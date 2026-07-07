Aaj Ka Rashifal, 7 July 2026: आज मंगलवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 13:27:31 तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ है क्योंकि आज शोभन योग दोपहर 14:30:20 तक रहेगा. 27 योगों में शोभन योग को सौंदर्य, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान-सम्मान और कार्यसिद्धि के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. इस योग में किए गए कार्यों में शोभा, उत्कर्ष और सफलता मिलती है.

आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दोपहर 16:25:02 तक रहेगा जो शनि देव का नक्षत्र है और गहराई, ज्ञान, धैर्य तथा आध्यात्मिक Wisdom का प्रतीक है. इसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ होगा जो बुध का नक्षत्र है और यात्रा, व्यापार तथा समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है. मंगलवार होने से भगवान हनुमान जी और मंगल देव का विशेष प्रभाव आज रहेगा.

आज का एक विशेष और अत्यंत अनुकूल पक्ष यह है कि अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) आज पूरी तरह clean है, पिछले कई दिनों से यह किसी न किसी अशुभ काल के साथ overlap कर रहा था, लेकिन आज नहीं. आज यमगण्ड सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगा और अगला अशुभ काल दोपहर 12:53 के बाद शुरू होगा , इसलिए 11:58 से 12:53 तक का पूरा अभिजीत मुहूर्त आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्वर्णिम अवसर है. आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जिससे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

आज का पंचांग, 7 जुलाई 2026

तिथि- कृष्ण सप्तमी (13:27:31 तक), फिर अष्टमी

नक्षत्र- उत्तराभाद्रपद (16:25:02 तक), फिर रेवती

योग- शोभन (14:30:20 तक)

करण- बव-बालव

पक्ष- कृष्ण

वार- मंगलवार

चंद्र- राशि मीन

सूर्योदय- 05:28:53

सूर्यास्त- 19:22:46

राहु काल- 15:54:18 से 17:38:32 (दोपहर बाद)

अभिजीत मुहूर्त- 11:58:02 से 12:53:38

यमगण्ड- 08:57:22 से 10:41:36

दुष्टमुहूर्त- 08:15:40 से 09:11:16

कंटक- 06:24:29 से 07:20:05

दिशाशूल- उत्तर

चंद्रबल- वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मीन

आज का सर्वश्रेष्ठ समय: अभिजीत मुहूर्त, 11:58:02 से 12:53:38 बजे तक. आज यह पूरी तरह साफ है, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, अनुबंध साइन, निवेश या निर्णय के लिए यह अवसर सर्वोत्तम है.

मेष राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव के प्रभाव से एकांत चिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक बेचैनी की आशंका है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज मंगलवार होने से मंगल देव का बल विशेष रूप से प्रखर रहेगा. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज शोभन योग 14:30:20 तक है, इस दौरान किए गए कार्यों में शोभा और सफलता मिलेगी. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) पूरी तरह clean है, इसका भरपूर लाभ उठाएं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन पर्दे के पीछे काम करने और दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है लेकिन परिणाम देर से दिखेंगे. मंगल देव की विशेष ऊर्जा आज आपको किसी भी चुनौती से बाहर निकालने में सक्षम बनाएगी. सुबह कंटक (06:24 से 07:20) और दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) में नया कार्य न करें. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में सावधानी रखें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) पूरी तरह clean है, इस समय किसी महत्वपूर्ण बैठक या निर्णय के लिए उपयोग करें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण धन का अनावश्यक रिसाव हो सकता है. मंगलवार को मंगल देव की ऊर्जा से व्यापार में नई ऊर्जा और साहस का संचार होगा. शोभन योग में ग्राहकों के साथ प्रभावशाली और शोभायुक्त व्यवहार करें. अभिजीत मुहूर्त में कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लें. राहु काल (15:54 से 17:38) में नई डील फाइनल न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश करने से बचें. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में किसी सुरक्षित लॉन्ग-टर्म निवेश पर विचार करें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. द्वादश चंद्रमा मन में एकांत की इच्छा ला सकता है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से मानसिक बल मिलेगा. शोभन योग में परिवार के साथ मधुर और प्रभावशाली बातचीत करें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से मानसिक बल और शारीरिक ऊर्जा मिलती है. शोभन योग में व्यायाम और प्राणायाम करना विशेष लाभकारी है.

लकी नंबर: 9, 3 लकी कलर: केसरिया, लाल

अचूक उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें.

