकर चर्चा हो सकती है. आज का दिन अपनी 'Negotiation Skills' को दिखाने के लिए बेस्ट है. फालतू के झगड़ों के बजाय 'Win-Win' सिचुएशन बनाने पर ध्यान दें.

लकी कलर: सफेद और चमकीला नीला (Electric Blue)

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए माता रानी को मिश्री, मखाना और चमेली के फूल अर्पित करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपके रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होगी और व्यापार में उन्नति मिलेगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 21 मार्च 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं के समाधान का है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के अदम्य साहस को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'शत्रु हंता' योग आपके विरोधियों को पस्त करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी कार्यक्षमता अद्भुत रहेगी. छठे भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए वरदान है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वकालत या पुलिस सेवा से जुड़े हैं. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन कर्ज चुकाने या लोन संबंधी कागजी कार्रवाई के लिए अच्छा है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने की गलती न करें, वरना वह कभी वापस नहीं आएगा. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी पुराने विवाद को सुलझाने या नई स्वास्थ्य पॉलिसी लेने के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें, वरना घर का माहौल बिगड़ सकता है. नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में ध्यान लगाना आपके क्रोध को शांत करेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको एसिडिटी, कमर दर्द या आंखों में खिंचाव महसूस हो सकता है. अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'Restless' बना सकती है, इसलिए योग का सहारा लें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें. यदि अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Fighter & Goal-Oriented' वाली है. आज आप अपने 'Haters' को अपने काम से जवाब देंगे. सोशल मीडिया पर किसी 'Trend' का हिस्सा बनने के बजाय आज अपने 'Productivity Hacks' को आजमाएं. आज का दिन अपनी 'Digital Space' को साफ करने और फालतू के कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करने के लिए बेस्ट है. अपनी 'Privacy' को लेकर थोड़े सावधान रहें.

लकी कलर: गहरा लाल और मैरून

लकी नंबर: 9 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए माता रानी को अनार, गुड़ और लाल चंदन अर्पित करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius) - 21 मार्च 2026

धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता, शिक्षा और संतान पक्ष से जुड़ी बड़ी खबरों का है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के घंटे की मधुर ध्वनि और ज्ञान को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'त्रिकोण भाव' का चंद्रमा आपके भाग्य को नई गति देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी बुद्धि और विवेक कमाल करेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो शेयर बाजार, डिजाइनिंग, एजुकेशन या खेल जगत से जुड़े हैं. अचानक कोई नया आईडिया आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें, वरना भारी नुकसान हो सकता है. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी नए कोर्स की शुरुआत या महत्वपूर्ण सलाह लेने के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन रोमांटिक रहेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. नवरात्रि की पूजा में परिवार के साथ समय बिताना आत्मिक शांति देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन अश्विनी नक्षत्र की 'Fire Energy' के कारण आपको पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें. यदि अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Creative & Passionate' वाली है. आज आप अपने किसी 'Side Hustle' या पैशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी क्रिएटिव रील या पोस्ट वायरल होने के चांस हैं. आज का दिन 'Self-Expression' के लिए बेस्ट है. पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठने के बजाय 'Next Chapter' पर फोकस करें.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए माता रानी को चने की दाल, हल्दी और बेसन के लड्डू अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और रुके हुए मांगलिक कार्य पूरे होंगे.

मकर (Capricorn) - 21 मार्च 2026

मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के दिव्य रूप को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'सुख स्थान' का चंद्रमा आपको घरेलू मामलों में व्यस्त रखेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपको 'Work from Home' या कार्यस्थल पर घरेलू माहौल जैसा अनुभव हो सकता है. चौथे भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन घर की साज-सज्जा पर खर्च कराने वाला है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी जमीन-जायदाद के सौदे को फाइनल न करें, वरना कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) नया वाहन खरीदने या गृह प्रवेश की योजना के लिए सबसे उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज अपनी माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. पार्टनर के साथ घर की शांति को लेकर चर्चा हो सकती है. नवरात्रि की पूजा में कपूर की आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सीने में भारीपन, कफ या फेफड़ों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. अश्विनी नक्षत्र की 'Fire Energy' आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन कर सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें. यदि अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Homebody & Chill' वाली है. आज आप बाहर घूमने के बजाय अपने कमरे को 'Makeover' देने या अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने में ज्यादा खुशी महसूस करेंगे. सोशल मीडिया पर अपनी 'Coziness' और 'Aesthetic Home Vibes' शेयर करें. आज का दिन अपनी जड़ों (Roots) से जुड़ने और पुराने दोस्तों से बात करने के लिए बेस्ट है. फालतू के 'Comparison' से बचें और अपनी शांति को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शनि है, इसलिए माता रानी को नीले फूल और बादाम का भोग अर्पित करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपके मानसिक सुख में वृद्धि होगी और संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे.

