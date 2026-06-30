हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोजुलाई 2026 की 3 सबसे लकी राशियां, करियर से लेकर बैंक बैलेंस तक सबकुछ बदलेगा

जुलाई 2026 की 3 सबसे लकी राशियां, करियर से लेकर बैंक बैलेंस तक सबकुछ बदलेगा

Monthly Horoscope July 2026: जुलाई 2026 में किन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा मेहरबान रहेंगे ग्रह? जानें मेष, सिंह और तुला राशि के लिए करियर, धन, नौकरी और भाग्य से जुड़े बड़े संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 30 Jun 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

July Horoscope 2026: साल 2026 का आधा सफर तय हो चुका है और अब हम जुलाई के महीने में प्रवेश कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर नया महीना ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव लेकर आता है, जिसका सीधा असर हमारे जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर पड़ता है. जुलाई 2026 का यह महीना कुछ खास ग्रहों के गोचर और शुभ संयोगों के कारण तीन विशेष राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है.

इस महीने इन राशियों के जातकों को न केवल भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, बल्कि लंबे समय से रुके हुए काम भी तेजी से पूरे होंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि जुलाई 2026 की वे तीन भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं और उन्हें किस वजह से इस महीने अपार सफलता मिलने वाली है.

मेष राशि (Aries): करियर में ऊंची उड़ान और वित्तीय लाभ

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए सुनहरे अवसरों से भरा रहेगा. इस महीने आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर शुभ ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी.

सफलता के मुख्य कारण
मेष राशि के जातकों को इस महीने सफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में मिलने वाला सीनियर्स का सहयोग होगा. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो इस महीने आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए जुलाई का महीना नए निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है.

इस अवधि में किए गए सौदे भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से, आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं. आपके पराक्रम भाव में ग्रहों की मजबूती आपको जोखिम भरे फैसलों में भी सफलता दिलाएगी. इस महीने आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी, जो आपको दूसरों से आगे रखेगी.

सिंह राशि (Leo): मान-सम्मान और व्यापार में बड़ी सफलता

सिंह राशि के लोगों के लिए जुलाई 2026 का समय किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. सूर्य और बुध की अनुकूल स्थिति आपके लग्न और एकादश भाव को प्रभावित करेगी, जिससे आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा.

सफलता के मुख्य कारण
सिंह राशि की सफलता का मुख्य कारण इस महीने उनकी संवाद शैली (Communication Skills) और नेतृत्व क्षमता होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को न केवल सराहा जाएगा, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए आपको पूरी आजादी मिलेगी. समाज और दफ्तर में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें इस महीने कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

इसके अलावा, गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो भाग्य आपके साथ है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप हर चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे.

तुला राशि (Libra): भाग्य का साथ और व्यक्तिगत जीवन में सुधार

जुलाई 2026 की तीसरी सबसे भाग्यशाली राशि तुला है. आपके भाग्य स्थान और लाभ स्थान पर ग्रहों की जुगलबंदी इस महीने आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी. पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक तनाव या रुकावटों का सामना कर रहे थे, वे इस महीने समाप्त हो जाएंगी.

सफलता के मुख्य कारण
तुला राशि वालों को सफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण भाग्य का शत-प्रतिशत सहयोग मिलना है. इस महीने आपके सोचे हुए काम बहुत कम प्रयास में भी पूरे हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर या नई नौकरी के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. जो जातक विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनकी राहें आसान होंगी.

आर्थिक रूप से यह महीना संचय (Savings) बढ़ाने वाला साबित होगा, जहां आप फिजूलखर्ची पर नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे. इसके साथ ही, प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, जिससे आप मानसिक रूप से काफी शांत और केंद्रित महसूस करेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपकी सफलता की राह को और आसान बना देगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान
ग्रहों की स्थिति भले ही इन तीनों राशियों के पक्ष में हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह भी सिखाता है कि बिना कर्म के भाग्य का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता. मेष, सिंह और तुला राशि के जातकों को जुलाई 2026 के इस शुभ समय का पूरा फायदा उठाने के लिए आलस्य से बचना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहना होगा.

इस महीने मिलने वाले अवसरों को पहचानें, समय का सही प्रबंधन करें और अपने करीबियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें. कुल मिलाकर, जुलाई 2026 का यह महीना इन तीन राशियों के लिए तरक्की और समृद्धि के नए द्वार खोलने आ रहा है.

FAQ

Q1. जुलाई 2026 की सबसे भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं?
A. ज्योतिषीय ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई 2026 में मेष, सिंह और तुला राशि को विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है.

Q2. क्या जुलाई 2026 में करियर में प्रमोशन के योग हैं?
A. मेष और सिंह राशि के कई जातकों के लिए नौकरी, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के अवसर बन सकते हैं.

Q3. किस राशि को सबसे अधिक धन लाभ मिलने के संकेत हैं?
A. मेष और तुला राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत और आर्थिक मजबूती के योग बनते दिखाई देते हैं.

Q4. क्या केवल भाग्य से सफलता मिलेगी?
A. ज्योतिष ग्रहों के अनुकूल संकेत देता है, लेकिन सफलता के लिए कर्म, सही निर्णय और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं.

यह भी पढ़ें- July Numerology 2026: जुलाई में इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
जुलाई 2026 की 3 सबसे लकी राशियां, करियर से लेकर बैंक बैलेंस तक सबकुछ बदलेगा
जुलाई 2026 की 3 सबसे लकी राशियां, करियर से लेकर बैंक बैलेंस तक सबकुछ बदलेगा
ऐस्ट्रो
July Numerology 2026: जुलाई में इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क
July Numerology 2026: जुलाई में इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क
राशिफल
Tarot Rashifal 1 July 2026: कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का चमकेगा भाग्य; सिंह, कन्या व कुंभ के जातक बरतें विशेष सावधानी!
कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का चमकेगा भाग्य; सिंह, कन्या व कुंभ के जातक बरतें विशेष सावधानी!
ऐस्ट्रो
Gems Astrology: कन्या लग्न के लिए रत्नों का पूरा रहस्य, सही चुनाव बदल सकता है जीवन
कन्या लग्न के लिए रत्नों का पूरा रहस्य, सही चुनाव बदल सकता है जीवन
Advertisement

वीडियोज

Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर कांग्रेस ने कह दी ऐसी बात, BJP को घेरा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर कांग्रेस ने कह दी ऐसी बात, BJP को घेरा
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget