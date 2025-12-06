Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 6 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपकी सोच को बहुत तेज बनाएगा. एक ही समय में कई काम हाथ में लेने की प्रवृत्ति रहेगी, पर धैर्य की कमी कभी कभी गलती करा सकती है. काम में बातचीत और मीटिंग बढ़ेंगी और लोग आपकी राय सुनेंगे. रिश्तों में भाषा और लहजा आज अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा. छात्रो के लिये यह दिन नए विषयों की शुरुआत और लिखित कार्य में प्रगति का समय है. यात्रा या आना जाना भी सामान्य से अधिक हो सकता है.

Career: बात चीत से काम बनेगा, गुस्से से नुकसान.

Love: कटु शब्द संबंध बिगाड़ सकते हैं.

Education: भाषा और लिखित कार्य में लाभ.

Health: बेचैनी और हल्का सिरदर्द.

Finance: छोटे खर्च और भागदौड़ बढ़ेगी.

उपाय: गणेश जी को दूब चढाएं.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 5

वृषभ (Taurus) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा धन और आत्मसम्मान के भाव को सक्रिय करेगा. आय और खर्च को लेकर आज कुछ महत्वपूर्ण विचार बन सकते हैं. कार्य स्थल पर मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं, पर मन भीतर से थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकता है. परिवार में किसी खर्च या खरीद को लेकर चर्चा संभव है. छात्रो को आज अपनी किताब, साधन और समय का सही उपयोग करने से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Career: मेहनत का फल मिलेगा, पर धैर्य रखें.

Love: स्वाभिमान के कारण तकरार न बढ़ाएं.

Education: योजना बना कर पढ़ने से लाभ.

Health: गला और गर्दन संभालें.

Finance: धन की आवक ठीक, खर्च नियंत्रित रखें.

उपाय: गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आज आपकी उपस्थिति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे. आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, पर निर्णय कभी कभी बदल भी सकते हैं. काम में लोग आपकी बात मानेंगे, पर जल्दी परिणाम देने का दबाव भी रहेगा. रिश्तों में मीठा और संतुलित संवाद विशेष महत्व रखता है. छात्रो के लिये यह दिन प्रश्न पूछने, समझ बढ़ाने और नए विषय शुरू करने के लिये शुभ है.

Career: आपकी बात का असर रहेगा.

Love: मधुर भाषा संबंध मजबूत करेगी.

Education: नई जानकारी तेजी से मिलेगी.

Health: मानसिक थकान सम्भव.

Finance: धन के नए अवसर बन सकते हैं.

उपाय: शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढाएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 3

कर्क (Cancer) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपके भीतर चिंतन बढ़ाएगा और काम पर शांत ढंग से ध्यान लगाने में मदद करेगा. परदे के पीछे काम निपटाने, दस्तावेज ठीक करने और अधूरे काम पूरे करने के लिये दिन श्रेष्ठ है. मन थोड़ा थका हुआ भी महसूस हो सकता है. रिश्तों में पुरानी बातों को बार बार सोचने से बचें. छात्रो को एकांत में पढ़ाई से अधिक लाभ मिलेगा.

Career: शांत रहकर काम पूरा करें, लाभ होगा.

Love: पुरानी बातों को न उधेड़ें.

Education: एकांत में पढ़ाई से गहरी समझ.

Health: नींद और आंखों का ध्यान रखें.

Finance: छिपे खर्च और बिलों पर ध्यान दें.

उपाय: पीपल के नीचे दीपक जलाएं.

Lucky Color: चांदी जैसा सफेद

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.