वृषभ राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव की विशेष कृपा से आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और मंगलवार को मंगल देव की ऊर्जा से जीवन में नई सफलता का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से एकादश भाव , लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है, अटके हुए धन की वापसी, नए लाभ और मित्रों का विशेष सहयोग आज मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से लग्न का मंगल आज विशेष बलशाली है, आपके भीतर असाधारण ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का संचार होगा. आज शोभन योग 14:30:20 तक है जो आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को और निखारेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) आज पूरी तरह clean है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए आर्थिक लाभ और करियर में नई ऊंचाइयों का है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. मंगलवार को लग्न में मंगल देव का बलशाली होना आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यऊर्जा को शिखर पर ले जाएगा. शोभन योग में किए गए कार्य में शोभा और सफलता मिलती है. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में कोई भी बड़ा निर्णय लें , यह window आज पूरी तरह clean और शुभ है. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का है. एकादश चंद्रमा व्यापार में आर्थिक उछाल के संकेत दे रहा है. मंगलवार को मंगल देव की ऊर्जा से नए और साहसी व्यावसायिक कदम उठाने का बल मिलेगा. शोभन योग में अपने व्यावसायिक व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें. राहु काल (15:54 से 17:38) में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा और लग्न के मंगलवार बलशाली मंगल का संयोग रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो पूरी तरह clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. एकादश चंद्रमा मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग दिलाएगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और शोभन योग में परिवार के साथ मधुर बातचीत करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश चंद्रमा और मंगलवार के मंगल देव की संयुक्त ऊर्जा शारीरिक बल को बनाए रखेगी. मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक बल मिलता है.

लकी नंबर: 6, 2 लकी कलर: सफेद, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें.

मिथुन राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव से करियर में शिखर प्रदर्शन, सामाजिक प्रतिष्ठा और मंगलवार की विशेष ऊर्जा से जीवन में नई उपलब्धि का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से दशम भाव , कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. आज शोभन योग का प्रभाव आपकी सामाजिक छवि और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को और निखारेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. आपकी राशि के प्रथम भाव में सूर्य देव विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को प्रखर बना रहे हैं. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) पूरी तरह clean है, इस window का भरपूर उपयोग करें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए करियर की दृष्टि से ऐतिहासिक हो सकता है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. शोभन योग में आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व में जो शोभा और प्रभाव आएगा वह सभी को प्रभावित करेगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम चंद्रमा बाजार में आपकी साख को शिखर पर ले जाएगा. शोभन योग में अपने व्यावसायिक व्यक्तित्व को शोभायुक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें. बारहवें मंगल के कारण अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और शोभन योग का संयोग रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें , यह window आज पूरी तरह clean है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और पारिवारिक सम्मान में वृद्धि का है. दशम चंद्रमा परिवार में आपकी भूमिका और योगदान को विशेष महत्व दिलाएगा. शोभन योग में जीवनसाथी के साथ प्रभावशाली और शोभायुक्त बातचीत करें. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और प्रभावशाली रहेगा. दशम चंद्रमा शारीरिक सक्रियता बनाए रखेगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से मानसिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 5, 3 लकी कलर: हल्का हरा, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें.

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कर्क राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव से भाग्योदय, धार्मिक कार्यों में रुचि और मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से जीवन में नई शुभ शुरुआत का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से नवम भाव , भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने से आज कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में कर्क शामिल नहीं है, लेकिन नवम का चंद्रमा और मंगलवार की ऊर्जा आज आपके पक्ष में काम करेगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से लाभ भाव का मंगल आज विशेष बलशाली है, अचानक आर्थिक लाभ के द्वार खुल सकते हैं. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए आज शोभन योग और मंगलवार का संयोग विशेष फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है. मंगलवार को लाभ भाव में मंगल के बलशाली होने से कोई अचानक बड़ा अवसर मिल सकता है. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में कोई महत्वपूर्ण बैठक या बड़ा निर्णय लें , यह window आज पूरी तरह clean है. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग पाने और दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त करने का है. लाभ भाव में मंगलवार के बलशाली मंगल से अचानक आर्थिक उछाल आ सकता है. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व को निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम चंद्रमा और लाभ भाव के मंगलवार बलशाली मंगल का संयोग फार्मा, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा पारिवारिक जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाओं का वातावरण बनाएगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. नवम चंद्रमा मानसिक शांति प्रदान करेगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से शारीरिक और मानसिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 2, 7 लकी कलर: सफेद, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें.