कुंभ (Aquarius) - 21 मार्च 2026

कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके साहस, संचार और छोटी यात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के घंटे की गर्जना और पराक्रम को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'पराक्रम भाव' का चंद्रमा आपको नई चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी 'Communication Skills' और मेहनत रंग लाएगी. तीसरे भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का योग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन भाई-बहनों या करीबी मित्रों के सहयोग से लाभ दिला सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी विवादित ईमेल का जवाब न दें और न ही कोई नया गैजेट खरीदें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी नए प्रोजेक्ट की पिचिंग या शॉर्ट ट्रिप शुरू करने के लिए सबसे बेहतर है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन भाई-बहनों के साथ संबंधों को सुधारने का है. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है. नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको कंधों, गर्दन या कान में तकलीफ महसूस हो सकती है. अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'Over-excited' बना सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें. यदि अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Network & Socialize' वाली है. आज आप अपनी 'Community' या 'Friend Circle' में काफी पॉपुलर रहेंगे. सोशल मीडिया पर किसी नए 'Collab' के लिए बात आगे बढ़ सकती है. आज का दिन 'Upskilling' और नए आइडियाज पर काम शुरू करने के लिए बेस्ट है. फालतू के 'Keyboard Warrior' बनने के बजाय अपनी असली ग्रोथ पर फोकस करें.

लकी कलर: हल्का नीला और सिल्वर

लकी नंबर: 4 और 8

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शनि है, इसलिए माता रानी को काले तिल की बर्फी या सूखे मेवे अर्पित करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपका साहस बढ़ेगा और आपके संचार में मधुरता आएगी.

मीन (Pisces) - 21 मार्च 2026

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए संचय, परिवार और वाणी के प्रभाव का है. आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. यह 'धन भाव' का चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी में तेजी लाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपको अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बैंकिंग, फाइनेंस, और पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ है. आज अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:26 से 10:57) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय ट्रांजेक्शन या निवेश से बचें, वरना धोखे का शिकार हो सकते हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) नया बैंक अकाउंट खोलने या सोने/गहनों में निवेश के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन मधुर रहेगा. परिवार के साथ शानदार डिनर या गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. नवरात्रि की पूजा में माता रानी को भोग लगाना घर में सुख-समृद्धि लाएगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको दांतों में दर्द, गले में खराश या चेहरे पर सूजन जैसी समस्या हो सकती है. अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा के कारण आप आज बहुत ज्यादा 'Impulsive' होकर कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए अपनी बातों पर कंट्रोल रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Manifest & Secure the Bag' वाली है. आज आपका पूरा फोकस अपनी सेविंग्स और नए 'Income Streams' पर होगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Authenticity' को लोग पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी 'Controversial' टॉपिक पर बोलने से पहले सोचें. आज का दिन अपनी 'Portfolio' अपडेट करने और अपनी 'Worth' पहचानने के लिए बेस्ट है. पुरानी बातों को 'Unsubscribe' करें और नई शुरुआत पर ध्यान दें.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि तृतीय दिन):

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए माता रानी को केसर युक्त खीर या पीले फल (केला) अर्पित करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें. इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और परिवार में खुशहाली आएगी.

यह भी पढ़ें- 'दज्जाल' आने वाला है? जानें सोशल मीडिया पर फैल रहे डरावने वीडियो और डिजिटल अफवाहों की पूरी सच्चाई

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.