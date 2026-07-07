Tarot Rashifal 7 July 2026: मंगलवार का दिन करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ के लिहाज से कुछ राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है, तो कुछ राशियों को आज अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी गणना के अनुसार, 7 जुलाई 2026 का दिन कई जातकों के लिए नई योजनाएं और बड़े अवसर लेकर आ रहा है.

टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के मन में आज उधेड़बुन रहने वाली है. हालांकि, आज नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की ओर चलने की जरूरत है. नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति एवं स्थानांतरण के योग हैं. व्यर्थ की भाग-दौड़ से बचें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक व पारंपरिक कार्यों में व्यतीत होगा. सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों को आज थोड़ा सामाजिक होने की जरूरत है. अपने पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को आज अपने काम और परिवार दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा. साथ ही कोशिश करें की आज आज कार्यक्षेत्र में फालतू की बातो में न उलझे, गप्पे मरने से बचे. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक यदि आज किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने स्वभाव में थोड़ी नम्रता रखनी होगी. साथ ही इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सफलता के अवसर मिलेंगे.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज व्यापार में अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आपको अपना धैर्य बनाकर रखना होगा. वरना आप अपना बाकी काम भी बिगाड़ सकते हैं. हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़ते काम बनेगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन करियर में प्रगति के संबंध में दिन मध्यम रहेगा. हालांकि, आज आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी. आपको प्रेम संबंधो में उन्नति के आसार है, वाहन ध्यान से चलाये.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के जातकों को आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचकर रहने की जरूरत है. आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं, उसके परिणाम के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों की आज अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है. आपको सलाह है कि आज विपरीत लिंगी से दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर किसी से उलझने की जरूरत नहीं है. साथ ही किसी से भी आज अनावश्यक बातचीत न करें. हालांकि, आज का दिन घर परिवार के मामले में काफी खुशनुमा रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज गुस्से पर थोड़ा काबू रखने की जरूरत है. अपना धैर्य बनाकर रखें. गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही आज किसी को भी प्रतिउत्तर देते समय सावधानी बरतें, अधिक जोखिम न उठाये.

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