सिंह राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव से गहन परिवर्तन, रणनीतिक सोच और मंगलवार के मंगल देव की विशेष ऊर्जा से चुनौतियों पर विजय का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, मानसिक उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से दशम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, करियर में नई ऊर्जा और साहस के साथ बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति मिलेगी. आज शोभन योग 14:30:20 तक है. अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) आज पूरी तरह clean है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस और रणनीतिक सोच का है. अष्टम चंद्रमा के कारण कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है लेकिन मंगलवार के बलशाली दशम मंगल की ऊर्जा आपको हर चुनौती पर विजय दिलाएगी. शोभन योग में आपकी कार्यशैली में शोभा और प्रभाव आएगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में कोई बड़ा निर्णय लें , यह आज पूरी तरह clean है. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने का है. दशम मंगल की ऊर्जा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाएगी. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील पर विचार करें. राहु काल (15:54 से 17:38) में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश करने से बचें. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में पुराने सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. अष्टम चंद्रमा मन में बेचैनी ला सकता है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से मानसिक बल मिलेगा. शोभन योग में जीवनसाथी के साथ मधुर और शोभायुक्त बातचीत करें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव, सीने में जकड़न या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से मानसिक और शारीरिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 1, 5 लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गेहूं के आटे के लड्डू अर्पित करें. बजरंग बाण का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें.

कन्या राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव से साझेदारी, वैवाहिक जीवन में मधुरता और मंगलवार की ऊर्जा से जीवन में नई सौभाग्यशाली उपलब्धि का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. जीवनसाथी और व्यावसायिक साझेदार से आज विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. मंगलवार होने से नवम भाव का मंगल आज विशेष बलशाली है, भाग्य का सहयोग और पुरुषार्थ का पुरस्कार दोनों आज मिलेंगे. शोभन योग 14:30:20 तक है और अभिजीत मुहूर्त आज पूरी तरह clean है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और टीम वर्क का है. सातवें भाव का चंद्रमा दफ्तर में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को असाधारण रूप से मधुर बनाएगा. मंगलवार के बलशाली नवम मंगल से भाग्य का सहयोग मिलेगा. शोभन योग में आपकी कार्यशैली में शोभा और प्रभाव रहेगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता का है. सप्तम चंद्रमा किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलाने के योग बना रहा है. नवम मंगल से भाग्य का अचानक सहयोग मिल सकता है. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का अनुकूल चंद्रमा और नवम मंगलवार के बलशाली मंगल का संयोग फार्मा, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो आज clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत मधुर और सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम और विश्वास को गहरा करेगा. शोभन योग में दाम्पत्य जीवन में शोभा और मधुरता आएगी. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. सप्तम चंद्रमा मानसिक शांति और सामाजिक सक्रियता बनाए रखेगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से शारीरिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 3, 8 लकी कलर: हल्का हरा, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन छठे भाव से प्रतिस्पर्धा में विजय, स्वास्थ्य सुधार और मंगलवार की विशेष ऊर्जा से शत्रुओं पर बढ़त का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में गोचर कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, शत्रुओं पर विजय, पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से अष्टम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, गुप्त चुनौतियों से निपटने की शक्ति और साहस आज विशेष रूप से प्राप्त होगा. शोभन योग 14:30:20 तक है और अभिजीत मुहूर्त आज clean है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय का है. छठे चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. मंगलवार के बलशाली अष्टम मंगल से गुप्त चुनौतियों से निपटने की ताकत मिलेगी. शोभन योग में आपकी कार्यशैली में शोभा आएगी. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और पुराने अटके धन को वसूलने का है. छठे चंद्रमा और मंगलवार के बलशाली अष्टम मंगल का संयोग बाजार में आपकी बढ़त सुनिश्चित करेगा. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

