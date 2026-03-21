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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि 2026: 9 दिन, 9 देवी और अचूक बीज मंत्र; इस विधि से जप करने पर मिलेगी हर कार्य में सिद्धि

चैत्र नवरात्रि 2026: 9 दिन, 9 देवी और अचूक बीज मंत्र; इस विधि से जप करने पर मिलेगी हर कार्य में सिद्धि

Chaitra Navratri 2026: 9 दिन की शक्ति उपासना का महापर्व! मां दुर्गा के 9 रूपों के सिद्ध बीज मंत्र, जप विधि और महाउपायों से पाएं सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय. जय माता दी!

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 21 Mar 2026 04:00 AM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा केंद्र है. वर्ष 2026 की चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की प्रसन्नता के लिए मंत्र जप का विशेष महत्व बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार, यदि नियमानुसार बीज मंत्रों का जप किया जाए, तो संकटों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति संभव है.

नवरात्रि मंत्र जप चार्ट 2026, जो आपकी साधना को सफल बनाने में सहायक होगा.

दिन               तिथि / देवी       बीज मंत्र (108x दैनिक जप)                                  लाभ
1 प्रतिपदा / शैलपुत्री ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे                       संकट नाश, शांति
2 द्वितीया / ब्रह्मचारिणी ॐ दुं दुर्गायै नमः                        तप/साधना सिद्धि
3 तृतीया / चंद्रघंटा ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः                       शत्रु नाश, साहस
4 चतुर्थी / कूष्मांडा ॐ फट् दुं दुर्गायै नमः                         सौभाग्य, धन
5 पंचमी / स्कंदमाता ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौम्य महाकाल्यै नमः                          संतान/ज्ञान
6 षष्ठी/कात्यायनी ॐ क्रीं कालिकायै नमः                       विवाह/प्रेम सफल
7 सप्तमी/कालरात्रि ॐ हीं कालरात्र्यै नमः                        भय/रोग निवारण
8 अष्टमी/महागौरी ॐ शौम्ययै नमः शुद्धि, सुंदरता
9 नवमी/सिद्धिदात्री ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सौम्य महालक्ष्म्यै नमः सभी सिद्धियाँ

सर्वोत्तम दैनिक प्रार्थना

यदि आप विशिष्ट मंत्रों का जप नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी देवियों की प्रसन्नता के लिए इस सिद्ध मंत्र का पाठ करें:
     "ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी. दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥"

साधना विधि: कैसे करें मंत्रों का जप?

विशेषज्ञों के अनुसार, मंत्र जप की प्रभावशीलता उसकी विधि पर निर्भर करती है. सफल अनुष्ठान के लिए इन चरणों का पालन करें:

  • उचित समय: सुबह 6:00 से 8:00 के बीच या 'ब्रह्म मुहूर्त' सर्वश्रेष्ठ है. जप के दौरान अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें.
  • माला का चयन: मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें. (लक्ष्य: 108 बार x 9 माला प्रतिदिन).
  • संकल्प प्रक्रिया: हाथ में गंगाजल लेकर "मां दुर्गे मुझ पर कृपा करें" का संकल्प लें.
  • अनुष्ठान समापन: जप के उपरांत आरती करें, भोग लगाएं और संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित रखें.
  • विशेष लक्ष्य: यदि आप 9 दिनों में कुल 1 लाख जप का लक्ष्य रखते हैं, तो यह महासिद्धि का कारक बनता है.

विशेष उपाय और फल

  • भय निवारण हेतु: दैनिक रूप से माँ शैलपुत्री और कालरात्रि के बीज मंत्र का जप करें.
  • आर्थिक समृद्धि: नवमी तिथि पर महालक्ष्मी मंत्र का विशेष अनुष्ठान करें.
  • विवाद और शत्रु: अष्टमी तिथि पर मां कालिका के मंत्रों का प्रयोग लाभकारी है.

नवरात्रि की साधना में सफलता के लिए सात्विक जीवन, सत्य का पालन और ब्रह्मचर्य अनिवार्य है. मन की शुद्धता ही माँ के आशीर्वाद का द्वार खोलती है.

चैत्र नवरात्रि 2026: मां चंद्रघंटा के शक्तिशाली उपाय से दुश्मन बनेंगे दोस्त और भय होंगे दूर!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 21 Mar 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Mantras Chaitra Navratri 2026 Nine Days Of Shakti

Frequently Asked Questions

चैत्र नवरात्रि 2026 में मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना के लिए किन मंत्रों का जप करना चाहिए?

चैत्र नवरात्रि 2026 में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है, जिसके लिए विशेष बीज मंत्रों का उल्लेख किया गया है. इन मंत्रों का 108 बार जप करने से विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं.

मंत्र जप के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?

मंत्र जप के लिए सुबह 6:00 से 8:00 के बीच का समय या 'ब्रह्म मुहूर्त' सबसे उत्तम माना जाता है. जप करते समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए.

नवरात्रि में किस प्रकार की माला का उपयोग मंत्र जप के लिए करना चाहिए?

मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है. लक्ष्य 9 माला प्रतिदिन, प्रत्येक माला में 108 बार मंत्र का जप करना है.

यदि विशिष्ट मंत्रों का जप संभव न हो, तो किस सिद्ध मंत्र का पाठ किया जा सकता है?

यदि आप विशिष्ट मंत्रों का जप नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी देवियों की प्रसन्नता के लिए 'ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी. दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥' इस सिद्ध मंत्र का पाठ कर सकते हैं.

भय निवारण के लिए नवरात्रि में विशेष उपाय क्या है?

भय निवारण के लिए, दैनिक रूप से मां शैलपुत्री और मां कालरात्रि के बीज मंत्रों का जप करना अत्यंत लाभकारी होता है.

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