छठे भाव का अनुकूल चंद्रमा हेल्थकेयर, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो आज clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शोभन योग के प्रभाव से मधुर और शोभायुक्त रहेगा. छठे चंद्रमा पारिवारिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाएगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से राहत का है. छठे चंद्रमा और मंगलवार की ऊर्जा स्वास्थ्य में सुधार लाएगी. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से शारीरिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 2, 7 लकी कलर: क्रीम, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. बजरंग बाण का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चीनी या वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव से रचनात्मकता, बौद्धिक उत्कर्ष और मंगलवार को मंगल देव के अपनी राशि जैसे विशेष बल से जीवन में नई शक्ति और साहस का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने से रचनात्मक प्रतिभा, बुद्धि और प्रेम के मामलों में विशेष उत्कर्ष आएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में वृश्चिक शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से सप्तम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में असाधारण ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. शोभन योग 14:30:20 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक उत्कर्ष का है. पंचम चंद्रमा और मंगलवार के बलशाली सप्तम मंगल का संयोग दफ्तर में आपकी रचनात्मक प्रतिभा और साझेदारी की क्षमता दोनों को निखारेगा. शोभन योग में आपकी कार्यशैली में शोभा आएगी. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और कला से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता और साझेदारी में नई ऊर्जा का है. मंगलवार के बलशाली सप्तम मंगल के साथ पंचम चंद्रमा का संयोग व्यावसायिक साझेदारी में असाधारण बल लाएगा. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा क्रिएटिव, मीडिया और मनोरंजन सेक्टर में निवेश के संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो आज clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पंचम चंद्रमा की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. मंगलवार के बलशाली सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण बातचीत होगी. शोभन योग में दाम्पत्य जीवन में शोभा और मधुरता आएगी. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. पंचम चंद्रमा और मंगलवार की ऊर्जा मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक बल बनाए रखेगी.

लकी नंबर: 1, 9 लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बजरंग बाण का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें.

धनु राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव से घरेलू सुख, माता का आशीर्वाद और मंगलवार की ऊर्जा से पारिवारिक जीवन में नई शक्ति का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव , सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव की संभावना है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से छठे मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं. शोभन योग 14:30:20 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू जिम्मेदारियों को संभालते हुए प्रतिस्पर्धियों पर विजय का है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है लेकिन मंगलवार के बलशाली छठे मंगल की ऊर्जा विरोधी तत्वों को शांत रखेगी. शोभन योग में कार्यशैली में शोभा आएगी. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार में ऊर्जा का है. मंगलवार के बलशाली छठे मंगल प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त सुनिश्चित करेगा. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ चंद्रमा रियल एस्टेट में निवेश के संकेत देता है लेकिन भावनात्मक निर्णय न लें. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में सोच-समझकर निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता की सेवा और घरेलू मामलों पर ध्यान देने का है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और शोभन योग में परिवार के साथ शोभायुक्त बातचीत करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से मानसिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 3, 9 लकी कलर: पीला, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें.

मकर राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव से साहस, पराक्रम और मंगलवार को अपने स्वामी शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में विशेष शक्ति का दिन है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से पंचम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, बौद्धिक क्षमता, रणनीतिक सोच और रचनात्मकता को नई धार मिलेगी. आज शोभन योग 14:30:20 तक है और अभिजीत मुहूर्त पूरी तरह clean है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, पराक्रम और रचनात्मक बुद्धि का है. तृतीय चंद्रमा और मंगलवार के बलशाली पंचम मंगल का संयोग आपकी संचार कुशलता और रणनीतिक सोच को शिखर पर ले जाएगा. शोभन योग में आपकी कार्यशैली में शोभा और प्रभाव रहेगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग, संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. मंगलवार के बलशाली पंचम मंगल से व्यापार में रचनात्मक और बौद्धिक ऊर्जा आएगी. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व निखारें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव का अनुकूल चंद्रमा और पंचम मंगलवार के बलशाली मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो आज clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और उत्साहवर्धक है. तृतीय चंद्रमा और शोभन योग का संयोग परिवार में शोभा और मधुरता लाएगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा परिवार में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. तृतीय चंद्रमा और मंगलवार की ऊर्जा शारीरिक शक्ति और साहस बनाए रखेगी. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से विशेष शारीरिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 4, 8 लकी कलर: गहरा नीला, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव से वाणी संयम, धन संचय और मंगलवार की ऊर्जा से आर्थिक मामलों में साहसी निर्णय का है. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव , धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, वाणी और धन के लेन-देन में विशेष सावधानी जरूरी है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से चतुर्थ मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में नई ऊर्जा मिलेगी. शोभन योग 14:30:20 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. मंगलवार के बलशाली चतुर्थ मंगल से घर से काम करने वाले जातकों के लिए आज विशेष ऊर्जा रहेगी. शोभन योग में कार्यशैली में शोभा और प्रभाव रहेगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए सुनियोजित व्यावसायिक कदम उठाने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण धन के लेन-देन में सावधानी रखें. चतुर्थ मंगल के कारण रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में आज विशेष ऊर्जा रहेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन के मामलों में सावधानी मांगता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो आज clean है, रियल एस्टेट या लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए शोभन योग की शोभायुक्त ऊर्जा का अनुभव करने का है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा परिवार में ऊर्जा और समृद्धि का संचार करेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले या दांत से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से मानसिक और शारीरिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 4, 8 लकी कलर: नीला, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. शनि देव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल, 7 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगलवार को मंगल देव का विशेष बल भी आज आप पर बना रहेगा. मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 13:27:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है, व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. मंगलवार होने से तृतीय मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल मिलेगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा के साथ मंगलवार के मंगल देव का आशीर्वाद , यह दोनों मिलकर आज आपके लिए वर्ष का एक असाधारण दिन बना रहे हैं. शोभन योग 14:30:20 तक है, इस योग में आपका व्यक्तित्व और कार्यशैली विशेष रूप से शोभायुक्त और प्रभावशाली रहेगी. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) पूरी तरह clean है, इसका भरपूर लाभ उठाएं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. मंगलवार के बलशाली तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात और हर प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. शोभन योग में आपका व्यक्तित्व और कार्यशैली शोभायुक्त और प्रभावशाली रहेगी. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:15 से 09:11) और यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में जो पूरी तरह clean है, कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में असाधारण पहचान, दूर-दराज के व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करने और मंगलवार के साहसी निर्णय लेने का है. लग्न में चंद्रमा आपकी व्यावसायिक उपस्थिति और व्यक्तित्व को बाजार में नई छाप छोड़ने देगा. तृतीय मंगलवार के बलशाली मंगल से संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता मिलेगी. शोभन योग में व्यावसायिक व्यक्तित्व को शोभायुक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें. राहु काल (15:54 से 17:38) में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और तृतीय मंगलवार के बलशाली मंगल का संयोग आज टेलीकॉम, मीडिया, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:57:22 से 10:41:36) और राहु काल (15:54:18 से 17:38:32) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) में , जो पूरी तरह clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ और साहसी निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण और शोभा लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. शोभन योग में दाम्पत्य जीवन में शोभा, मधुरता और नई ऊर्जा आएगी. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ परिवार में असाधारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर और उत्साहपूर्ण सहयोग भी आज मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा, मंगलवार के मंगल देव की ऊर्जा और शोभन योग , यह तीनों मिलकर आपके शरीर और मन को असाधारण शक्ति, साहस और ऊर्जा से भर देंगे. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक बल में असाधारण वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 1, 3 लकी कलर: हल्का पीला, केसरिया

अचूक उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प और बेसन के लड्डू अर्पित करें. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में , जो पूरी तरह clean है, किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़, केसरिया वस्त्र या तांबे की वस्तु का दान करना आपके जीवन में मंगल देव की असीम कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद और लग्नेश बृहस्पति की अपार समृद्धि दिलाएगा.

FAQ , 7 जुलाई 2026 आज का राशिफल

Q: 7 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 13:27:31 तक है, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज दोपहर 16:25:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है और उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: शोभन योग क्या है और यह आज कब तक है?

शोभन योग 27 योगों में से एक शुभ योग है जो सौंदर्य, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान-सम्मान और कार्यसिद्धि के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. आज यह दोपहर 14:30:20 तक रहेगा.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल दोपहर 15:54:18 से 17:38:32 तक रहेगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. मंगलवार होने से मेष और वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

हां! आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:02 से 12:53:38) पूरी तरह clean है, पिछले कई दिनों से किसी न किसी अशुभ काल के साथ overlap हो रहा था, लेकिन आज नहीं. आज यमगण्ड 10:41:36 पर समाप्त होगा और अगला अशुभ काल 12:53 के बाद शुरू होगा. इसलिए 11:58 से 12:53 तक का पूरा अभिजीत मुहूर्त किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्वर्णिम window है.

Q: 7 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

Q: आज मंगलवार को किस भगवान की पूजा करना विशेष फलदायी है?

मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी है. आज हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें. इससे जीवन के सभी संकट दूर होंगे और शारीरिक-मानसिक बल की प्राप्ति होगी.

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